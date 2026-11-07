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Copas internacionales: la tabla anual definió los primeros clasificados a la Libertadores y la Sudamericana 2027

Belgrano, Boca Juniors, Rosario Central y Argentinos Juniors tienen asegurada su presencia en el certamen principal, mientras que River Plate disputará el torneo de segundo orden. Los cupos que restan resolver a través de los playoffs y la Copa Argentina.

Copas internacionales: la tabla anual definió los primeros clasificados a la Libertadores y la Sudamericana 2027
Por Redacción Deportes Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • Al cerrar la fase regular en Argentina, Boca, Central y Argentinos clasificaron a la Libertadores 2027 por la tabla anual, mientras River Plate accedió a la Copa Sudamericana.
  • Belgrano ya había asegurado su boleto como campeón del Apertura. Para la Sudamericana también ingresaron Independiente Rivadavia, Gimnasia, Vélez, Instituto y Lanús por puntaje.
  • Resta definir cupos vía playoffs del Clausura y la Copa Argentina. Nuevas consagraciones de Boca o Estudiantes podrían liberar plazas adicionales en la tabla para otros clubes.
Resumen generado con IA

La conclusión de la fase regular del Torneo Clausura y la resolución de la tabla anual establecieron el mapa inicial de clasificación de los clubes argentinos para los certámenes organizados por la Conmebol en 2027. Con la consagración de Boca Juniors en el primer puesto de la sumatoria de la temporada, quedaron definidos cuatro cupos directos para la Copa Libertadores y se estructuró la lista de seis representantes que accederán a la Copa Sudamericana por puntos, a la espera de las plazas complementarias que otorgarán las instancias de playoffs y la definición de la Copa Argentina.

Los cuatro clasificados a la Libertadores y los cupos pendientes

En la Copa Libertadores 2027, el país ya cuenta con cuatro representantes confirmados. Belgrano de Córdoba se aseguró la plaza de Argentina 1 tras consagrarse campeón del Torneo Apertura al derrotar a River Plate en la final jugada en el estadio Mario Alberto Kempes. Las restantes tres vacantes asignadas por la tabla acumulada quedaron en poder de Boca Juniors (Argentina 4, como ganador de la anual), Rosario Central (Argentina 5, como segundo) y Argentinos Juniors (Argentina 6, tras completar el podio de la temporada). Los dos casilleros directos restantes corresponderán al campeón del Torneo Clausura (Argentina 2) y al vencedor de la Copa Argentina (Argentina 3). En el torneo integrador siguen en carrera Platense, Banfield y Boca, con un esquema reglamentario particular: en caso de que el conjunto de La Ribera supere a Banfield y luego conquiste el título de la Copa Sudamericana en disputa o del Clausura, liberará su plaza y permitirá que Platense acceda a la Libertadores como Argentina 3. Asimismo, tanto Estudiantes de La Plata como el propio Boca podrían generar vacantes adicionales en caso de consagrarse campeones en las ediciones actuales de la Libertadores o de la Sudamericana.

El cuadro de la Sudamericana y los clubes a la expectativa

Por su parte, el acceso a la Copa Sudamericana 2027 quedó determinado por las colocaciones generales en la Tabla Anual, con la particularidad de la presencia de River Plate (séptimo en la acumulada), que quedó fuera de la zona de Libertadores por puntaje. Los seis cupos directos pertenecen a Independiente Rivadavia de Mendoza (cuarto), Gimnasia y Esgrima La Plata (quinto), Vélez Sarsfield (sexto), River Plate (séptimo), Instituto de Córdoba (octavo) y Lanús (noveno). En tanto, a la expectativa de posibles corrimientos de boletos en caso de consagraciones cruzadas en los playoffs locales o en los torneos continentales en curso, asoman en estricto orden de mérito de la tabla general Estudiantes, Barracas Central, Independiente y Defensa y Justicia.

Torneo Clausura 2026 - Tabla Anual Acumulada 2026

# Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1
Boca JuniorsBoca JuniorsBoca
 63 32 17 12 3 46 23 +23
2
Rosario CentralRosario CentralR. Central
 62 32 18 8 6 46 28 +18
3
Argentinos JuniorsArgentinos JuniorsArgentinos
 60 32 17 9 6 37 27 +10
4
Independiente Riv. (M)Independiente Riv. (M)Indep.Mza.
 57 32 16 9 7 50 39 +11
5
GimnasiaGimnasiaGimnasia
 57 32 17 6 9 44 39 +5
6
VélezVélezVélez
 56 32 14 14 4 43 29 +14
7
River PlateRiver PlateRiver
 55 32 17 4 11 43 26 +17
8
InstitutoInstitutoInstituto
 54 31 16 6 9 41 30 +11
9
LanúsLanúsLanús
 49 31 13 10 8 36 26 +10
10
BelgranoBelgranoBelgrano
 49 32 13 10 9 34 28 +6
11
EstudiantesEstudiantesEstudiantes
 47 32 13 8 11 40 29 +11
12
Barracas CentralBarracas CentralBarracas C.
 47 32 12 11 9 32 28 +4
13
Defensa y JusticiaDefensa y JusticiaDefensa
 47 32 12 11 9 39 36 +3
14
IndependienteIndependienteIndependiente
 47 32 12 11 9 39 36 +3
15
HuracánHuracánHuracán
 44 32 11 11 10 31 29 +2
16
UniónUniónUnión
 42 32 11 9 12 48 44 +4
17
Gimnasia (Mendoza)Gimnasia (Mendoza)Gimnasia (M)
 41 32 11 8 13 32 39 -7
18
San LorenzoSan LorenzoSan Lorenzo
 41 32 10 11 11 23 30 -7
19
SarmientoSarmientoSarmiento
 40 32 12 4 16 36 44 -8
20
TigreTigreTigre
 39 32 9 12 11 34 31 +3
21
TalleresTalleresTalleres
 39 32 10 9 13 34 36 -2
22
Newell`sNewell`sNewell`s
 37 31 8 13 10 29 38 -9
23
Racing ClubRacing ClubRacing
 36 32 9 9 14 33 39 -6
24
PlatensePlatensePlatense
 36 32 8 12 12 28 35 -7
25
BanfieldBanfieldBanfield
 33 32 8 9 15 35 44 -9
26
Atlético TucumánAtlético TucumánAtl. Tucumán
 32 32 7 11 14 31 37 -6
27
Central Córdoba (SE)Central Córdoba (SE)C.Córdoba (SE)
 26 31 6 8 17 22 46 -24
28
Dep. RiestraDep. RiestraRiestra
 23 32 3 14 15 16 31 -15
29
AldosiviAldosiviAldosivi
 19 32 3 10 19 22 45 -23
30
Estudiantes (RC)Estudiantes (RC)Estudiantes RC
 14 32 3 5 24 15 47 -32
Copa Libertadores Copa Sudamericana Descenso
Generado el: 07/11/2026 20:27 hs
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