Las alumnas que llevaron el concurso Enseñame Tucumán al aula

Al principio, no había demasiado entusiasmo, según reconocen. Cuando Luciana Allo, profesora de Historia del Instituto Inmaculada Concepción de Banda del Río Salí, propuso a sus alumnos participar en “Enseñame Tucumán”, ninguno parecía convencido. Algunos suponían que había demasiada bibliografía y otros tenían miedo de no estar a la altura del desafío. No obstante, con un poco de incentivo, clases de consulta y el acompañamiento de los docentes, Rosario Villalba y Melina Moyano Medina decidieron animarse y llegaron a la tercera semifinal.