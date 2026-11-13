Cartas de lectores: “Mi paz os dejo, mi paz os doy”

Hay gestos que trascienden la coyuntura y gestos que directamente sanan la historia de una comunidad. A tan solo 25 días de una compleja cirugía por cáncer de pulmón, el Santo Padre León XIV sostuvo intacta su agenda y emprendió su esperada gira por Uruguay, Perú y la Argentina. Ese acto de entrega física y temple espiritual fijó el tono de cuatro jornadas que quedarán grabadas en la memoria colectiva. Durante su estadía en nuestro país se vivió un clima de profunda devoción y concordia. En un tejido social atravesado por tensiones estructurales, la presencia del Pontífice logró lo que la dirigencia política posterga desde hace décadas: convocar a una nación entera bajo una misma premisa de fraternidad y sanar las fisuras de la discordia. El itinerario pastoral dejó hitos de alto impacto social y emotivo. Las concurrencias masivas en las celebraciones litúrgicas de Palermo, Córdoba y el santuario de Luján, el silencio compasivo en el penal de Devoto y la energía de la vigilia con la juventud mostraron a un pueblo movilizado. Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores ocurrió en el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, donde el Papa logró visibilizar lo invisible, poniendo en agenda la urgencia impostergable de legislar con verdadera empatía e inclusión en materia de discapacidad. Con pronunciamientos de contundente valor ético, León XIV interpeló de manera directa al corazón de la sociedad y a los centros de decisión. Remarcó con severidad que “privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad”; “Argentina, levántate y camina, ama” ; “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”. León XIV no solo dio continuidad al legado de Francisco, sino que consolidó un vínculo afectivo singular con la Argentina, sintetizado en su propia definición al despedirse: “Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. La visita ha concluido, pero la semilla está sembrada. Queda ahora en manos de nuestra clase política y dirigentes reflexionar profundamente sobre estas enseñanzas y transformar las palabras en un compromiso real por la dignidad humana. Amén.