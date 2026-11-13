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En los nueve meses del año, 245 productos agroindustriales tuvieron mejoras en sus exportaciones

Representaron el 87% del monto exportado nacional y se destacaron el girasol, las reses de cordero congelada, lana sucia, porotos, crustáceos congelados, jugo de limón, cebada, carne bovina congelada y aceite de maní, entre otros.

Exportaciones argentinas. AGRICULTURA
Exportaciones argentinas. AGRICULTURA
Por Redacción Economía Hace 6 Hs

Resumen para apurados

  • La Secretaría de Agricultura informó que 245 productos agroindustriales de Argentina elevaron sus exportaciones en nueve meses a U$S 37.793 millones por mayor demanda externa.
  • Según datos del Indec, los envíos sumaron el 87% del monto del sector, liderados por fuertes alzas en girasol, cordero congelado, algodón y diversas producciones del interior.
  • El avance de estos envíos consolida la inserción global de las economías provinciales y proyecta un perfil agroindustrial más diversificado y competitivo para el país.
Resumen generado con IA

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que en los nueve meses del año 245 productos crecieron en los montos exportados respecto del mismo período de 2025, por un total de U$S 37.793 millones (87% del total exportado por la agroindustria en el período), y 87,13 millones de tn (91% del volumen total), de acuerdo con las estadísticas procesadas por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional en base a Indec.

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Al analizar los datos se destacan productos de todas las regiones del país. Entre los que presentaron más de U$S 10 millones de monto exportado, se pueden mencionar el girasol con un crecimiento del 822%; reses o medias reses, de cordero, congeladas con el 765%; hilados de algodón con el 280%; lana sucia con el 179%; porotos negros con el 152%; tabaco sin desvenar con el 97%; semillas hortícolas con el 79%; jugo de limón con el 63%; miel con el 51%; crustáceos congelados con el 49%; mandarinas con el 48%; cebada con el 39%; carne bovina, deshuesada, congelada con el 38%; aceite de maní con el 36%; carne equina con el 36%; trigo con el 34%, entre otros.

Para el caso de los productos cuyas exportaciones fueron menores a U$S10 millones, se destacan yerba mate simplemente canchada con el 199% de crecimiento; otros frutos secos con el 186%; preparaciones para salsas con el 169%; frambuesas y moras congeladas con el 119%; semillas de coriandro con el 111%; grañones y sémola de trigo con el 105%; sidra con el 74%; durazno con el 60%; carne y productos porcinos con el 53%; aceite de jojoba con el 33%; té verde con el 31%, cereales de desayuno con el 23%; kiwi con el 9%; entre otros.

"Mes a mes las exportaciones muestran mayor diversidad de productos provenientes de todas las provincias, fortaleciendo el posicionamiento de la agroindustria en todo el mundo", señaló Agricultura en un comunicado.

Temas ArgentinaSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
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