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Cartas de lectores: adiós a Juan Ricardo Paul
Por Redacción LA GACETA Hace 2 Hs

Ha fallecido Juan Ricardo Paul, ex futbolista de nuestro medio que se inició en el Club All Boys, donde tuvo destacada actuación junto a Tito González, Orlando Pinilla, Roberto Sosa, Jorge Missart, Pedro Avellaneda, Hugo Brito, Demetrio Cuello y otros. En 1972 integró el equipo de Atlético Tucumán que fue campeón de la Federación Tucumana de Fútbol y finalizó su campaña jugando en el club Marapa. Como Director Técnico dirigió las divisiones inferiores de Atlético Tucumán, el equipo juvenil Sub 17 de la Liga Tucumana de Fútbol y los equipos de All Boys, Unión Cerveceros, San Pablo y Estación Experimental, logrando con este club el campeonato de la Liga Tucumana de Fútbol. Buen padre de familia, jubilado del viejo Correos y Telecomunicaciones, con su esposa e hijos lideró una sandwichería que desde hace más de 40 años es lugar de reunión de amigos y futbolistas que extrañaremos su presencia. Te despido en nombre de todos los que hemos frecuentado el bar y gozamos de tu amistad.

Oscar Benito Castillo                                                   

Catamarca 328 - Yerba Buena

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