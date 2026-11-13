El gerente general de EDET prevé un verano de consumo récord en Tucumán y explicó cómo se prepara la empresa: ¿habrá cortes de luz?

Como muestra del crecimiento del consumo, señaló que en los últimos días la demanda pasó de entre 500 y 550 megavatios a unos 660 megavatios, a partir del fuerte aumento de las temperaturas. Para afrontar ese escenario, EDET incorporó durante este año 91 megavatios adicionales de capacidad, lo que representa una ampliación superior a un 10% del pico de demanda. También repotenció estaciones transformadoras en casi un 6%, en un contexto en el que la demanda registra un crecimiento interanual del 4,5%.