José Cano cuestionó a Milei por los fondos para las provincias y pidió construir un frente opositor en Tucumán

El legislador tucumano José Cano cuestionó al Gobierno de Javier Milei por la distribución de los recursos nacionales, la paralización de la obra pública y la eliminación de programas que financiaban servicios en las provincias. Además, planteó la necesidad de construir un frente opositor en Tucumán con un programa común y cuestionó la estrategia de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las próximas elecciones.