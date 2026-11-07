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Papelón y desconsuelo en Arroyito: Rosario Central festejó el título de la tabla anual por error

El Canalla derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y una falla de comunicación en el descuento hizo creer que el "Xeneize" no había quebrado el 0-0 frente a Defensa. Futbolistas e hinchas invadieron el campo y se colgaron del alambrado al grito de "bicampeones", mientras Enner Valencia le daba la corona al equipo de Arruabarrena en La Bombonera.

SE TUVIERON QUE BAJAR. Los jugadores de Rosario Central ya se encontraban subidos al alambrado para festejar el título.
SE TUVIERON QUE BAJAR. Los jugadores de Rosario Central ya se encontraban subidos al alambrado para festejar el título.
Por Redacción Deportes Hace 45 Min

Resumen para apurados

  • Rosario Central festejó por error el título anual en Arroyito tras vencer a Estudiantes (RC), debido a una falsa información sobre el triunfo agónico de Boca Juniors.
  • Tras ganar 2-0, hinchas y futbolistas invadieron la cancha creyendo que Boca empataba 0-0, pero las pantallas y celulares confirmaron luego el gol agónico de Enner Valencia.
  • El insólito desenlace coronó a Boca Juniors en la cima de la tabla acumulada 2026, frustrando el bicampeonato del Canalla y dejando una escena histórica de desconsuelo.
Resumen generado con IA

Rosario Central derrotó 2 a 0 como local a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Gigante de Arroyito por la fecha 16 del Torneo Clausura, pero la consagración en la tabla anual 2026 quedó en manos de Boca Juniors tras una definición simultánea signada por la confusión. Con el marcador resuelto a su favor y el pitazo final del árbitro Hernán Mastrángelo, el conjunto rosarino aguardaba el desenlace de los seis minutos de adición en La Bombonera, donde un reporte erróneo sobre el resultado del partido entre Boca y Defensa y Justicia generó una celebración anticipada dentro del campo de juego.

Mientras en la Ciudad de Buenos Aires el delantero ecuatoriano Enner Valencia marcaba en tiempo de descuento el 1-0 definitivo para Boca Juniors, en el estadio de Arroyito circuló la versión de que el encuentro había finalizado empatado sin goles. Ante esa información, los integrantes del banco de suplentes ingresaron al césped junto a simpatizantes que superaron la línea perimetral para sumarse a los festejos. Futbolistas como Jáminton Campaz, Elías Verón, Juan Giménez e Ignacio Ovando se dirigieron a los alambrados para cantar junto a la parcialidad local bajo la consigna del bicampeonato anual.

La celebración se interrumpió minutos después, cuando las imágenes de la transmisión oficial y las consultas en los teléfonos celulares certificaron la validez del gol de Valencia y el final del juego en La Bombonera. La confirmación del triunfo "xeneize" desactivó los festejos en Rosario, donde el plantel "canalla" constató que el trofeo de la temporada quedaba en poder del club de La Ribera, cerrando la fase regular con Boca en lo más alto de la tabla acumulada.

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