DeportesMotores

Colapinto tiene un nuevo desafío en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

El argentino cortar con la mala racha y volver a sumar puntos en un circuito callejero y nocturno.

F1. Colapinto quiere volver a los puntos con Alpine en Las Vegas.
F1. Colapinto quiere volver a los puntos con Alpine en Las Vegas.
Por Redacción Deportes Hace 10 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto disputará el GP de Las Vegas de Fórmula 1 el 22 de noviembre en Nevada, buscando volver a sumar puntos para Alpine tras su paso por Brasil.
  • El argentino llega tras finalizar 13° en el GP de Brasil, condicionado por una mala largada y fallas mecánicas en su Alpine que lo dejaron fuera de la zona de puntos.
  • El veloz y exigente circuito callejero nocturno de Nevada pondrá a prueba la precisión del piloto y la puesta a punto del auto en su objetivo de finalizar el año en el top 10.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto regresará a la Fórmula 1 el próxima semana en el Gran Premio de Las Vegas. Luego de quedarse con las manos vacías en la carrera de Brasil, donde finalizó en la decimotercera posición con su Alpine, el argentino buscará revancha en el trazado urbano de Nevada.

La cita en Las Vegas Strip, que se disputará en poco menos de dos semanas, representa un nuevo desafío para el pilarense en su búsqueda por regresar a la zona de puntos.

En Interlagos, Colapinto no logró completar una buena actuación. Una mala largada y algunas fallas mecánicas de la escudería francesa le impidieron acercarse al top 10, que es la zona que reparte unidades. A pesar de eso, el piloto intentará capitalizar su experiencia en un circuito callejero como el de Las Vegas, que presenta características muy particulares.

La pista, localizada en el estado de Nevada, cuenta con 6,201 kilómetros de largo, 17 curvas y tres rectas. Una de ellas es especialmente larga: tiene 1,920 kilómetros y permite que los monoplazas alcancen un promedio de velocidad de hasta 342 km/h.

Este tipo de trazado exige una configuración aerodinámica muy específica y una gran precisión por parte de los pilotos, ya que combina sectores de alta velocidad con frenadas y curvas cerradas.

El cronograma del GP de Las Vegas

Jueves 19 de noviembre

- Prácticas libres 1: 21.30hs

Viernes 20 de noviembre

- Prácticas libres 2: 01.00hs

- Prácticas libres 3: 21.30hs

Sábado 21 de noviembre

- Clasificación: 01.00hs

Domingo 22 de noviembre

- Carrera: 01.00hs

¿Dónde ver la carrera? 

Toda la acción del Gran Premio de Las Vegas se podrá seguir por Fox Sports y Disney+ Premium. Además, podés seguir todas las novedades a través de LA GACETA.

Temas Fórmula 1Franco Colapinto
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La FIA sancionó a Kimi Antonelli por una maniobra peligrosa que puso en riesgo a Franco Colapinto en Brasil

La FIA sancionó a Kimi Antonelli por una maniobra peligrosa que puso en riesgo a Franco Colapinto en Brasil

Mercedes se aseguró el título de constructores en Brasil: así quedó el Mundial y dónde está Colapinto

Mercedes se aseguró el título de constructores en Brasil: así quedó el Mundial y dónde está Colapinto

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Cuándo corre Colapinto en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Cuándo corre Colapinto en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Lo más popular
La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos
1

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte
2

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán
3

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos
4

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos

Números de Oro: tres mujeres, una larga espera y un premio compartido
5

Números de Oro: tres mujeres, una larga espera y un premio compartido

Ranking notas premium
La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos
1

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte
2

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán
3

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos
4

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos

Paros, reclamos y tensión: las claves de la crisis en la UNT
5

Paros, reclamos y tensión: las claves de la crisis en la UNT

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Narcotráfico: un testigo protegido aportó más nombres y hay posibilidad de que un detenido hable

Narcotráfico: un testigo protegido aportó más nombres y hay posibilidad de que un detenido hable

Números de Oro: tres mujeres, una larga espera y un premio compartido

Números de Oro: tres mujeres, una larga espera y un premio compartido

León XIV en Perú pidió a las autoridades escuchar a las comunidades y proteger a los más vulnerables

León XIV en Perú pidió a las autoridades escuchar a las comunidades y proteger a los más vulnerables

Sesiona la Legislatura por cuatro nuevos jueces y la reglamentación de una ley de hace una década

Sesiona la Legislatura por cuatro nuevos jueces y la reglamentación de una ley de hace una década

Comentarios