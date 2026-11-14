Becas, camisetas de la Argentina y descuentos acompañan a los estudiantes en Enseñame Tucumán

Detrás de estas iniciativas están las empresas e instituciones que acompañan la segunda edición del certamen, organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación de la Provincia: Siwar Travel, Hotel Intersierras, Universidad San Pablo T (USP-T), Pampa Uniformes, McDonald’s, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) , Agua Mineral Natural San Miguel, Raki, Distri-Ar, Cocoguana y Catamaranes Carlos Paz. Durante la jornada hubo becas universitarias, banderas para los colegios, camisetas de la Argentina, hamburguesas y descuentos. Además, el premio mayor será un viaje a Villa Carlos Paz para toda la división ganadora.