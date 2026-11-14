Las alumnas que llevaron el concurso Enseñame Tucumán al aula

Resumen para apurados
- Dos alumnas de Banda del Río Salí alcanzaron la semifinal del concurso Enseñame Tucumán tras profundizar e investigar en clase la historia provincial durante este ciclo escolar.
- Pese a la resistencia inicial por el volumen de estudio, las estudiantes prepararon exposiciones para sus pares con apoyo docente y articularon contenidos curriculares previos.
- Autoridades escolares destacaron que la iniciativa fortalece la identidad provincial y la integración entre jóvenes de diversas instituciones educativas de la región.
Al principio, no había demasiado entusiasmo, según reconocen. Cuando Luciana Allo, profesora de Historia del Instituto Inmaculada Concepción de Banda del Río Salí, propuso a sus alumnos participar en “Enseñame Tucumán”, ninguno parecía convencido. Algunos suponían que había demasiada bibliografía y otros tenían miedo de no estar a la altura del desafío. No obstante, con un poco de incentivo, clases de consulta y el acompañamiento de los docentes, Rosario Villalba y Melina Moyano Medina decidieron animarse y llegaron a la tercera semifinal.
La propuesta también implicó un trabajo extra para los profesores. Allo, que ya conocía la competencia conversó con el docente de Geografía para motivar a los estudiantes. Incluso ofrecieron algún punto extra de calificación como incentivo. Pero hubo algo que terminó despertando un interés que fue más allá de la posibilidad de obtener una buena nota en la materia.
Los temas del concurso coincidían con contenidos que venían trabajando en clase. Para las alumnas, la preparación significó profundizar en aspectos de la historia provincial y descubrir información que luego quisieron compartir.
“Me di cuenta de que les había llamado mucho la atención cuando las chicas empezaron a pedir explicaciones sobre las cosas que iban aprendiendo”, recuerda la profesora.
La previa
La semana previa a la semifinal, las estudiantes organizaron una exposición sobre los contenidos del certamen. Sus compañeros las escucharon, hicieron preguntas y se interesaron por los temas. “Las escuchaban más a ellas que a mí”, cuenta.
Ese intercambio fue uno de los aspectos que más valoró la docente. La competencia había conseguido que los conocimientos salieran de los apuntes y circularan entre los estudiantes, que encontraron en sus propias compañeras una nueva forma de acercarse a la historia de Tucumán.
Elizabeth Cabeza, rectora del Instituto Inmaculada Concepción, también destacó el recorrido. “Estamos muy orgullosos, más allá de los resultados”, afirma. Para ella, llegar a esta instancia significa mucho más que competir. Es una oportunidad para compartir con estudiantes de otras instituciones y mostrar el trabajo que se realiza en la escuela.
Cabeza recuerda que el año pasado no se habían animado a participar. Esta vez, en cambio, decidió impulsar la propuesta junto con los profesores. Considera que conocer la historia de la provincia es también una manera de fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia entre los jóvenes.
“La historia de nuestra provincia tiene que ver con la identidad y la pertenencia, y hay que incentivar eso en los chicos”, sostiene.
Pero hay otro aspecto de la propuesta que considera fundamental: la posibilidad de que estudiantes de distintas localidades y tipos de instituciones educativas compartan un mismo espacio. “No importa si la escuela está en San Miguel de Tucumán o en el interior, si es pública, privada o congregacional. Lo importante es incentivar a los estudiantes a investigar. Estamos apostando a los jóvenes y a la educación”, concluye.