Copas internacionales: la tabla anual definió los primeros clasificados a la Libertadores y la Sudamericana 2027

Los cuatro clasificados a la Libertadores y los cupos pendientes

En la Copa Libertadores 2027, el país ya cuenta con cuatro representantes confirmados. Belgrano de Córdoba se aseguró la plaza de Argentina 1 tras consagrarse campeón del Torneo Apertura al derrotar a River Plate en la final jugada en el estadio Mario Alberto Kempes. Las restantes tres vacantes asignadas por la tabla acumulada quedaron en poder de Boca Juniors (Argentina 4, como ganador de la anual), Rosario Central (Argentina 5, como segundo) y Argentinos Juniors (Argentina 6, tras completar el podio de la temporada). Los dos casilleros directos restantes corresponderán al campeón del Torneo Clausura (Argentina 2) y al vencedor de la Copa Argentina (Argentina 3). En el torneo integrador siguen en carrera Platense, Banfield y Boca, con un esquema reglamentario particular: en caso de que el conjunto de La Ribera supere a Banfield y luego conquiste el título de la Copa Sudamericana en disputa o del Clausura, liberará su plaza y permitirá que Platense acceda a la Libertadores como Argentina 3. Asimismo, tanto Estudiantes de La Plata como el propio Boca podrían generar vacantes adicionales en caso de consagrarse campeones en las ediciones actuales de la Libertadores o de la Sudamericana.