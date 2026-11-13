El INTA y ProYungas protegerán 6.000 hectáreas en Santiago del Estero con un nuevo modelo productivo
El convenio permitirá implementar el primer Paisaje Productivo Protegido en una estación experimental del INTA. La iniciativa busca compatibilizar la producción agropecuaria con la conservación de la biodiversidad y la inclusión social.
Resumen para apurados
- INTA y ProYungas acordaron proteger 6.000 hectáreas en Santiago del Estero bajo un modelo sustentable para unir producción agropecuaria y conservación de la biodiversidad.
- El plan se aplicará en el campo La María mediante monitoreo de biodiversidad. Se suma a la iniciativa PPP, que ya abarca 3 millones de hectáreas productivas y protegidas.
- El acuerdo busca expandir el modelo a todo el país y posicionar a la Argentina como potencia ambiental ante exigencias de mercados globales como el acuerdo Mercosur-UE.
El Centro Regional Tucumán-Santiago del Estero del INTA y la Fundación ProYungas firmaron un convenio para implementar el primer Paisaje Productivo Protegido (PPP) en una estación experimental, en este caso la EEA INTA Santiago del Estero. Se trata del campo experimental La María, donde se protegerán unas 6.000 hectáreas.
La firma contó con la presencia de autoridades nacionales y regionales del INTA. Este acuerdo sienta las bases para una posible expansión del concepto PPP a escala nacional, de la mano de una de las instituciones más prestigiosas del agro argentino, con reconocimiento internacional.
Desde su creación en 1956, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha estado presente en los principales hitos de la actividad agropecuaria argentina. El sistema de siembra directa, la vacuna oleosa contra la fiebre aftosa, el silobolsa, el programa Cambio Rural o el desarrollo de variedades de cultivos emblemáticos son solo algunos ejemplos en los que la investigación y la extensión del INTA contribuyeron a marcar un antes y un después en la producción nacional.
En diciembre de este año la institución cumplirá 70 años, reafirmando su rol como referente en ciencia aplicada al campo y en el acompañamiento a los territorios rurales. En un momento en que se discute el lugar de la mirada ambiental en el crecimiento productivo y exportador del país, este acuerdo es un aporte concreto de fundamentos técnicos y territoriales al debate sobre el desarrollo regional en contextos socioambientales muy diversos. Porque, más allá del necesario crecimiento económico y del ingreso de divisas, es importante no dejar de lado la preservación ambiental y la inclusión social.
En La María, el PPP permitirá planificar el uso del territorio, monitorear la biodiversidad y las prácticas productivas, y mostrar a los productores de la región que es posible producir y conservar en un mismo paisaje.
“Desde el programa Paisaje Productivo Protegido entendemos que la respuesta al desarrollo regional, a sus posibles fuentes de conflicto y a la pérdida de oportunidades está en el equilibrio entre el crecimiento productivo, la preservación ambiental y la inclusión social. En ese sentido, el convenio marco firmado a nivel nacional en agosto con el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, y el acuerdo específico firmado estos días con el director nacional, Dr. Ariel Pereda, y el director regional, Ing. Agr. Luis Erazzú, son instrumentos clave para alcanzar este objetivo: posicionar a nuestro país como “potencia ambiental” y mejorar su inserción en los mercados globales, particularmente en el marco del Acuerdo Mercosur–Unión Europea, que se aplica de forma provisional desde mayo”, destacó Alejandro Brown, presidente de ProYungas.
Desde el 2010 el Programa Paisaje Productivo Protegido (PPP), iniciativa creada por la Fundación ProYungas, trabaja con el sector productivo en pro de la integración coherente de la producción con la conservación de la naturaleza en el Norte Grande de Argentina y países limítrofes.
Con 90 empresas u organizaciones productivas adheridas, 117 territorios PPP y presencia en cinco países (Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay), hoy el PPP suma más de tres millones de hectáreas, de las cuales un 47% son áreas silvestres protegidas, 53% áreas productivas.