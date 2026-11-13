En los nueve meses del año, 245 productos agroindustriales tuvieron mejoras en sus exportaciones

Al analizar los datos se destacan productos de todas las regiones del país. Entre los que presentaron más de U$S 10 millones de monto exportado, se pueden mencionar el girasol con un crecimiento del 822%; reses o medias reses, de cordero, congeladas con el 765%; hilados de algodón con el 280%; lana sucia con el 179%; porotos negros con el 152%; tabaco sin desvenar con el 97%; semillas hortícolas con el 79%; jugo de limón con el 63%; miel con el 51%; crustáceos congelados con el 49%; mandarinas con el 48%; cebada con el 39%; carne bovina, deshuesada, congelada con el 38%; aceite de maní con el 36%; carne equina con el 36%; trigo con el 34%, entre otros.