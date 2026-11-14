Enseñame Tucumán: algunos detalles sobre las respuestas

Venta del ferrocarril.- ¿Cuál fue la suma exacta de dinero establecida en un decreto de 1887 por la cual un grupo de empresarios adquirió la línea del Ferrocarril Central Norte?, se les preguntó a los concursantes en el juego “El Número Ganador”. La respuesta fue 16 millones de pesos oro (o 16 millones de pesos). En octubre de 1887 una ley autorizó al Poder Ejecutivo a enajenar el Ferrocarril Central Norte -que así se llamó primitivamente- de Córdoba a Tucumán y el 31 de diciembre de ese mismo año se firmó el decreto por el que se aceptaba la propuesta de los señores Hume Hermanos y Cía. para adquirir la línea.