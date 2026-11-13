En los nueve meses del año, 245 productos agroindustriales tuvieron mejoras en sus exportaciones
Representaron el 87% del monto exportado nacional y se destacaron el girasol, las reses de cordero congelada, lana sucia, porotos, crustáceos congelados, jugo de limón, cebada, carne bovina congelada y aceite de maní, entre otros.
Resumen para apurados
- La Secretaría de Agricultura informó que 245 productos agroindustriales de Argentina elevaron sus exportaciones en nueve meses a U$S 37.793 millones por mayor demanda externa.
- Según datos del Indec, los envíos sumaron el 87% del monto del sector, liderados por fuertes alzas en girasol, cordero congelado, algodón y diversas producciones del interior.
- El avance de estos envíos consolida la inserción global de las economías provinciales y proyecta un perfil agroindustrial más diversificado y competitivo para el país.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que en los nueve meses del año 245 productos crecieron en los montos exportados respecto del mismo período de 2025, por un total de U$S 37.793 millones (87% del total exportado por la agroindustria en el período), y 87,13 millones de tn (91% del volumen total), de acuerdo con las estadísticas procesadas por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional en base a Indec.
Al analizar los datos se destacan productos de todas las regiones del país. Entre los que presentaron más de U$S 10 millones de monto exportado, se pueden mencionar el girasol con un crecimiento del 822%; reses o medias reses, de cordero, congeladas con el 765%; hilados de algodón con el 280%; lana sucia con el 179%; porotos negros con el 152%; tabaco sin desvenar con el 97%; semillas hortícolas con el 79%; jugo de limón con el 63%; miel con el 51%; crustáceos congelados con el 49%; mandarinas con el 48%; cebada con el 39%; carne bovina, deshuesada, congelada con el 38%; aceite de maní con el 36%; carne equina con el 36%; trigo con el 34%, entre otros.
Para el caso de los productos cuyas exportaciones fueron menores a U$S10 millones, se destacan yerba mate simplemente canchada con el 199% de crecimiento; otros frutos secos con el 186%; preparaciones para salsas con el 169%; frambuesas y moras congeladas con el 119%; semillas de coriandro con el 111%; grañones y sémola de trigo con el 105%; sidra con el 74%; durazno con el 60%; carne y productos porcinos con el 53%; aceite de jojoba con el 33%; té verde con el 31%, cereales de desayuno con el 23%; kiwi con el 9%; entre otros.
"Mes a mes las exportaciones muestran mayor diversidad de productos provenientes de todas las provincias, fortaleciendo el posicionamiento de la agroindustria en todo el mundo", señaló Agricultura en un comunicado.