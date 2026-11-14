Becas, camisetas de la Argentina y descuentos acompañan a los estudiantes en Enseñame Tucumán

Resumen para apurados
- Estudiantes tucumanos recibieron becas y premios durante la semifinal del certamen "Enseñame Tucumán", impulsado para destacar el saber sobre la historia provincial.
- Organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación, el concurso sumó el apoyo de empresas y universidades que otorgaron becas de hasta el 80% e indumentaria.
- Tres duplas definirán la final por un viaje a Carlos Paz, consolidando un esquema que promueve la continuidad universitaria y el trabajo en equipo juvenil.
Las cinco duplas de sexto año llegaron a la última semifinal de “Enseñame Tucumán” con un objetivo: conseguir uno de los tres lugares disponibles en la gran final del certamen. Mientras los estudiantes respondían las preguntas y demostraban cuánto habían aprendido sobre la historia provincial, quienes acompañan la competencia sumaron propuestas para reconocer su esfuerzo y alentar a sus promociones.
Detrás de estas iniciativas están las empresas e instituciones que acompañan la segunda edición del certamen, organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación de la Provincia: Siwar Travel, Hotel Intersierras, Universidad San Pablo T (USP-T), Pampa Uniformes, McDonald’s, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) , Agua Mineral Natural San Miguel, Raki, Distri-Ar, Cocoguana y Catamaranes Carlos Paz. Durante la jornada hubo becas universitarias, banderas para los colegios, camisetas de la Argentina, hamburguesas y descuentos. Además, el premio mayor será un viaje a Villa Carlos Paz para toda la división ganadora.
Seguir estudiando
Una de las propuestas apunta a acompañar a los jóvenes después de terminar la secundaria. La UNSTA ofrece becas para los estudiantes que participan del certamen, con porcentajes que varían según la instancia alcanzada.
Lorena Milani, directora general de Marketing de la institución, explicó que los alumnos de sexto año que participaron de las semifinales acceden al 30% de beca. Quienes lleguen a la final podrán obtener el 50%, mientras que el primer premio contempla un descuento del 80%.
El beneficio alcanza a cualquier carrera y puede utilizarse en las distintas sedes de la universidad: San Miguel de Tucumán, el campus de Yerba Buena, Concepción y la sede de Buenos Aires, correspondiente a la Facultad de Filosofía y Teología. La beca se mantiene durante toda la carrera, siempre que el estudiante conserve un promedio mínimo de siete puntos.
“Nos interesa premiarlos por el saber y por la participación”, explicó Milani. La propuesta busca reconocer el compromiso de los jóvenes con el estudio y acompañarlos en la elección de una carrera.
La USP-T participa por segundo año consecutivo. Desde la institución habían destacado que acompañar “Enseñame Tucumán” les permite acercarse a los estudiantes que están por terminar la secundaria y ofrecerles oportunidades para continuar su formación. Además, remarcaron el valor de conocer la historia provincial como una forma de construir identidad y sentido de pertenencia.
Para vestir y comer
Pampa Uniformes volvió a sumar propuestas para las promociones. Sol Ferreyra, del área de Marketing, contó que prepararon banderas personalizadas para los colegios participantes, con el nombre de cada institución, para que los compañeros pudieran alentar a sus representantes y conservarlas como recuerdo.
También llevaron banderas de las Islas Malvinas y camisetas de la Selección argentina que se entregarán a los participantes. En total, prepararon 16 remeras para esta instancia.
Desde la empresa destacaron el orgullo que les genera ver a los estudiantes involucrados en la competencia y descubrir cuánto se prepararon para responder las preguntas. “Nos impresiona ver cómo se desenvuelven los chicos. De repente, los ves en una faceta en la que dejan un montón de ellos para participar y buscan ganar algo para compartirlo con todos”, expresó Ferreyra.
McDonald’s, por su parte, acompañó la jornada con hamburguesas Cuarto de Libra y distintos obsequios. Lourdes Monroy contó que también repartieron vales de descuento, separadores de libros y pulseras que los jóvenes pueden intercambiar en los locales de la marca.
Los beneficios incluyen códigos QR para acceder a promociones a través de la aplicación de McDonald’s. Los descuentos están disponibles tanto para los estudiantes como para sus familiares y otras personas que acompañen el concurso, contó.
La marca también prepara una propuesta especial para la última semana, cuando los ganadores conozcan un nuevo producto que podrán probar en el local.
Experiencia
Raki también se sumó a las propuestas para los estudiantes. Lorenna Cuba, representante de la marca, destacó el valor de generar espacios de encuentro entre los jóvenes y comparó las preguntas del concurso con semillas que despiertan la curiosidad y motivan a buscar respuestas.
“Las preguntas funcionan como semillas: cada interrogante que sembrás en tu mente dirige tu atención y activa tu curiosidad”, expresó. También señaló que la competencia permite que los chicos se desconecten por un rato de los celulares y compartan una experiencia con sus compañeros. “Hoy es muy difícil generar espacios de encuentro así. Para los que están en sexto año, puede ser una de las últimas oportunidades de estar todos juntos antes de terminar la secundaria”, agregó.
Como parte de su propuesta, Raki ofrecerá una jornada especial para toda la promoción de cada uno de los tres cursos que lleguen a la gran final. Así, el beneficio alcanzará a los compañeros de las duplas finalistas.
El viaje a Villa Carlos Paz para toda la división ganadora, a cargo de Siwar Travel y Hotel Intersierras, completa la propuesta. Desde Siwar Travel destacaron que buscan reconocer el esfuerzo de los estudiantes con una experiencia para disfrutar junto a sus compañeros y guardar como recuerdo de esta etapa escolar.
Así, mientras las duplas se preparan para la gran final, los premios y beneficios amplían el alcance del concurso: hay oportunidades para continuar estudiando, recuerdos para las promociones y motivos para celebrar en grupo.