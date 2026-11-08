LG PlayEnseñame Tucumán

“Enseñame Tucumán”: banderas de Malvinas, hamburguesas y más regalos para los estudiantes

Las marcas que acompañan el concurso renovaron sus propuestas para esta semana con regalos para las promociones, comida y recuerdos para los participantes.

UN SÍMBOLO PARA LAS PROMOCIONES. Pampa Egresados entregó banderas de las Islas Malvinas a los colegios participantes de “Enseñame Tucumán”. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL
UN SÍMBOLO PARA LAS PROMOCIONES. Pampa Egresados entregó banderas de las Islas Malvinas a los colegios participantes de “Enseñame Tucumán”. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL
Por Redacción LA GACETA Hace 6 Hs

Cada viernes, “Enseñame Tucumán” suma algo más que preguntas y desafíos. Los estudiantes reciben regalos, comparten propuestas y conocen nuevas oportunidades mientras se preparan para llegar a la final. Esta semana hubo banderas de las Islas Malvinas para las promociones, remeras deportivas para los finalistas, hamburguesas y obsequios de las universidades.

Detrás de estas iniciativas están las empresas e instituciones que acompañan la segunda edición del certamen, organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación de la Provincia: Siwar Travel, Hotel Intersierras, Universidad San Pablo T (USPT), Pampa Uniformes, McDonald’s, UNSTA, Agua Mineral Natural San Miguel, Raki, Distri-Ar, Cocoguana y Catamaranes Carlos Paz. 

La pareja ganadora viajará a Córdoba junto a toda su división, gracias a Siwar Travel y Hotel Intersierras. Además, las universidades ofrecerán becas y Raki entregará pases para los tres cursos que lleguen a la gran final.

Como la semana pasada, la jornada también tuvo propuestas para disfrutar entre desafío y desafío: un stand de glitter de Parisi y otro de estampado de gorras, bolsos y stickers de Hilo Loco.

UNA PAUSA ENTRE DESAFÍOS. Hubo stands de glitter, estampado de gorras, bolsos y stickers, además de otras sorpresas. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL UNA PAUSA ENTRE DESAFÍOS. Hubo stands de glitter, estampado de gorras, bolsos y stickers, además de otras sorpresas. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL

En video: así se vivió la semifinal de Enseñame Tucumán, rumbo a la gran final

En video: así se vivió la semifinal de Enseñame Tucumán, rumbo a la gran final

Banderas para las promociones

Una de las novedades llegó de la mano de Pampa Egresados. La empresa entregó banderas de las Islas Malvinas a cada promoción de los colegios participantes. Solana Ferreyra, del área de Marketing, explicó que la iniciativa surgió a partir del interés de los estudiantes por incorporar ese símbolo a sus buzos de egresados.

“Nos parece importante dar a conocer esa historia porque, en definitiva, las Malvinas son argentinas. Está bueno que los chicos tomen conciencia de eso y que no se pierda”, señaló. También contó que los pedidos de Malvinas bordadas en la indumentaria de egresados creció después del Mundial.

Ferreyra destacó el entusiasmo que genera ver a los estudiantes en una faceta distinta: “Está bueno ver este lado de los estudiantes, verlos estudiar para poder responder preguntas. Responden preguntas que nosotros no tenemos idea y eso es impresionante”.

LOS AUSPICIANTES, PRESENTES. Las empresas e instituciones que acompañan “Enseñame Tucumán” sumaron propuestas para los participantes. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL LOS AUSPICIANTES, PRESENTES. Las empresas e instituciones que acompañan “Enseñame Tucumán” sumaron propuestas para los participantes. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL

Hamburguesas y recuerdos

McDonald’s volvió a acompañar la jornada con comida para los participantes. Esta vez llevó hamburguesas Cuarto de Libra, una de las opciones que ya habían probado los estudiantes en la edición anterior. También repartió libretas que pueden utilizarse como separadores de libros y frisbees.

UNA PREVIA CON MCDONALD’S. Los participantes compartieron hamburguesas Cuarto de Libra y recibieron regalos de la marca. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL UNA PREVIA CON MCDONALD’S. Los participantes compartieron hamburguesas Cuarto de Libra y recibieron regalos de la marca. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL

“Es un placer poder ser parte de esto e incentivar la educación en los chicos. Se nota que hubo mucho esfuerzo por detrás y mucha dedicación”, expresó Trinidad Safarsi, coordinadora de Marketing de la marca.

Oportunidades para estudiar

Por su parte, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) entregó botellitas y bolsitas a los participantes. “Nos genera mucho orgullo estar presentes en una nueva edición y seguir acompañando el camino de los chicos. Esperamos que el día de mañana elijan nuestra universidad”, expresó Joaquín Rivadeneira, del área de Marketing.

UN RECUERDO DE LA UNIVERSIDAD. UNSTA repartió botellitas y bolsitas entre los estudiantes que participaron del certamen. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL UN RECUERDO DE LA UNIVERSIDAD. UNSTA repartió botellitas y bolsitas entre los estudiantes que participaron del certamen. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL

La Universidad San Pablo-Tucumán (USPT) también renovó su compromiso con el certamen. Desde la institución destacaron que acompañar “Enseñame Tucumán” es una forma de cumplir con su misión educativa y de acercarse a los estudiantes que están terminando la secundaria y pronto podrían convertirse en universitarios.

PREMIOS PARA TODOS. La Universidad San Pablo-Tucumán (USPT) regaló bolsas con regalos a todos los participantes. / USP-T PREMIOS PARA TODOS. La Universidad San Pablo-Tucumán (USPT) regaló bolsas con regalos a todos los participantes. / USP-T

“Conocer la historia de Tucumán es también una manera de construir identidad y sentido de pertenencia”, señalaron desde la universidad. "Esperamos que la iniciativa siga creciendo año a año y que Enseñame Tucumán se consolide como un espacio donde los estudiantes de nivel secundario puedan reencontrarse con su historia, sus protagonistas y el valor de la educación", sumaron.

MOCHILAS PARA LAS GANADORAS. El premio mayor estará a cargo de Siwar Travel. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL MOCHILAS PARA LAS GANADORAS. El premio mayor estará a cargo de Siwar Travel. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL

El premio mayor estará a cargo de Siwar Travel y Hotel Intersierras. “Los estudiantes ganadores tendrán la oportunidad de disfrutar de un viaje a Villa Carlos Paz para toda su división, compartir una experiencia única y crear recuerdos inolvidables junto a sus compañeros”, destacaron desde Siwar Travel.

Enseñame Tucumán: de 1979 a la era digital, una propuesta que renació

Enseñame Tucumán: de 1979 a la era digital, una propuesta que renació

ENSEÑAME TUCUMAN Descubrí cuanto sabés de la historía de Tucumán. Mirá los programas y conocé a los ganadores. Ingresá a Enseñame Tucumán
Temas Islas MalvinasTucumánMalvinasArgentinaJóvenesEnseñame Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo
1

El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo

Son de la misma camada, atravesaron las malas épocas de Natación y hoy sueñan con otra gloria en el Regional del NOA
2

Son de la misma camada, atravesaron las malas épocas de Natación y hoy sueñan con otra gloria en el Regional del NOA

Fue campeón del Regional del NOA en 2015, sufrió cinco operaciones y hoy sueña con otra vuelta olímpica con Tucumán Rugby
3

Fue campeón del Regional del NOA en 2015, sufrió cinco operaciones y hoy sueña con otra vuelta olímpica con Tucumán Rugby

Joaquín López Islas, el campeón de la triple corona que superó dos operaciones y sigue soñando con Lawn Tennis
4

Joaquín López Islas, el campeón de la triple corona que superó dos operaciones y sigue soñando con Lawn Tennis

Se retiró del rugby, volvió a los 44 años a Huirapuca y quiere ganar otro título del Regional del NOA: la increíble historia del “Sapo” Albornoz
5

Se retiró del rugby, volvió a los 44 años a Huirapuca y quiere ganar otro título del Regional del NOA: la increíble historia del “Sapo” Albornoz

Ranking notas premium
La foto de Acevedo y Monteros, la invitación de Campero y un plan de soluciones metropolitanas
1

La foto de Acevedo y Monteros, la invitación de Campero y un plan de "soluciones metropolitanas"

El PJ de Tucumán aplaza su interna hasta después de las elecciones
2

El PJ de Tucumán aplaza su interna hasta después de las elecciones

Desde gobernador hasta concejal: ¿cuáles son los requisitos para ser candidato en Tucumán?
3

Desde gobernador hasta concejal: ¿cuáles son los requisitos para ser candidato en Tucumán?

El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo
4

El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo

Recuerdos fotográficos: una dupla billarista tucumana de los 70 y los 80
5

Recuerdos fotográficos: una dupla billarista tucumana de los 70 y los 80

Más Noticias
“El periodismo riguroso es fundamental para fortalecer la identidad de una sociedad”

“El periodismo riguroso es fundamental para fortalecer la identidad de una sociedad”

No cesan las protestas y la presión social en Francia

No cesan las protestas y la presión social en Francia

Israel perdería a su aliado tras las elecciones en EEUU

Israel perdería a su aliado tras las elecciones en EEUU

Un documental de LA GACETA sobre Chiclayo, la ciudad peruana que adoptó al Papa

Un documental de LA GACETA sobre Chiclayo, la ciudad peruana que adoptó al Papa

Se mudó de Tafí del Valle y en el Mitre encontró una amiga para llegar a la final de “Enseñame Tucumán”

Se mudó de Tafí del Valle y en el Mitre encontró una amiga para llegar a la final de “Enseñame Tucumán”

Se retiró del rugby, volvió a los 44 años a Huirapuca y quiere ganar otro título del Regional del NOA: la increíble historia del “Sapo” Albornoz

Se retiró del rugby, volvió a los 44 años a Huirapuca y quiere ganar otro título del Regional del NOA: la increíble historia del “Sapo” Albornoz

Fue campeón del Regional del NOA en 2015, sufrió cinco operaciones y hoy sueña con otra vuelta olímpica con Tucumán Rugby

Fue campeón del Regional del NOA en 2015, sufrió cinco operaciones y hoy sueña con otra vuelta olímpica con Tucumán Rugby

Son de la misma camada, atravesaron las malas épocas de Natación y hoy sueñan con otra gloria en el Regional del NOA

Son de la misma camada, atravesaron las malas épocas de Natación y hoy sueñan con otra gloria en el Regional del NOA

Comentarios