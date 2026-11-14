Enseñame Tucumán: los vínculos que se hicieron presentes en la última semifinal de alumnos de sexto año

Miguel Ángel Andrade llegó a la redacción con una guitarra y una camisa a cuadros. No era uno de los participantes de "Enseñame Tucumán" ni tampoco un familiar de los estudiantes. Pero cuando a los chicos de la escuela Normal Superior Julio A. Roca les preguntaron a quién querían convocar para acompañarlos durante la semifinal, no dudaron en nombrarlo. Fue su “familiar designado”, aunque entre ellos no exista un lazo de sangre.