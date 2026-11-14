Enseñame Tucumán: los vínculos que se hicieron presentes en la última semifinal de alumnos de sexto año

Resumen para apurados
- Alumnos de sexto año disputaron la semifinal de 'Enseñame Tucumán' en la redacción de LA GACETA, acompañados por docentes, familiares y amigos que apoyaron su preparación.
- Los estudiantes compitieron tras meses de estudio sobre la provincia, respaldados por personas clave como un preceptor jubilado que viajó con ellos tras ganar la edición previa.
- El certamen consolida lazos comunitarios y escolares en la provincia, impulsando el interés de los jóvenes por la historia local antes de iniciar sus carreras universitarias.
Miguel Ángel Andrade llegó a la redacción con una guitarra y una camisa a cuadros. No era uno de los participantes de "Enseñame Tucumán" ni tampoco un familiar de los estudiantes. Pero cuando a los chicos de la escuela Normal Superior Julio A. Roca les preguntaron a quién querían convocar para acompañarlos durante la semifinal, no dudaron en nombrarlo. Fue su “familiar designado”, aunque entre ellos no exista un lazo de sangre.
Andrade fue preceptor de Javier Francisco Yanguez y Lautaro Nahuel Miguel cuando cursaban quinto año. El año pasado, los chicos ganaron el certamen y lo invitaron a compartir el premio, un viaje a Villa Carlos Paz. La experiencia, cuenta, fue tan grata que cuando los estudiantes volvieron a participar, esta vez en sexto año, él quiso estar nuevamente a su lado.
“Es un orgullo inmenso”, dice mientras habla de sus alumnos. Tiene 68 años y lleva alrededor de dos décadas en la docencia. Llegó a trabajar en las aulas a los 50, después de haber transitado otros rubros laborales. Cinco años después comenzó a aprender guitarra en la Escuela de Arte Popular. Ahora, además de acompañar a los chicos, lleva consigo ese instrumento que se convirtió en parte de su historia.
Su mirada sobre la educación también está atravesada por las distintas realidades que conoce. Trabaja en una escuela que describe como grande, pero también en establecimientos rurales, donde algunos estudiantes deben ayudar a sus familias en las tareas del campo. “Tengo el corazoncito en las dos partes”, explica. Por eso, estar junto a los alumnos en esta instancia tiene para él un significado especial.
Su historia fue una más de las que circularon en una redacción de LA GACETA que se convirtió, por unas horas, en un espacio de encuentro, celebración y expectativa. Los estudiantes de sexto año llegaron acompañados por docentes, madres, padres, amigos y compañeros. Entre conversaciones, saludos y muestras de apoyo, la competencia compartió protagonismo con los vínculos que se fueron construyendo.
Junto a sus amigas
En el Instituto Privado Nuestra Señora de la Consolación, María Sol Corbalán y Lola Caraque Cabeza también tuvieron una pequeña delegación de amigas. Julieta conoce a las chicas desde hace seis años, prácticamente toda la secundaria. Cuando la invitaron a acompañarlas, no lo dudó. Las vio prepararse durante meses y asegura que pusieron muchísimo esfuerzo para llegar a esta instancia.
Ella también conoce el certamen desde adentro. Participó en la edición anterior y guarda un recuerdo especial de aquella experiencia. Sobre todo, destaca algo que va más allá de la competencia. “¿Aprendiste cosas que no sabías de tu provincia?”, fue una de las preguntas que surgieron durante la charla. Su respuesta fue afirmativa.
Con sus madres
En el Instituto Inmaculada Concepción de Banda del Río Salí, las madres de Rosario Villalba y Melina Moyano Medina siguieron de cerca el recorrido de sus hijas. Carla, mamá de Rosario, cuenta que la joven es muy responsable y disciplinada con el estudio. Hace dos años cambió una escuela agrotécnica por el Inmaculada porque no quería continuar una formación vinculada al campo. Ahora está terminando el secundario y piensa estudiar Kinesiología.
Se la nota entusiasmada con los contenidos del concurso y con todo lo que fue descubriendo sobre la historia tucumana. Antes de la competencia, su consejo fue sencillo y directo: “Que confiara en sí misma”.
Nahir, mamá de Melina, también recuerda que su hija no estaba convencida de participar al principio. Fue la profesora quien la impulsó. Con el tiempo, encontró en el certamen una experiencia para compartir con su compañera. Estudiaron juntas y, fuera de la escuela, Melina también dedica parte de su tiempo a enseñar catequesis a un grupo de chicos de su barrio. Aunque en algún momento pensó en ser docente, finalmente se inscribió para estudiar Abogacía.
Esfuerzo
En la secundaria Juan Luis Nougués, Brisa Padilla y Mehilén Yenaide llegaron acompañadas por varios compañeros. Valentina, amiga de ambas desde primer año, conoce el esfuerzo que hicieron para volver a intentarlo. El año pasado no consiguieron avanzar, pero esta vez llegaron nuevamente a una semifinal. “Son días y noches de estudio”, cuenta, orgullosa del recorrido de las chicas.
Los compañeros también siguen de cerca cada paso. Leonel destaca que las estudiantes y sus profesores están haciendo que la escuela sea más conocida. Damián, por su parte, encuentra en ellas una motivación para seguir aprendiendo. Los vio prepararse y avanzar de una etapa a otra. Para él, independientemente del resultado, lo importante es que se hayan animado.
Desde Tapia
En la escuela Media de Tapia, Yenifer Ruth Chagua Rodríguez y Rocío Belén Iporo Yaleva también tuvieron el aliento de amigas que las conocen muy bien. Gilda y Evelyn comparten con ellas una historia de seis años. Una de las jóvenes incluso las conoce desde el jardín.
Las describen como buenas amigas, divertidas y solidarias. Son de esas compañeras que están dispuestas a ayudar cuando alguien necesita resolver una tarea. Cuando las invitaron a acompañarlas, aceptaron. “Estamos muy orgullosos de ellas”, repiten al hablar de las participantes.
Entre quienes llegaron a la redacción hubo historias de amistades que atravesaron toda la secundaria, familias que siguieron cada jornada de estudio y docentes que construyeron con sus alumnos vínculos que exceden el aula. Algunos conocían el certamen por haber participado en otras ediciones; otros acompañaban por primera vez.
Para Andrade, en cambio, volver a estar allí era una manera de continuar una historia que había comenzado el año anterior. Esta vez, con sus exalumnos en sexto año, una nueva semifinal por delante y la guitarra como compañera. Porque hay vínculos que no necesitan un apellido compartido para convertirse en familia.