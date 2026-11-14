Muerte de Jesús de Miguel: la dura sanción que recibió el arquero involucrado en la jugada

La muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, tuvo consecuencias disciplinarias para Jesús Owono, arquero del FC Andorra, quien recibió una suspensión de 12 partidos por la acción que derivó en el fallecimiento del futbolista durante un encuentro de la segunda división española. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le aplicó el máximo castigo previsto para este tipo de infracciones, además de las sanciones económicas correspondientes.