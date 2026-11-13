Cartas de lectores: el Papa

Todos nos sorprendimos gratamente con la presencia del Santo Padre, conocimos la sencillez y forma directa de decir las cosas como son y allí nos dimos cuenta de este fenómeno sociológico que se produjo. Fue una válvula de escape de un pueblo falto de líderes que lo representen, e intérprete lo que pasa, aunque algunos no reconozcan que las cosas están mal. El mensaje está dado, queda asimilarlo a las autoridades en primer lugar para considerar que más allá de algunos logros, su éxito no puede estar supeditado a un ajuste despiadado; y a los partidos políticos, reflexionar que por algo reinvindicó la justicia social, el sufragio y la democracia, rematando que la economía debe estar al servicio del hombre y no viceversa.