Se mudó de Tafí del Valle y en el Mitre encontró una amiga para llegar a la final de “Enseñame Tucumán”
Helena toca el bajo y escucha punk; Mía practica danza aérea en telas. Se hicieron amigas este año y, tras ganar la segunda semifinal, van por el premio mayor: un viaje a Villa Carlos Paz para todo su curso. “Sería un sueño porque no todos pueden pagarlo”, contaron.
“Nosotras tenemos la cábala de negar: decimos: ‘No, no vamos a pasar’. Y pasamos”, contó Mía Candela Sierra González. Este viernes volvió a funcionar cuando escuchó que, junto a Helena Brandán, eran las ganadoras de la segunda semifinal de “Enseñame Tucumán”. Las estudiantes del Colegio Nacional Bartolomé Mitre consiguieron un lugar en la final del concurso organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación. “No caíamos. No lo podíamos creer”, recordó Helena después de la competencia. La sorpresa llegó acompañada de un alivio: habían superado una instancia que, según reconocieron, les resultó especialmente difícil porque reunía a los mejores participantes de cada circuito.
En la redacción, el grupo verde celebró junto a familiares, docentes y amigos de ambas. Algunos compañeros se emocionaron hasta las lágrimas y recordaron cómo las acompañaron durante la competencia, incluso ayudándolas a ponerse al día con las clases.
La clasificación las puso frente a un nuevo desafío: la final del 18 de noviembre. La conducción del certamen está a cargo de Carolina Servetto y Matías Auad. La transmisión podrá seguirse por el canal 11 de CCC y el canal 7 de Flow. Antes de esa instancia, será el turno de los representantes de sexto año, que competirán por el último lugar disponible. Allí se encontrarán con Lucía Guerrero y Solana Palavecino, de cuarto año de la Escuela de Comercio N.º 1 General Manuel Belgrano, quienes ya aseguraron su lugar. Entre las tres duplas se definirá el premio mayor: un viaje a Villa Carlos Paz para todo el curso.
De compañeras de banco a finalistas
Helena ya había participado en la edición anterior, cuando vivía en Tafí del Valle. En aquella oportunidad integró el mismo circuito que las representantes de la Secundaria de Yonopongo y quedó como suplente. Este año volvió a anotarse, pero desde otra escuela y junto a una nueva compañera. La mudanza a San Miguel de Tucumán y el cambio de colegio en quinto año marcaron el comienzo de una etapa distinta. "Fue agotador pero no me costó integrarme; tengo muchos amigos y la pasando mejor", dijo.
Con Mía Candela se conocieron en mayo, cuando ella regresó a clases después de faltar durante un mes y encontró a Helena en su lugar. “Yo voy y digo: ‘¿Qué hacés acá?’. Y bueno, me senté con ella y empezamos a hablar y hablar”, recordó. Cuando una profesora convocó a Helena para participar del certamen, Mía decidió sumarse para acompañarla. "No soy tanto de la historia pero lo hice por ella", contó.
La competencia también fortaleció su amistad. “Nos sentamos juntas, estudiamos juntas”, contaron. Aunque tienen intereses diferentes, aseguran que siempre encuentran temas de conversación. “Es la única persona a la que le puedo hablar de política y decir mis opiniones”, expresó Helena. Las dos tienen miradas distintas, pero disfrutan de intercambiar argumentos: “Es debate, no es discusión”.
Fuera de la escuela también tienen intereses distintos. Helena toma clases de bajo dos veces por semana, escucha punk y conversa con algunos amigos sobre la posibilidad de formar una banda. También tiene una experiencia particular con el francés: participó de un intercambio familiar en Francia, que surgió a partir de un vínculo entre conocidos. "Una familia francesa quería que su hija aprendiera español en Argentina, así que primero la recibimos en mi casa y después yo viajé para conocer el país", contó. A eso se suma que estudia inglés desde primer año. Para su futuro, piensa en alguna carrera vinculada con las Ciencias Sociales y tiene especial interés por Historia.
Mía, por su parte, practica danza aérea en telas y participa en un grupo de la iglesia. Entre sus opciones para estudiar aparecen Abogacía, especialmente la rama penal, Criminología y Ciencias Políticas.
“Tucumán debería ser capital”
La preparación para la semifinal ocupó buena parte de sus jornadas. Primero recibieron libros y materiales de estudio y, cuando se acercó la competencia, sus profesores comenzaron a sacarlas de clase todas las mañanas para repasar. “Perdimos muchas horas de clase”, contó Helena. Después debían completar las carpetas y recuperar los contenidos, una tarea en la que sus compañeros las ayudaron.
El acompañamiento también llegó de parte de docentes y directivos. “Estamos muy contentas. Todos los profesores nos reconocen y nos felicitan”, destacaron el reconocimiento que reciben en la escuela.
Además de estudiar para el concurso, las dos descubrieron otra forma de mirar la historia tucumana. “Es una provincia infravalorada”, señaló Helena. “Me parece que tiene las historias más importantes de Argentina y me molesta un poco que no se reconozca”. “Tucumán debería ser la capital”, sumó Mía.
Ahora comparten un objetivo: ganar el viaje a Villa Carlos Paz para que todo el curso pueda disfrutar de una experiencia antes de terminar la secundaria. “La mayoría de nuestros compañeros no pueden pagar el viaje de egresados. Entonces es algo que quisimos hacer para poder pagarnos un viaje entre todos, para que todos podamos disfrutar de una experiencia antes de egresar”, explicó Helena.
Cómo sigue el certamen: el viernes, la tercera semifinal del ciclo
Tras la primera semifinal, en la que se impusieron Helena y Mía, el viernes se disputa la tercera, de la cual participarán otras cinco parejas de alumnos de Sexto, que representarán a .... Entre los desafíos que deberán enfrentar están “¿Quién lo hizo?”, “El Número Ganador”, “Detectives de la historia”, “Verdadero o falso” y “El dato incorrecto”.