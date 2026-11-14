Revisiones, suspenso y emoción: así se definió la última semifinal de Enseñame Tucumán

Resumen para apurados
- Alumnas de la escuela Nougués ganaron la última semifinal de 'Enseñame Tucumán' en la provincia y pasaron a la gran final por un viaje a Carlos Paz.
- La dupla superó a otros cuatro colegios en trivias sobre historia provincial, tras una reñida competencia que requirió desempates y revisiones del jurado docente.
- Las estudiantes competirán la próxima semana contra la Escuela de Comercio N° 1 y el Colegio Nacional para definir qué curso viajará a Córdoba.
Fue una final muy reñida, marcada por las revisiones, el nerviosismo y muchas emociones. Brisa Padilla y Mehilen Yenaide, de la escuela secundaria Juan Luis Nougués, fueron las ganadoras de la tercera semifinal del concurso “Enseñame Tucumán” -el certamen organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación- y se aseguraron su lugar en la gran final donde irán por el premio mayor: un viaje a Villa Carlos Paz para todo el curso.
Las alumnas de sexto año concursaron junto a las parejas de estudiantes de otros cuatro establecimientos de distintos puntos de la provincia, durante el tercer programa educativo de preguntas y respuestas dedicado a la historia de Tucumán.
Brisa y Mehilen se enfrentarán la semana que viene, en la gran final, con la Escuela de Comercio N° 1 General Manuel Belgrano (cuarto año) y el Colegio Nacional Bartolomé Mitre (quinto año). La dupla que se consagre campeona ganará el premio organizado por Siwar Travel. El itinerario en Carlos Paz incluirá paseos en catamarán, fiestas temáticas y excursiones a parques, entre otras actividades para disfrutar junto a sus compañeros.
Las cinco duplas
La semifinal de sexto año arrancó con cinco duplas, que fueron presentadas en el primer bloque del programa. Además de Brisa y Mehilen, estuvieron Javier Francisco Yanguez y Lautaro Nahuel Miguel, de la Normal Superior Teniente General Julio Argentino Roca (Monteros); María Sol Corbalán y Lola Caraque Cabeza, del Instituto Nuestra Señora de la Consolación (Concepción); Yenifer Ruth Chagua Rodríguez y Rocío Belén Iporo Yaleva, de la escuela Media de Tapia; y Rosario Villalba y Melina Moyano, del Instituto Inmaculada Concepción, de Banda del Río Salí.
Luego de una pausa, los conductores Carolina Servetto y Matías Auad, anunciaron que el primer juego de la tarde era el desafío “¿Quién lo hizo?”. “Se hacen tres preguntas, cada una referida a una persona destacada de la historia de Tucumán. Cada dupla escribe su respuesta en una pizarra. Tienen 20 segundos para responder”, anunciaron.
¿Qué gobernador de Tucumán fue el destinatario de la obra Memoria descriptiva de Tucumán, escrita por Juan Bautista Alberdi luego de su regreso por breve tiempo a su provincia natal?, fue la primera consulta. Cuatro equipos respondieron bien, anotando el nombre de Alejandro Heredia. Solo las estudiantes de Banda del Río Salí dejaron la pizarra vacía.
En la segunda pregunta había que nombrar al intelectual de la colectividad sirio-libanesa que residía en el sur de nuestra provincia y que realizó la primera traducción autorizada del árabe al español de las obras del poeta Gibrán Khalil Gibran. Solamente los estudiantes de la Normal de Monteros y de la escuela Nougués acertaron la respuesta: José Guraieb.
Por último, cuándo les preguntaron ¿qué artista resignificó estéticamente los días del Congreso con un enfoque social?, Brisa y Mehilen contestaron correctamente que era Antonio Osorio Luque. Entonces, pasaron directo a la final del día.
Desde ahí, la competencia subió la apuesta. Era el momento de definir qué otros dos equipos conseguirían su lugar en el bloque final del programa y seguirían en carrera por el premio mayor: el viaje a Carlos Paz. La ronda comenzó con “Detectives de la Historia”, un juego en el que los conductores entregaron a cada dupla tres pistas que pusieron a prueba su capacidad de deducción y rapidez para llegar a la respuesta correcta.
Los estudiantes de la Normal de Monteros lograron imponerse al equipo de la Consolación, respondiendo sobre la “Generación del 37”, para lo cual necesitaron dos pistas. Luego, fue el turno del apartado “Verdadero o falso”, donde hubo un empate. Sin embargo, al revisar las imágenes, las “escribanas de la historia (docentes representantes del ministerio de Educación), advirtieron que los chicos de Monteros habían levantado los dos carteles juntos (el de verdadero y el de falso) en una de las preguntas. Y eso no se puede hacer.
Entonces, el bloque se definió con un desempate a través del juego “El número ganador”, en el cual cada equipo dispone de 15 segundos para responder una pregunta numérica. Gana quién se aproxima más al valor exacto. Los alumnos de la Normal acertaron y sacaron boleto directo al juego final de la jornada.
Otra ronda
De los mismos juegos participaron las alumnas de la escuela Media de Tapia y del instituto Inmaculada Concepción, de Banda del Río Salí. Ninguna de las duplas acertó en la instancia “Detectives de la Historia”. En las opciones de “Verdadero o falso”, las escribanas volvieron a deliberar después de que uno de los equipos levantara antes de tiempo uno de los carteles.
En este caso, también tuvieron que recurrir a un desempate con “El Número ganador”, instancia que ganaron las estudiantes del Instituto Inmaculada Concepción.
Ultimo bloque
En el último bloque, los tres equipos finalistas debieron resolver el certamen “Recuerdos Fotográficos”. En la pantalla gigante se vio una foto de la visita papal a nuestra provincia, en 1987, cuando Juan Pablo II llegó al país en el marco de las Jornadas Mundiales de la Juventud Católica,
¿Cuál es el nombre de nacimiento o nombre secular de San Juan Pablo II?, se les consultó a los concursantes. Las chicas de la escuela Juan Luis Nougués escribieron bien el nombre de Karol Wojtyla. Los de la Normal de Monteros tuvieron un error de ortografía, pero las escribanas se lo dieron por correcto, mientras que la otra dupla dejó la pizarra en blanco.
Luego, siguieron con el juego “El dato incorrecto”. De tres datos, tuvieron que señalar el que no estaba bien. Y las únicas que acertaron las tres opciones fueron Brisa y Mehilen. Las alumnas se mostraron seguras al responder y, de esta manera, fueron las grandes finalistas de la jornada. Contentas, pero muy nerviosas, confesaron que ya se preparan para el último programa en el cual se define quién gana el viaje a Carlos Paz.