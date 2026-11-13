El INTA y ProYungas protegerán 6.000 hectáreas en Santiago del Estero con un nuevo modelo productivo

“Desde el programa Paisaje Productivo Protegido entendemos que la respuesta al desarrollo regional, a sus posibles fuentes de conflicto y a la pérdida de oportunidades está en el equilibrio entre el crecimiento productivo, la preservación ambiental y la inclusión social. En ese sentido, el convenio marco firmado a nivel nacional en agosto con el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, y el acuerdo específico firmado estos días con el director nacional, Dr. Ariel Pereda, y el director regional, Ing. Agr. Luis Erazzú, son instrumentos clave para alcanzar este objetivo: posicionar a nuestro país como “potencia ambiental” y mejorar su inserción en los mercados globales, particularmente en el marco del Acuerdo Mercosur–Unión Europea, que se aplica de forma provisional desde mayo”, destacó Alejandro Brown, presidente de ProYungas.