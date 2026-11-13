Eduardo Feinmann se llevó el Martín Fierro de Cable de Oro: todos los ganadores de la gala
La ceremonia de los Martín Fierro de Cable 2026 reconoció a las principales figuras y producciones de la televisión argentina. Eduardo Feinmann se quedó con el máximo galardón en una noche marcada por los discursos y las sorpresas.
Resumen para apurados
- Eduardo Feinmann ganó el Martín Fierro de Cable de Oro este jueves en el Goldencenter de Parque Norte, premiado por APTRA por su labor destacada en la televisión paga.
- La gala de APTRA contó con 35 ternas y discursos críticos sobre la realidad socioeconómica, la libertad de prensa y cuestionamientos a la AFA, limitados a 45 segundos por orador.
- La consagración de Feinmann y el protagonismo de las señales de noticias reafirman el peso del periodismo político en el cable y anticipan debates intensos en la agenda mediática.
La televisión tuvo este jueves una de sus noches más importantes con la entrega de los premios Martín Fierro de Cable, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra). La ceremonia se realizó en el Goldencenter de Parque Norte y contó con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe.
Durante la gala se reconocieron las producciones correspondientes al período 2025, distribuidas en 35 categorías. El momento más esperado llegó con la entrega del Martín Fierro de Oro, que quedó en manos de Eduardo Feinmann. Además, la ceremonia tuvo discursos atravesados por referencias a la actualidad política, los ataques a la prensa, la situación económica y la salud mental.
Martín Fierro de Cable 2026: Eduardo Feinmann ganó el Oro
Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Eduardo Feinmann, quien recibió el Martín Fierro por su labor en conducción masculina en Noticiero A24 y, posteriormente, se quedó con el máximo reconocimiento de la ceremonia.
Al recibir su primera estatuilla, el periodista definió su manera de ejercer la profesión con una frase contundente: "Para unos soy una basura ensobrada y para otros, apenas un periodista. Eso es lo que me gusta ser, nada más que un periodista. Soy políticamente incorrecto y lo seguiré siendo".
Todos los ganadores de los Martín Fierro de Cable 2026
La entrega distinguió a programas periodísticos, noticieros, ciclos de entretenimiento, producciones documentales y espacios especializados. Entre los ganadores estuvieron señales como A24, TN, C5N, Crónica TV, Canal Rural y El Gourmet. Estos fueron algunos de los principales premiados de la noche:
- Columnista de espectáculos: Alejandra Peñalva (TN de 10 a 13 y TN fin de semana).
- Mejor programa de juegos, entretenimiento, reality o humor: Tarico fake news.
- Mejor señal de noticias: A24.
- Mejor programa económico: Economía & Real Estate (Metro), con Daniel Zampone.
- Mejor programa rural: Tranquera abierta (Canal Rural).
- Mejor programa de entrevistas: Luis Novaresio entrevista (A24).
- Mejor ciclo musical: Cultura DJ (Canal de la Ciudad).
- Mejor noticiero diurno: Siempre noticias (Crónica TV).
- Mejor programa de temas médicos: Doctor C (C5N).
- Mejor programa periodístico: Wifi (A24), con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti.
- Mejor programa infantil/juvenil: Selenkay (Disney Channel).
- Mejor columnista policial/judicial: Nicolás Pizzi (LN+).
- Mejor programa culinario: Maestros de la medialuna (El Gourmet).
- Conducción masculina: Eduardo Feinmann (Noticiero A24).
- Turismo y tiempo libre: Turismo Argentina (Somos AMBA).
- Mejor programa de servicios: El defensor (Crónica TV).
- Mejor documental: Octubre TV (Argentina|12).
- Mejor movilero: Alejandro Moreyra (C5N).
- Mejor columnista económico: Andrés Lerner (Minuto uno, C5N).
- Mejor aviso publicitario: "Todo te pide Easy".
- Mejor programa deportivo: TN Deportivo.
- Mejor producción integral: A24.
- Mejor programa de interés general: Duro de callar (Crónica TV).
- Mejor noticiero central: Diario de las 20 (Argentina|12).
Los discursos que marcaron la noche de los Martín Fierro de Cable
Más allá de las estatuillas, varios ganadores aprovecharon sus minutos frente al micrófono para dejar reflexiones sobre el escenario político y social del país.
Luis Novaresio, reconocido por su programa de entrevistas en A24, destacó la importancia de sostener el diálogo entre personas con opiniones diferentes. "En estos tiempos es importante intentar hablar con los que piensan distinto, aprender de los que piensan distinto, cuidar la palabra, no someternos al diálogo de los insultos, seguir intentando hacer periodismo", expresó.
Por su parte, Nicolás Wiñazki, ganador junto a Santiago Fioriti por Wifi, hizo referencia a los cuestionamientos al poder y los ataques contra la prensa. "El poder cuándo se enoja? Cuando se dice una verdad", sostuvo.
También hubo un reclamo vinculado con la situación de los jubilados. Adrián Frascino, conductor de El defensor, señaló las dificultades económicas que atraviesan muchas personas mayores y cuestionó la ausencia de funcionarios en el programa.
En tanto, Alejandro Moreyra, distinguido como mejor movilero, llamó la atención sobre el deterioro de la salud mental y el crecimiento de la intolerancia. "Tratemos de revertir estas manifestaciones de odio y que ser buena persona se vuelva a poner de moda", manifestó.
Las críticas a la AFA y el momento de humor entre los conductores
Otro de los momentos destacados llegó con el reconocimiento a TN Deportivo. Marcelo Fiasche aprovechó su discurso para cuestionar a la conducción de la AFA, luego de que el equipo periodístico no pudiera ingresar a cubrir una conferencia de prensa de Lionel Scaloni.
"Nos dan el premio el día en el que no pudimos entrar a cubrir la conferencia de prensa de Scaloni porque en AFA se están haciendo cosas feas; la censura merece ser repudiada", afirmó.
La gala incorporó, además, una dinámica particular para los agradecimientos: cada ganador tenía 45 segundos para hablar antes de que se cortara el sonido del micrófono. La medida buscó agilizar una ceremonia que reunió a las principales figuras y producciones de la televisión por cable argentina.