José Cano cuestionó a Milei por los fondos para las provincias y pidió construir un frente opositor en Tucumán
El legislador radical criticó la distribución de los subsidios al transporte, denunció que la Nación retiene recursos destinados a obras hídricas y reclamó una oposición unificada con propuestas. “No se puede llegar a un proceso electoral profundizando las diferencias”, afirmó en Conexión Play, por LG Play.
Resumen para apurados
- En Tucumán, el legislador José Cano criticó hoy a Javier Milei por recortar fondos al transporte y obras, instando a crear un frente opositor ante el ajuste federal.
- Cano denunció asimetrías con el AMBA en transporte, un recorte del 85% en infraestructura y el desvío financiero de recursos asignados a emergencias hídricas y ATN.
- La UCR busca articular acuerdos programáticos con fuerzas afines para evitar la dispersión electoral que atribuye a los libertarios y disputar intendencias tucumanas.
El legislador tucumano José Cano cuestionó al Gobierno de Javier Milei por la distribución de los recursos nacionales, la paralización de la obra pública y la eliminación de programas que financiaban servicios en las provincias. Además, planteó la necesidad de construir un frente opositor en Tucumán con un programa común y cuestionó la estrategia de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las próximas elecciones.
En una entrevista con el programa Conexión Play, de LG Play, el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) sostuvo que la Argentina necesita acuerdos políticos que permitan sostener políticas públicas más allá de los cambios de gobierno. También consideró que la eventual visita del Papa debería funcionar como una oportunidad para recuperar el diálogo entre sectores políticos.
“Debería generar las condiciones para terminar con esta Argentina binaria, con la denostación al que piensa diferente y con creerse que uno es fundacional”, afirmó.
José Cano criticó a Milei por los subsidios al transporte y los fondos para las provincias
Uno de los principales cuestionamientos de Cano estuvo dirigido a la distribución de los subsidios al transporte público. Según explicó, mientras el Estado nacional destina recursos para sostener el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las provincias deben afrontar con fondos propios buena parte de los costos.
El legislador señaló que cada usuario del AMBA recibe un subsidio nacional de aproximadamente $1.700, mientras que el Fondo Compensador del Transporte para las provincias fue eliminado.
“Eso ha hecho que las provincias como Tucumán tengan que destinar recursos propios para que el boleto no esté arriba de los $2.500”, sostuvo.
Cano consideró que el esquema reproduce una desigualdad entre el área metropolitana y el interior del país. También advirtió que el sistema de transporte necesita una revisión profunda y cuestionó a empresarios que, según dijo, utilizan los subsidios estatales para diversificar sus negocios en otras actividades económicas.
La denuncia de Cano por los fondos para obras hídricas
Otro de los ejes de la entrevista fue la utilización de los recursos destinados a infraestructura hídrica. El legislador aseguró que, entre mayo de 2025 y octubre de 2026, unos $500.000 millones recaudados mediante un fideicomiso para obras hídricas habrían sido destinados a operaciones financieras y no a las obras previstas.
Según Cano, esa situación provocó la paralización de proyectos necesarios para prevenir inundaciones en distintas provincias.
El dirigente vinculó el reclamo con las consecuencias que podría tener el fenómeno de El Niño y advirtió sobre la necesidad de preparar a las provincias del NOA y el NEA ante posibles eventos climáticos extremos.
En ese sentido, mencionó una iniciativa que presentó en el Parlamento del NOA, aprobada por unanimidad, para incorporar a más provincias de esas regiones al programa nacional de emergencia climática.
También reclamó una distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Según sus cálculos, la Nación mantiene retenidos alrededor de $3 billones correspondientes a esos recursos, destinados a atender desequilibrios financieros y emergencias provinciales.
“Los impuestos de ley que tienen imputaciones específicas tienen que ser aplicados de manera automática. No se pueden utilizar para otros fines”, afirmó.
“La obra pública no puede caer un 85%”, advirtió el legislador
Cano también cuestionó la reducción de la inversión nacional en obra pública. Consideró que los argumentos vinculados con la corrupción y los sobreprecios no justifican la paralización de proyectos de infraestructura.
“El argumento de que con la obra pública se pagaba sobreprecio o era motivo de corrupción no puede ser un argumento para que Milei haya bajado la inversión del Estado nacional en obra pública en un 85%”, expresó.
El legislador sostuvo que la falta de inversión repercute en el empleo, la actividad económica y los servicios que reciben las provincias. Además, mencionó la situación de las universidades, los jubilados y los programas de salud.
En relación con la economía, citó la caída del 8,3% del IVA registrada en octubre y consideró que ese indicador refleja las dificultades que atraviesan los hogares argentinos.
“Nadie quiere que al Gobierno le vaya mal. Cuando le va mal al Gobierno nacional, le va mal a la gente”, señaló.
José Cano pidió un frente opositor para enfrentar al oficialismo en Tucumán
En el plano provincial, Cano planteó la necesidad de reorganizar a los sectores opositores y cuestionó las dificultades para construir una alternativa electoral en Tucumán.
El dirigente radical consideró que La Libertad Avanza contribuyó a fragmentar a la oposición al excluir o distanciarse de distintos espacios políticos, entre ellos Fuerza Republicana, sectores vinculados a CREO y el diputado nacional Mariano Campero.
“En un esquema donde hubiese un frente opositor con programas que tengan que ver con discutir reformas en políticas de salud, educación y seguridad pública, seguramente la capital la ganás y muchos municipios”, afirmó.
También cuestionó lo que consideró criterios ambiguos para incorporar dirigentes al espacio libertario. Como ejemplo, mencionó casos de referentes que habían cuestionado públicamente al Gobierno nacional y que luego se sumaron a La Libertad Avanza.
Frente a ese escenario, anticipó que el radicalismo trabaja para reconstruir un espacio opositor junto con sectores con los que mantiene vínculos políticos desde hace años.
“Nosotros creemos desde el radicalismo que tenemos que rearmar un espacio opositor con quienes venimos trabajando en los últimos 20 años”, sostuvo.
La propuesta de Cano para la oposición tucumana
El legislador insistió en que la construcción de un frente electoral no debería limitarse a un acuerdo para competir contra el oficialismo, sino que tendría que sustentarse en propuestas concretas.
Como antecedente, recordó el trabajo que realizó el radicalismo en materia educativa en 2015, cuando reunió a más de 500 docentes de toda la provincia para elaborar un programa de políticas públicas.
Para Cano, ese debería ser el camino para definir candidaturas y acuerdos electorales: presentar equipos y explicar qué harían si llegan al gobierno.
“Si ganamos, ¿qué vamos a hacer en educación? ¿Qué vamos a hacer en seguridad? Hay que mostrar equipo”, planteó.
Finalmente, consideró que Tucumán necesita una alternativa política capaz de discutir los problemas de la provincia sin quedar condicionada por las disputas nacionales. En ese sentido, sostuvo que el radicalismo comenzó a dialogar con Cambia Tucumán y otros espacios políticos para avanzar en una propuesta común.