El gerente general de EDET prevé un verano de consumo récord en Tucumán y explicó cómo se prepara la empresa: ¿habrá cortes de luz?
Resumen para apurados
- El gerente de EDET afirmó en Tucumán que la distribuidora está lista para afrontar un consumo récord de 900 MW este verano y evitar cortes masivos ante las altas temperaturas.
- Para responder a la demanda, la empresa invirtió $41.000 millones, amplió la potencia instalada en 91 MW y sumó generación de respaldo en Concepción tras picos de 660 MW.
- La firma implementa monitoreo con IA hacia 2027 para agilizar reparaciones, mientras usuarios acceden a una ampliación a 300 kWh en el tope de consumo subsidiado.
Con la llegada de las jornadas de calor intenso, el consumo de electricidad comienza a crecer en Tucumán y vuelve a instalarse una preocupación entre los usuarios: ¿habrá cortes de luz durante el verano? Desde EDET aseguran que la provincia cuenta con la infraestructura necesaria para afrontar los meses de mayor demanda y anticipan que el consumo podría alcanzar un nuevo récord.
El gerente general de la distribuidora, Ernesto San Miguel Lynch, explicó en diálogo con LA GACETA que la empresa espera un pico de demanda de 900 megavatios durante este verano, por encima de los 871 megavatios registrados en febrero de 2025, cuando se alcanzó el máximo histórico. "Estamos muy preparados", afirmó en LG Play.
Como muestra del crecimiento del consumo, señaló que en los últimos días la demanda pasó de entre 500 y 550 megavatios a unos 660 megavatios, a partir del fuerte aumento de las temperaturas. Para afrontar ese escenario, EDET incorporó durante este año 91 megavatios adicionales de capacidad, lo que representa una ampliación superior a un 10% del pico de demanda. También repotenció estaciones transformadoras en casi un 6%, en un contexto en el que la demanda registra un crecimiento interanual del 4,5%.
Inversiones y tecnología para evitar cortes prolongados
El empresario detalló que la compañía invirtió $41.000 millones durante 2026 en la red de distribución, una cifra equivalente a unos $112 millones diarios. Los trabajos incluyen mejoras en cables, transformadores y otras instalaciones para acompañar el crecimiento del consumo y sostener la calidad del servicio. En los últimos tres años, las inversiones de EDET alcanzaron los $110.000 millones en términos reales.
Otro de los puntos centrales del plan es la incorporación de tecnología para detectar inconvenientes y agilizar las respuestas. El gerente anunció que la compañía adjudicó un nuevo sistema de control de la red de distribución, cuya instalación comenzó y que esperan completar en septiembre de 2027.
La herramienta permitirá monitorear en tiempo real el funcionamiento de la infraestructura, identificar dónde se producen las fallas y recibir propuestas de solución mediante inteligencia artificial. "No es que hay una falla, hay que mandar un equipo que verifique y recién ahí tener un diagnóstico. Nos vamos a enterar en tiempo real", explicó.
El directivo también destacó que, de acuerdo con los indicadores que maneja la empresa, EDET registra una cantidad de interrupciones por cliente inferior al promedio nacional y una duración de los cortes un 30% menor que la media del país.
Qué obras se hicieron para reforzar el sistema eléctrico
Al referirse a las posibles interrupciones, San Miguel Lynch aclaró que el servicio eléctrico depende de distintas etapas: generación, transporte y distribución. En ese sentido, explicó que los grandes apagones suelen estar vinculados con fallas en los sistemas de transporte, que no son operados directamente por EDET.
Sobre la situación de Tucumán, destacó las obras ejecutadas para reforzar esa infraestructura, entre ellas la repotenciación de la estación transformadora de alta tensión de avenida Avellaneda y la duplicación de la capacidad de la línea Bracho-Cevil Pozo.
Además, confirmó que se instalaron 30 megavatios de generación de respaldo en la zona de Concepción, como parte del plan de verano, para contar con alternativas ante eventuales fallas.
La empresa tiene unos 17.000 kilómetros de red de distribución en toda la provincia. "Sin duda, una falla puede haber, pero estamos absolutamente preparados para responder de forma inmediata y no prolongar los cortes más allá de lo necesario", sostuvo.
Subsidios y alivio para las facturas de luz
Durante la entrevista, el gerente general también se refirió al impacto de los subsidios en las facturas de los usuarios tucumanos. Destacó que las gestiones de los gobernadores del Norte, entre ellos Osvaldo Jaldo, permitieron elevar de 150 a 300 kilovatios hora el tope de consumo subsidiado para los meses cálidos.
Según explicó, esa modificación representa un beneficio importante para los hogares, ya que amplía el volumen de energía alcanzado por el subsidio nacional. A esto se suma la tarifa social provincial, que alcanza a unos 186.000 clientes residenciales y contempla una reducción del 32% en el valor agregado de distribución.
En cuanto a los beneficios nacionales, precisó que actualmente llegan a unos 368.000 usuarios de EDET, cerca del 62% de los aproximadamente 600.000 clientes de la compañía.
Por ese motivo, recomendó que los usuarios revisen su situación para comprobar si cumplen los requisitos para acceder a los subsidios. Quienes hayan tenido inconvenientes para completar la inscripción pueden acercarse a las oficinas de EDET para recibir asesoramiento.
Por último, San Miguel Lynch explicó que la factura eléctrica tiene tres componentes: impuestos y tasas, que representan el 28%; costos de abastecimiento -generación y transporte-, que explican el 38%; y distribución, que corresponde a EDET y representa el 34% restante.
Sobre posibles nuevos ajustes tarifarios, aclaró que no existe un cronograma fijo. Mientras que los costos de abastecimiento se revisan mensualmente a nivel nacional, el valor agregado de distribución tiene un mecanismo de actualización propio en la provincia. "EDET no fija tarifas, es una empresa regulada", remarcó.