“Nunca renuncié a la selección”: Raphinha, al borde del llanto, respondió a las críticas en Brasil

Resumen para apurados
- En Singapur, Raphinha negó haber pedido elegir partidos en Brasil y defendió su compromiso con la selección tras ser criticado por acordar cuidar su físico por previas lesiones.
- La polémica surgió tras revelar un diálogo con Carlo Ancelotti para dosificar minutos luego de sufrir tres lesiones similares y sumar escasa actividad previa con Barcelona.
- Con la mira en los amistosos ante Japón y Singapur, el cuerpo técnico prioriza la salud del delantero para evitar recaídas y calmar tensiones con la hinchada brasileña.
Raphinha se defendió al borde de las lágrimas de las críticas que recibió en Brasil por sus declaraciones sobre el manejo de sus minutos en la selección. En una conferencia de prensa en Singapur, antes del amistoso con Japón, el delantero de Barcelona aseguró que nunca intentó elegir qué partidos jugar ni puso en duda su compromiso con la “Canarinha”.
La polémica había surgido días atrás, cuando contó que había hablado con Carlo Ancelotti sobre la necesidad de dosificar su participación en esta fecha FIFA. En Brasil, parte de las repercusiones interpretó esas palabras como un intento de condicionar su presencia en los amistosos o de priorizar al club catalán. Según explicó el jugador, el contexto eran tres lesiones en una zona similar de la pierna durante las últimas convocatorias.
En la conferencia, Raphinha tardó en ordenar su respuesta, hizo un silencio de unos segundos y se mostró afectado. Después aclaró su postura. “Quiero jugar todos los partidos y la mayor cantidad de minutos posible”, afirmó. También explicó que esa voluntad depende de su físico. “Si mi cuerpo me lo permite, voy a dar lo mejor de mí”, agregó. Su preocupación, sostuvo, era evitar una nueva lesión. “No se trataba de decir qué partidos debía o no debía jugar”, remarcó.
El atacante insistió en que su compromiso con la selección no cambió. “Desde la primera vez que vestí esta camiseta, siempre dejé muy clara mi voluntad de estar acá. Nunca renuncié a la selección”, dijo. Además, admitió que las críticas lo golpearon. “Es difícil que una crítica no nos toque”, reconoció. Sin embargo, aceptó la exigencia que implica vestir la camiseta de Brasil. “Cargamos con el peso de una nación entera”, sostuvo.
La lesión en el Mundial y la palabra de Ancelotti
Raphinha recordó que llegó al Mundial 2026 sin estar en plenitud y que se lesionó ante Haití, en la segunda fecha de la fase de grupos. “Me veía como una pieza importante, pero no estaba al 100%”, señaló. Según contó, la charla con Ancelotti fue informal, después de la fecha FIFA anterior: hablaron de cuidados, sin fijar una cantidad de minutos, y no hubo “nada especial”. Además, recordó que antes de llegar a la concentración solo había completado un partido de 90 minutos con Barcelona.
El entrenador italiano ya se había referido al tema. “La prioridad siempre es la salud del jugador. Si un futbolista está entrenando al cien por cien y está en forma, puede participar. En ese sentido, gestionamos los minutos que tiene que jugar. Si no se entrena, tampoco juega”, explicó. Brasil enfrentará a Japón este sábado, a las 7.15 de la Argentina, en el Estadio Nacional de Singapur, y el martes 17, a las 7, jugará ante Singapur en el mismo escenario.