Eduardo Feinmann se llevó el Martín Fierro de Cable de Oro: todos los ganadores de la gala

La televisión tuvo este jueves una de sus noches más importantes con la entrega de los premios Martín Fierro de Cable, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra). La ceremonia se realizó en el Goldencenter de Parque Norte y contó con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe.