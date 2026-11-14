Enseñame Tucumán: algunos detalles sobre las respuestas

Resumen para apurados
- El programa "Enseñame Tucumán" detalló en LA GACETA el trasfondo de sus trivias provinciales, abordando desde los símbolos de 1816 hasta la visita de Juan Pablo II en 1987.
- Las respuestas del concurso profundizaron en la venta ferroviaria de 1887, los pioneros del ciclismo local como Juan B. Terán y la histórica pista social de Tafí Viejo.
- La propuesta busca preservar la memoria colectiva y promover el interés público por los hitos sociales, culturales y políticos que moldearon la identidad de Tucumán.
Símbolos patrios.- En un pasaje del entretenimiento Verdadero o falso de "Enseñame Tucumán", se afirmó: “La elección de los símbolos patrios del Congreso de 1816 cargaban con una fuerte intencionalidad alegórica e ideológica”. La respuesta era verdadera, y los conductores aclararon: “ el uso de alegorías como el sol y el paisaje andino se dio en el mismo momento en que el Congreso debatía las formas de gobierno, incluyendo el proyecto monárquico incaico, lo cual se reflejó tanto en la creación de los sellos oficiales como en los decretos sobre la bandera nacional”.
Venta del ferrocarril.- ¿Cuál fue la suma exacta de dinero establecida en un decreto de 1887 por la cual un grupo de empresarios adquirió la línea del Ferrocarril Central Norte?, se les preguntó a los concursantes en el juego “El Número Ganador”. La respuesta fue 16 millones de pesos oro (o 16 millones de pesos). En octubre de 1887 una ley autorizó al Poder Ejecutivo a enajenar el Ferrocarril Central Norte -que así se llamó primitivamente- de Córdoba a Tucumán y el 31 de diciembre de ese mismo año se firmó el decreto por el que se aceptaba la propuesta de los señores Hume Hermanos y Cía. para adquirir la línea.
Pioneros del ciclismo.- El doctor Juan B. Terán, fundador de la Universidad Nacional de Tucumán, fue uno de los pioneros del ciclismo competitivo de ruta en la provincia, según describieron los conductores a instancias del juego “Verdadero o falso”. Precisaron que Juan B. Terán fue un apasionado cultor del ciclismo de velocidad en caminos de huella junto al educador Agenor Albornoz.
La visita de Juan Pablo II.- Durante el programa, se habló sobre la única visita papal a Tucumán, que ocurrió el 8 de abril de 1987. Juan Pablo II visitaba nuestro país por las Jornadas Mundiales de la Juventud Católica, realizadas en Buenos Aires. El Papa ofreció una misa en el aeropuerto de Cevil Pozo y dirigió unas palabras a los fieles. Se refirió a San Miguel de Tucumán como “Cuna de la Independencia”, haciendo alusión a que en esta ciudad empezó el camino de nuestro país como nación independiente. Fue recibido en nuestra Provincia por el entonces Gobernador Fernando Riera.
Sociedad Española.- ¿Cuántos metros de largo medía el emblemático salón tinglado de la pista de bailes de la Sociedad Española de Tafí Viejo?, preguntaron los conductores. Y los concursantes acertaron: 60 metros. Según explicaron, a mediados de los años sesenta, la Sociedad Española de Socorros Mutuos y Beneficencia de Tafí Viejo concretó una de sus obras edilicias más importantes: la pista de bailes y salón tinglado. La obra, posible gracias a las donaciones de la comunidad, medía 12 metros de ancho por 60 metros de largo y estaba equipada con escenario, pista e iluminación para las grandes fiestas de la ciudad.