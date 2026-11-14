Revisiones, suspenso y emoción: así se definió la última semifinal de Enseñame Tucumán

Los estudiantes de la Normal de Monteros lograron imponerse al equipo de la Consolación, respondiendo sobre la “Generación del 37”, para lo cual necesitaron dos pistas. Luego, fue el turno del apartado “Verdadero o falso”, donde hubo un empate. Sin embargo, al revisar las imágenes, las “escribanas de la historia (docentes representantes del ministerio de Educación), advirtieron que los chicos de Monteros habían levantado los dos carteles juntos (el de verdadero y el de falso) en una de las preguntas. Y eso no se puede hacer.