LG PlayEnseñame Tucumán

Se mudó de Tafí del Valle y en el Mitre encontró una amiga para llegar a la final de “Enseñame Tucumán”

Helena toca el bajo y escucha punk; Mía practica danza aérea en telas. Se hicieron amigas este año y, tras ganar la segunda semifinal, van por el premio mayor: un viaje a Villa Carlos Paz para todo su curso. “Sería un sueño porque no todos pueden pagarlo”, contaron.

LAS FINALISTAS DEL MITRE. A la izquierda, Mía; a la derecha, Helena, las estudiantes que representarán a quinto año en la gran final de “Enseñame Tucumán”. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL
LAS FINALISTAS DEL MITRE. A la izquierda, Mía; a la derecha, Helena, las estudiantes que representarán a quinto año en la gran final de “Enseñame Tucumán”. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL
Por Victoria Reinoso Hace 6 Hs

“Nosotras tenemos la cábala de negar: decimos: ‘No, no vamos a pasar’. Y pasamos”, contó Mía Candela Sierra González. Este viernes volvió a funcionar cuando escuchó que, junto a Helena Brandán, eran las ganadoras de la segunda semifinal de “Enseñame Tucumán”. Las estudiantes del Colegio Nacional Bartolomé Mitre consiguieron un lugar en la final del concurso organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación. “No caíamos. No lo podíamos creer”, recordó Helena después de la competencia. La sorpresa llegó acompañada de un alivio: habían superado una instancia que, según reconocieron, les resultó especialmente difícil porque reunía a los mejores participantes de cada circuito.

En la redacción, el grupo verde celebró junto a familiares, docentes y amigos de ambas. Algunos compañeros se emocionaron hasta las lágrimas y recordaron cómo las acompañaron durante la competencia, incluso ayudándolas a ponerse al día con las clases.

EL APOYO DE LA FAMILIA. Los familiares de las finalistas prepararon imágenes para alentarlas durante el concurso. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL EL APOYO DE LA FAMILIA. Los familiares de las finalistas prepararon imágenes para alentarlas durante el concurso. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL

La clasificación las puso frente a un nuevo desafío: la final del 18 de noviembre. La conducción del certamen está a cargo de Carolina Servetto y Matías Auad. La transmisión podrá seguirse por el canal 11 de CCC y el canal 7 de Flow. Antes de esa instancia, será el turno de los representantes de sexto año, que competirán por el último lugar disponible. Allí se encontrarán con Lucía Guerrero y Solana Palavecino, de cuarto año de la Escuela de Comercio N.º 1 General Manuel Belgrano, quienes ya aseguraron su lugar. Entre las tres duplas se definirá el premio mayor: un viaje a Villa Carlos Paz para todo el curso.

UNA TARDE DE COMPETENCIA. Las parejas de estudiantes pusieron a prueba sus conocimientos en el certamen. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL UNA TARDE DE COMPETENCIA. Las parejas de estudiantes pusieron a prueba sus conocimientos en el certamen. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL

Amigas, compañeras de danza y finalistas de Enseñame Tucumán: la historia de Lucía y Solana

Amigas, compañeras de danza y finalistas de Enseñame Tucumán: la historia de Lucía y Solana

De compañeras de banco a finalistas

Helena ya había participado en la edición anterior, cuando vivía en Tafí del Valle. En aquella oportunidad integró el mismo circuito que las representantes de la Secundaria de Yonopongo y quedó como suplente. Este año volvió a anotarse, pero desde otra escuela y junto a una nueva compañera. La mudanza a San Miguel de Tucumán y el cambio de colegio en quinto año marcaron el comienzo de una etapa distinta. "Fue agotador pero no me costó integrarme; tengo muchos amigos y la pasando mejor", dijo.

Con Mía Candela se conocieron en mayo, cuando ella regresó a clases después de faltar durante un mes y encontró a Helena en su lugar. “Yo voy y digo: ‘¿Qué hacés acá?’. Y bueno, me senté con ella y empezamos a hablar y hablar”, recordó. Cuando una profesora convocó a Helena para participar del certamen, Mía decidió sumarse para acompañarla. "No soy tanto de la historia pero lo hice por ella", contó.

NUEVAS FINALISTAS. Mía y Helena celebraron su clasificación a la gran final de “Enseñame Tucumán”. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL NUEVAS FINALISTAS. Mía y Helena celebraron su clasificación a la gran final de “Enseñame Tucumán”. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL

La competencia también fortaleció su amistad. “Nos sentamos juntas, estudiamos juntas”, contaron. Aunque tienen intereses diferentes, aseguran que siempre encuentran temas de conversación. “Es la única persona a la que le puedo hablar de política y decir mis opiniones”, expresó Helena. Las dos tienen miradas distintas, pero disfrutan de intercambiar argumentos: “Es debate, no es discusión”.

Fuera de la escuela también tienen intereses distintos. Helena toma clases de bajo dos veces por semana, escucha punk y conversa con algunos amigos sobre la posibilidad de formar una banda. También tiene una experiencia particular con el francés: participó de un intercambio familiar en Francia, que surgió a partir de un vínculo entre conocidos. "Una familia francesa quería que su hija aprendiera español en Argentina, así que primero la recibimos en mi casa y después yo viajé para conocer el país", contó. A eso se suma que estudia inglés desde primer año. Para su futuro, piensa en alguna carrera vinculada con las Ciencias Sociales y tiene especial interés por Historia.

Mía, por su parte, practica danza aérea en telas y participa en un grupo de la iglesia. Entre sus opciones para estudiar aparecen Abogacía, especialmente la rama penal, Criminología y Ciencias Políticas. 

UN APOYO ESPECIAL. Los familiares de Mía y Helena prepararon imágenes con IA para alentarlas durante el certamen. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL UN APOYO ESPECIAL. Los familiares de Mía y Helena prepararon imágenes con IA para alentarlas durante el certamen. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL

Enseñame Tucumán, un certamen que moviliza a las escuelas tucumanas

Enseñame Tucumán, un certamen que moviliza a las escuelas tucumanas

“Tucumán debería ser capital”

La preparación para la semifinal ocupó buena parte de sus jornadas. Primero recibieron libros y materiales de estudio y, cuando se acercó la competencia, sus profesores comenzaron a sacarlas de clase todas las mañanas para repasar. “Perdimos muchas horas de clase”, contó Helena. Después debían completar las carpetas y recuperar los contenidos, una tarea en la que sus compañeros las ayudaron.

El acompañamiento también llegó de parte de docentes y directivos. “Estamos muy contentas. Todos los profesores nos reconocen y nos felicitan”, destacaron el reconocimiento que reciben en la escuela.

Además de estudiar para el concurso, las dos descubrieron otra forma de mirar la historia tucumana. “Es una provincia infravalorada”, señaló Helena. “Me parece que tiene las historias más importantes de Argentina y me molesta un poco que no se reconozca”. “Tucumán debería ser la capital”, sumó Mía.

Ahora comparten un objetivo: ganar el viaje a Villa Carlos Paz para que todo el curso pueda disfrutar de una experiencia antes de terminar la secundaria. “La mayoría de nuestros compañeros no pueden pagar el viaje de egresados. Entonces es algo que quisimos hacer para poder pagarnos un viaje entre todos, para que todos podamos disfrutar de una experiencia antes de egresar”, explicó Helena.

Cómo sigue el certamen: el viernes, la tercera semifinal del ciclo

Tras la primera semifinal, en la que se impusieron Helena y Mía, el viernes se disputa la tercera, de la cual participarán otras cinco parejas de alumnos de Sexto, que representarán a .... Entre los desafíos que deberán enfrentar están “¿Quién lo hizo?”, “El Número Ganador”, “Detectives de la historia”, “Verdadero o falso” y “El dato incorrecto”.

ENSEÑAME TUCUMAN Descubrí cuanto sabés de la historía de Tucumán. Mirá los programas y conocé a los ganadores. Ingresá a Enseñame Tucumán
Temas TucumánCórdobaTafí del ValleArgentinaJóvenesEnseñame Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo
1

El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo

Son de la misma camada, atravesaron las malas épocas de Natación y hoy sueñan con otra gloria en el Regional del NOA
2

Son de la misma camada, atravesaron las malas épocas de Natación y hoy sueñan con otra gloria en el Regional del NOA

Fue campeón del Regional del NOA en 2015, sufrió cinco operaciones y hoy sueña con otra vuelta olímpica con Tucumán Rugby
3

Fue campeón del Regional del NOA en 2015, sufrió cinco operaciones y hoy sueña con otra vuelta olímpica con Tucumán Rugby

Joaquín López Islas, el campeón de la triple corona que superó dos operaciones y sigue soñando con Lawn Tennis
4

Joaquín López Islas, el campeón de la triple corona que superó dos operaciones y sigue soñando con Lawn Tennis

Se retiró del rugby, volvió a los 44 años a Huirapuca y quiere ganar otro título del Regional del NOA: la increíble historia del “Sapo” Albornoz
5

Se retiró del rugby, volvió a los 44 años a Huirapuca y quiere ganar otro título del Regional del NOA: la increíble historia del “Sapo” Albornoz

Ranking notas premium
La foto de Acevedo y Monteros, la invitación de Campero y un plan de soluciones metropolitanas
1

La foto de Acevedo y Monteros, la invitación de Campero y un plan de "soluciones metropolitanas"

El PJ de Tucumán aplaza su interna hasta después de las elecciones
2

El PJ de Tucumán aplaza su interna hasta después de las elecciones

Desde gobernador hasta concejal: ¿cuáles son los requisitos para ser candidato en Tucumán?
3

Desde gobernador hasta concejal: ¿cuáles son los requisitos para ser candidato en Tucumán?

El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo
4

El tironeo por las PASO y la decisión de Jaldo

Recuerdos fotográficos: una dupla billarista tucumana de los 70 y los 80
5

Recuerdos fotográficos: una dupla billarista tucumana de los 70 y los 80

Más Noticias
“El periodismo riguroso es fundamental para fortalecer la identidad de una sociedad”

“El periodismo riguroso es fundamental para fortalecer la identidad de una sociedad”

No cesan las protestas y la presión social en Francia

No cesan las protestas y la presión social en Francia

Israel perdería a su aliado tras las elecciones en EEUU

Israel perdería a su aliado tras las elecciones en EEUU

Un documental de LA GACETA sobre Chiclayo, la ciudad peruana que adoptó al Papa

Un documental de LA GACETA sobre Chiclayo, la ciudad peruana que adoptó al Papa

“Enseñame Tucumán”: banderas de Malvinas, hamburguesas y más regalos para los estudiantes

“Enseñame Tucumán”: banderas de Malvinas, hamburguesas y más regalos para los estudiantes

Se retiró del rugby, volvió a los 44 años a Huirapuca y quiere ganar otro título del Regional del NOA: la increíble historia del “Sapo” Albornoz

Se retiró del rugby, volvió a los 44 años a Huirapuca y quiere ganar otro título del Regional del NOA: la increíble historia del “Sapo” Albornoz

Fue campeón del Regional del NOA en 2015, sufrió cinco operaciones y hoy sueña con otra vuelta olímpica con Tucumán Rugby

Fue campeón del Regional del NOA en 2015, sufrió cinco operaciones y hoy sueña con otra vuelta olímpica con Tucumán Rugby

Son de la misma camada, atravesaron las malas épocas de Natación y hoy sueñan con otra gloria en el Regional del NOA

Son de la misma camada, atravesaron las malas épocas de Natación y hoy sueñan con otra gloria en el Regional del NOA

Comentarios