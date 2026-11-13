“Nunca renuncié a la selección”: Raphinha, al borde del llanto, respondió a las críticas en Brasil

La lesión en el Mundial y la palabra de Ancelotti

Raphinha recordó que llegó al Mundial 2026 sin estar en plenitud y que se lesionó ante Haití, en la segunda fecha de la fase de grupos. “Me veía como una pieza importante, pero no estaba al 100%”, señaló. Según contó, la charla con Ancelotti fue informal, después de la fecha FIFA anterior: hablaron de cuidados, sin fijar una cantidad de minutos, y no hubo “nada especial”. Además, recordó que antes de llegar a la concentración solo había completado un partido de 90 minutos con Barcelona.