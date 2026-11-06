“Si quieren gastar plata, que gasten”: la respuesta del "Vasco" Arruabarrena sobre una posible incentivación
En la antesala de la definición de la tabla anual, el entrenador de Boca desestimó cualquier suspicacia y remarcó que Defensa y Justicia cuenta con motivos deportivos de sobra al pelear por la Copa Sudamericana. La postura de Nicolás Diez y Jorge Almirón, y el llamado a la calma de Claudio Tapia tras las quejas de River por el Superclásico.
Resumen para apurados
- Este viernes, el DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, desestimó en conferencia de prensa de la Liga Profesional presuntas incentivaciones antes de definir el título ante Defensa.
- Boca, Rosario Central y Argentinos disputan la corona anual. A la par, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, pidió calma ante recientes controversias arbitrales.
- La jornada del sábado definirá al nuevo campeón de la tabla anual, con un trofeo listo para trasladarse al estadio donde finalmente se concrete la consagración.
En la previa de una jornada decisiva, los protagonistas de Boca Juniors, Rosario Central y Argentinos Juniors compartieron este viernes una conferencia de prensa conjunta organizada por la Liga ProfesionLiga Profesional de Fútbolal de Fútbol. En ese marco, Rodolfo Arruabarrena abordó sin rodeos los habituales rumores sobre presuntos maletines o incentivos monetarios, a horas de recibir a Defensa y Justicia este sábado desde las 17.30 en La Bombonera con la chance concreta de dar la vuelta olímpica.
El director técnico "xeneize" desestimó cualquier factor extrafutbolístico: “Nunca le di bola ni le voy a dar bola. La motivación de Boca o Defensa en este caso es hacer historia con su club. Si alguien quiere gastar plata al pedo, que gaste plata al pedo”. Arruabarrena recordó que la visita se juega objetivos de magnitud: “Defensa tiene la opción de poder mejorar su posición en la tabla de los ocho y de clasificar a la Copa Sudamericana".
La misma línea discursiva fue adoptada por los entrenadores de los otros dos aspirantes a la corona anual. Nicolás Diez, conductor de Argentinos Juniors antes de medirse con Huracán en La Paternal, subrayó la integridad del ambiente: “Huracán viene de cuatro derrotas pero tiene chances de entrar a los playoffs y le ganó a River y a Racing; es un rival muy duro. Lo más sano del fútbol son los jugadores y los entrenadores, cada equipo tiene que dar lo mejor por su club y no por una incentivación. Tengo la tranquilidad de que eso no va a suceder”. En tanto, Jorge Almirón, quien participó vía Zoom en representación de Rosario Central para palpitar el choque ante Estudiantes de Río Cuarto, exigió máximo rigor competitivo ante un adversario ya descendido: “Nuestro rival es una incógnita porque se fue su técnico. Vivimos instancias diferentes, pero los partidos del fútbol argentino son difíciles y hay que jugarlos con mucha seriedad”.
La presentación también contó con la intervención de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quien buscó bajarle los decibeles a la controversia arbitral originada en el Superclásico tras las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel. Frente a los duros reclamos emanados desde la dirigencia y el plantel de River Plate, el titular de la AFA pidió “no instalar cosas que no existen” y remarcó que las autoridades toman resoluciones en fracciones de segundo. Asimismo, instó a técnicos, futbolistas y directivos a colaborar para evitar reclamos masivos sobre el campo de juego, confirmando que la logística oficial tiene el trofeo de la tabla anual listo para ser trasladado de forma inmediata al escenario donde se produzca la consagración.