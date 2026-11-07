Copas internacionales: la tabla anual definió los primeros clasificados a la Libertadores y la Sudamericana 2027
Belgrano, Boca Juniors, Rosario Central y Argentinos Juniors tienen asegurada su presencia en el certamen principal, mientras que River Plate disputará el torneo de segundo orden. Los cupos que restan resolver a través de los playoffs y la Copa Argentina.
Resumen para apurados
- Al cerrar la fase regular en Argentina, Boca, Central y Argentinos clasificaron a la Libertadores 2027 por la tabla anual, mientras River Plate accedió a la Copa Sudamericana.
- Belgrano ya había asegurado su boleto como campeón del Apertura. Para la Sudamericana también ingresaron Independiente Rivadavia, Gimnasia, Vélez, Instituto y Lanús por puntaje.
- Resta definir cupos vía playoffs del Clausura y la Copa Argentina. Nuevas consagraciones de Boca o Estudiantes podrían liberar plazas adicionales en la tabla para otros clubes.
La conclusión de la fase regular del Torneo Clausura y la resolución de la tabla anual establecieron el mapa inicial de clasificación de los clubes argentinos para los certámenes organizados por la Conmebol en 2027. Con la consagración de Boca Juniors en el primer puesto de la sumatoria de la temporada, quedaron definidos cuatro cupos directos para la Copa Libertadores y se estructuró la lista de seis representantes que accederán a la Copa Sudamericana por puntos, a la espera de las plazas complementarias que otorgarán las instancias de playoffs y la definición de la Copa Argentina.
Los cuatro clasificados a la Libertadores y los cupos pendientes
En la Copa Libertadores 2027, el país ya cuenta con cuatro representantes confirmados. Belgrano de Córdoba se aseguró la plaza de Argentina 1 tras consagrarse campeón del Torneo Apertura al derrotar a River Plate en la final jugada en el estadio Mario Alberto Kempes. Las restantes tres vacantes asignadas por la tabla acumulada quedaron en poder de Boca Juniors (Argentina 4, como ganador de la anual), Rosario Central (Argentina 5, como segundo) y Argentinos Juniors (Argentina 6, tras completar el podio de la temporada). Los dos casilleros directos restantes corresponderán al campeón del Torneo Clausura (Argentina 2) y al vencedor de la Copa Argentina (Argentina 3). En el torneo integrador siguen en carrera Platense, Banfield y Boca, con un esquema reglamentario particular: en caso de que el conjunto de La Ribera supere a Banfield y luego conquiste el título de la Copa Sudamericana en disputa o del Clausura, liberará su plaza y permitirá que Platense acceda a la Libertadores como Argentina 3. Asimismo, tanto Estudiantes de La Plata como el propio Boca podrían generar vacantes adicionales en caso de consagrarse campeones en las ediciones actuales de la Libertadores o de la Sudamericana.
El cuadro de la Sudamericana y los clubes a la expectativa
Por su parte, el acceso a la Copa Sudamericana 2027 quedó determinado por las colocaciones generales en la Tabla Anual, con la particularidad de la presencia de River Plate (séptimo en la acumulada), que quedó fuera de la zona de Libertadores por puntaje. Los seis cupos directos pertenecen a Independiente Rivadavia de Mendoza (cuarto), Gimnasia y Esgrima La Plata (quinto), Vélez Sarsfield (sexto), River Plate (séptimo), Instituto de Córdoba (octavo) y Lanús (noveno). En tanto, a la expectativa de posibles corrimientos de boletos en caso de consagraciones cruzadas en los playoffs locales o en los torneos continentales en curso, asoman en estricto orden de mérito de la tabla general Estudiantes, Barracas Central, Independiente y Defensa y Justicia.
Torneo Clausura 2026 - Tabla Anual Acumulada 2026
|#
|Equipo
|PTS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DIF
|1
|
Boca JuniorsBoca
|63
|32
|17
|12
|3
|46
|23
|+23
|2
|
Rosario CentralR. Central
|62
|32
|18
|8
|6
|46
|28
|+18
|3
|
Argentinos JuniorsArgentinos
|60
|32
|17
|9
|6
|37
|27
|+10
|4
|
Independiente Riv. (M)Indep.Mza.
|57
|32
|16
|9
|7
|50
|39
|+11
|5
|
GimnasiaGimnasia
|57
|32
|17
|6
|9
|44
|39
|+5
|6
|
VélezVélez
|56
|32
|14
|14
|4
|43
|29
|+14
|7
|
River PlateRiver
|55
|32
|17
|4
|11
|43
|26
|+17
|8
|
InstitutoInstituto
|54
|31
|16
|6
|9
|41
|30
|+11
|9
|
LanúsLanús
|49
|31
|13
|10
|8
|36
|26
|+10
|10
|
BelgranoBelgrano
|49
|32
|13
|10
|9
|34
|28
|+6
|11
|
EstudiantesEstudiantes
|47
|32
|13
|8
|11
|40
|29
|+11
|12
|
Barracas CentralBarracas C.
|47
|32
|12
|11
|9
|32
|28
|+4
|13
|
Defensa y JusticiaDefensa
|47
|32
|12
|11
|9
|39
|36
|+3
|14
|
IndependienteIndependiente
|47
|32
|12
|11
|9
|39
|36
|+3
|15
|
HuracánHuracán
|44
|32
|11
|11
|10
|31
|29
|+2
|16
|
UniónUnión
|42
|32
|11
|9
|12
|48
|44
|+4
|17
|
Gimnasia (Mendoza)Gimnasia (M)
|41
|32
|11
|8
|13
|32
|39
|-7
|18
|
San LorenzoSan Lorenzo
|41
|32
|10
|11
|11
|23
|30
|-7
|19
|
SarmientoSarmiento
|40
|32
|12
|4
|16
|36
|44
|-8
|20
|
TigreTigre
|39
|32
|9
|12
|11
|34
|31
|+3
|21
|
TalleresTalleres
|39
|32
|10
|9
|13
|34
|36
|-2
|22
|
Newell`sNewell`s
|37
|31
|8
|13
|10
|29
|38
|-9
|23
|
Racing ClubRacing
|36
|32
|9
|9
|14
|33
|39
|-6
|24
|
PlatensePlatense
|36
|32
|8
|12
|12
|28
|35
|-7
|25
|
BanfieldBanfield
|33
|32
|8
|9
|15
|35
|44
|-9
|26
|
Atlético TucumánAtl. Tucumán
|32
|32
|7
|11
|14
|31
|37
|-6
|27
|
Central Córdoba (SE)C.Córdoba (SE)
|26
|31
|6
|8
|17
|22
|46
|-24
|28
|
Dep. RiestraRiestra
|23
|32
|3
|14
|15
|16
|31
|-15
|29
|
AldosiviAldosivi
|19
|32
|3
|10
|19
|22
|45
|-23
|30
|
Estudiantes (RC)Estudiantes RC
|14
|32
|3
|5
|24
|15
|47
|-32