“Si quieren gastar plata, que gasten”: la respuesta del "Vasco" Arruabarrena sobre una posible incentivación

La misma línea discursiva fue adoptada por los entrenadores de los otros dos aspirantes a la corona anual. Nicolás Diez, conductor de Argentinos Juniors antes de medirse con Huracán en La Paternal, subrayó la integridad del ambiente: “Huracán viene de cuatro derrotas pero tiene chances de entrar a los playoffs y le ganó a River y a Racing; es un rival muy duro. Lo más sano del fútbol son los jugadores y los entrenadores, cada equipo tiene que dar lo mejor por su club y no por una incentivación. Tengo la tranquilidad de que eso no va a suceder”. En tanto, Jorge Almirón, quien participó vía Zoom en representación de Rosario Central para palpitar el choque ante Estudiantes de Río Cuarto, exigió máximo rigor competitivo ante un adversario ya descendido: “Nuestro rival es una incógnita porque se fue su técnico. Vivimos instancias diferentes, pero los partidos del fútbol argentino son difíciles y hay que jugarlos con mucha seriedad”.