Se mudó de Tafí del Valle y en el Mitre encontró una amiga para llegar a la final de “Enseñame Tucumán”

La clasificación las puso frente a un nuevo desafío: la final del 18 de noviembre. La conducción del certamen está a cargo de Carolina Servetto y Matías Auad. La transmisión podrá seguirse por el canal 11 de CCC y el canal 7 de Flow. Antes de esa instancia, será el turno de los representantes de sexto año, que competirán por el último lugar disponible. Allí se encontrarán con Lucía Guerrero y Solana Palavecino, de cuarto año de la Escuela de Comercio N.º 1 General Manuel Belgrano, quienes ya aseguraron su lugar. Entre las tres duplas se definirá el premio mayor: un viaje a Villa Carlos Paz para todo el curso.