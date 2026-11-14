Oferta del teatro tucumano, del musical al drama

A las 21, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) se repondrá el musical “Tevye, el lechero”, en una versión local basada directamente en los relatos de Scholem Aleijem, popularizados en el teatro y en el cine en la obra “El violinista en el tejado”. En esta puesta, la construcción dramática parte de los textos originales en un proyecto escénico de la Escuela de Danza Tello & Kozlov, bajo la dirección de la coreógrafa Alejandra Tello junto a Andrei Kozlov y coaching vocal de Betty Plaáte. El espectáculo cuenta con 27 artistas en escena, entre actores, cantantes y bailarines, con un elenco encabezado por Germán Gutiérrez Ferronato.