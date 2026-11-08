“Enseñame Tucumán”: banderas de Malvinas, hamburguesas y más regalos para los estudiantes

Banderas para las promociones

Una de las novedades llegó de la mano de Pampa Egresados. La empresa entregó banderas de las Islas Malvinas a cada promoción de los colegios participantes. Solana Ferreyra, del área de Marketing, explicó que la iniciativa surgió a partir del interés de los estudiantes por incorporar ese símbolo a sus buzos de egresados.