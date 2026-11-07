Papelón y desconsuelo en Arroyito: Rosario Central festejó el título de la tabla anual por error

Rosario Central derrotó 2 a 0 como local a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Gigante de Arroyito por la fecha 16 del Torneo Clausura, pero la consagración en la tabla anual 2026 quedó en manos de Boca Juniors tras una definición simultánea signada por la confusión. Con el marcador resuelto a su favor y el pitazo final del árbitro Hernán Mastrángelo, el conjunto rosarino aguardaba el desenlace de los seis minutos de adición en La Bombonera, donde un reporte erróneo sobre el resultado del partido entre Boca y Defensa y Justicia generó una celebración anticipada dentro del campo de juego.