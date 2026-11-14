Oferta del teatro tucumano, del musical al drama

Resumen para apurados
- Diversas salas de San Miguel de Tucumán presentan esta noche cinco obras teatrales que van del drama al musical, reflejando la variedad de la cartelera local.
- La oferta incluye títulos premiados como “Victoria Park”, el musical “Tevye, el lechero” con 27 artistas, y piezas de humor y temáticas barriales independientes.
- Esta cartelera consolida el circuito teatral tucumano, impulsando tanto a compañías consolidadas como a elencos independientes en la agenda cultural provincial.
La diversidad del teatro tucumano tendrá una muestra acotada esta noche, con obras de diversos géneros en las distintas salas de la capital.
A las 21, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) se repondrá el musical “Tevye, el lechero”, en una versión local basada directamente en los relatos de Scholem Aleijem, popularizados en el teatro y en el cine en la obra “El violinista en el tejado”. En esta puesta, la construcción dramática parte de los textos originales en un proyecto escénico de la Escuela de Danza Tello & Kozlov, bajo la dirección de la coreógrafa Alejandra Tello junto a Andrei Kozlov y coaching vocal de Betty Plaáte. El espectáculo cuenta con 27 artistas en escena, entre actores, cantantes y bailarines, con un elenco encabezado por Germán Gutiérrez Ferronato.
A la misma hora, en El Atelier (avenida Mate de Luna 2.930, con estacionamiento propio), será la función despedida de “Victoria Park”, el texto escrito por Rafael Nofal y dirigido por Ignacio Hael, sobre la manipulación del poder, los secretos y las tensiones familiares que salen a la luz cuando se apagan los reflectores en un parque de diversiones con shows en vivo. Ganadora de seis premios ARTEA el año pasado, el elenco está integrado por Liliana Alicia Sánchez, Nelson Alfonso, José María Risso, Araceli García, Sergio Aguilar y Sergio Domínguez.
En el plano del humor, Benjamín Tannuré Godward vuelve a escena a las 21.30 en el Círculo de la Prensa (Mendoza 240) con “Llena tu cabeza de humor”, anunciado como un “divertido viaje a los años 80 que combina nostalgia, música, personajes y juegos con el público para revivir una década inolvidable”. Esta propuesta coproducida por La Teoría del Gran JA! y Tucson Comedy, con textos y dirección general de Gustavo Delgado, está pensada tanto para quienes vivieron esa época y desean reencontrarse con sus recuerdos como para quienes quieran descubrir cómo era la vida cotidiana antes de internet, los teléfonos inteligentes y las redes sociales.
La Sodería
Con actuación de Isaías Salvatierra y dirección de Lucía Dzienczarski, también a las 21.30 se presentará en La Sodería (Juan Posse 1.131) “Antología de lo inexplicable o Las buenas intenciones”. “Un MotoUber viaja en busca de respuestas a preguntas existenciales: ¿qué tienen en común una hormiga y las dimensiones del universo? Como delivery, poeta o pastor la pregunta es la misma. Las respuestas son ilimitadas”, se anticipa.
Y a las 22, en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) se verá “La casa de los verduleros”, escrita y dirigida por Víctor Hugo Cortés, y protagonizada por una veintena de actrices y actores del Proyecto Abasto (Miguel Miranda, Anna Montenegro, Vanina Carbone y Alejandra Jurao, entre otros) para contar la historia de los Perales, una familia tucumana del barrio del Abasto, que enfrenta la amenaza del remate de su vivienda.