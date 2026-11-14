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Muerte de Jesús de Miguel: la dura sanción que recibió el arquero involucrado en la jugada

La muerte del delantero del Tenerife conmocionó al fútbol español y ahora el caso tuvo una nueva resolución. La Federación tomó una drástica decisión sobre el arquero involucrado en el episodio.

Tras la muerte de Jesús de Miguel, la Federación tomó una contundente decisión contra el arquero Owono
Tras la muerte de Jesús de Miguel, la Federación tomó una contundente decisión contra el arquero Owono Instagram
Por Mercedes Mosca Hace 8 Hs

Resumen para apurados

  • La RFEF sancionó con 12 partidos al arquero Jesús Owono por la grave falta que provocó la muerte del delantero Jesús de Miguel el 2 de noviembre en la Segunda División de España.
  • La jugada ocurrió por un impacto excesivo con la pierna alta del arquero de Andorra. De Miguel ingresó a terapia intensiva y falleció al día siguiente debido a las lesiones.
  • El fallo aplica el castigo máximo del reglamento y deja en duda el futuro deportivo de Owono, quien ya renunció a su selección mientras afronta un severo impacto emocional.
Resumen generado con IA

La muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, tuvo consecuencias disciplinarias para Jesús Owono, arquero del FC Andorra, quien recibió una suspensión de 12 partidos por la acción que derivó en el fallecimiento del futbolista durante un encuentro de la segunda división española. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le aplicó el máximo castigo previsto para este tipo de infracciones, además de las sanciones económicas correspondientes.

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El episodio ocurrió el 2 de noviembre, durante el partido entre ambos equipos por el torneo de ascenso. Tras recibir una fuerte falta de Owono, De Miguel fue trasladado a una unidad de terapia intensiva. Sin embargo, murió al día siguiente como consecuencia de lo sucedido.

Por qué sancionaron al arquero del FC Andorra con 12 partidos

El Comité de Competición de la RFEF consideró que la intervención de Jesús Owono constituyó una infracción grave por conducta violenta contra un rival durante el juego, con lesiones de extrema gravedad.

Para determinar el castigo, el organismo aplicó el artículo 102 del código disciplinario, que contempla este tipo de acciones. También estableció multas económicas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la misma normativa.

La resolución tuvo en cuenta el informe del árbitro y las características del impacto. Entre los elementos analizados estuvieron la posición elevada de la pierna del arquero y la fuerza con la que ejecutó la intervención.

En su fundamentación, la comisión señaló que la descripción arbitral permitía advertir la gravedad de la acción por la brusquedad del movimiento y el uso de una fuerza considerada excesiva.

Además, el comité tomó en consideración el desenlace fatal del episodio para justificar la aplicación de la sanción máxima prevista para esa infracción.

La muerte de Jesús de Miguel y el difícil momento que atraviesa Owono

La suspensión se conoció en medio de la incertidumbre sobre el futuro deportivo del arquero, que todavía no había definido cuándo volvería a jugar.

Después de la muerte de De Miguel, Owono, de 25 años, decidió abandonar la convocatoria de la selección de Guinea Ecuatorial para los compromisos de noviembre frente a Zimbabue, correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones.

La situación personal del futbolista también fue mencionada por la federación de su país, que expresó que atravesaba un profundo dolor y aflicción por lo ocurrido.

La semana pasada, el propio arquero describió el impacto emocional que le provocó el episodio y aseguró que estaba viviendo "los días más difíciles de mi vida".

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