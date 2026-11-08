“Enseñame Tucumán”: banderas de Malvinas, hamburguesas y más regalos para los estudiantes

Cada viernes, “Enseñame Tucumán” suma algo más que preguntas y desafíos. Los estudiantes reciben regalos, comparten propuestas y conocen nuevas oportunidades mientras se preparan para llegar a la final. Esta semana hubo banderas de las Islas Malvinas para las promociones, remeras deportivas para los finalistas, hamburguesas y obsequios de las universidades.
Detrás de estas iniciativas están las empresas e instituciones que acompañan la segunda edición del certamen, organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación de la Provincia: Siwar Travel, Hotel Intersierras, Universidad San Pablo T (USPT), Pampa Uniformes, McDonald’s, UNSTA, Agua Mineral Natural San Miguel, Raki, Distri-Ar, Cocoguana y Catamaranes Carlos Paz.
La pareja ganadora viajará a Córdoba junto a toda su división, gracias a Siwar Travel y Hotel Intersierras. Además, las universidades ofrecerán becas y Raki entregará pases para los tres cursos que lleguen a la gran final.
Como la semana pasada, la jornada también tuvo propuestas para disfrutar entre desafío y desafío: un stand de glitter de Parisi y otro de estampado de gorras, bolsos y stickers de Hilo Loco.
Banderas para las promociones
Una de las novedades llegó de la mano de Pampa Egresados. La empresa entregó banderas de las Islas Malvinas a cada promoción de los colegios participantes. Solana Ferreyra, del área de Marketing, explicó que la iniciativa surgió a partir del interés de los estudiantes por incorporar ese símbolo a sus buzos de egresados.
“Nos parece importante dar a conocer esa historia porque, en definitiva, las Malvinas son argentinas. Está bueno que los chicos tomen conciencia de eso y que no se pierda”, señaló. También contó que los pedidos de Malvinas bordadas en la indumentaria de egresados creció después del Mundial.
Ferreyra destacó el entusiasmo que genera ver a los estudiantes en una faceta distinta: “Está bueno ver este lado de los estudiantes, verlos estudiar para poder responder preguntas. Responden preguntas que nosotros no tenemos idea y eso es impresionante”.
Hamburguesas y recuerdos
McDonald’s volvió a acompañar la jornada con comida para los participantes. Esta vez llevó hamburguesas Cuarto de Libra, una de las opciones que ya habían probado los estudiantes en la edición anterior. También repartió libretas que pueden utilizarse como separadores de libros y frisbees.
“Es un placer poder ser parte de esto e incentivar la educación en los chicos. Se nota que hubo mucho esfuerzo por detrás y mucha dedicación”, expresó Trinidad Safarsi, coordinadora de Marketing de la marca.
Oportunidades para estudiar
Por su parte, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) entregó botellitas y bolsitas a los participantes. “Nos genera mucho orgullo estar presentes en una nueva edición y seguir acompañando el camino de los chicos. Esperamos que el día de mañana elijan nuestra universidad”, expresó Joaquín Rivadeneira, del área de Marketing.
La Universidad San Pablo-Tucumán (USPT) también renovó su compromiso con el certamen. Desde la institución destacaron que acompañar “Enseñame Tucumán” es una forma de cumplir con su misión educativa y de acercarse a los estudiantes que están terminando la secundaria y pronto podrían convertirse en universitarios.
“Conocer la historia de Tucumán es también una manera de construir identidad y sentido de pertenencia”, señalaron desde la universidad. "Esperamos que la iniciativa siga creciendo año a año y que Enseñame Tucumán se consolide como un espacio donde los estudiantes de nivel secundario puedan reencontrarse con su historia, sus protagonistas y el valor de la educación", sumaron.
El premio mayor estará a cargo de Siwar Travel y Hotel Intersierras. “Los estudiantes ganadores tendrán la oportunidad de disfrutar de un viaje a Villa Carlos Paz para toda su división, compartir una experiencia única y crear recuerdos inolvidables junto a sus compañeros”, destacaron desde Siwar Travel.