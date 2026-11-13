OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: no es final, es el comienzo
Por Redacción LA GACETA Hace 2 Hs

Llegar al último año del secundario no es solo ponerse la campera de egresados. Es el momento donde cada chico p adolescente empieza a preguntarse, de verdad: ¿Y ahora qué? Algunos sueñan con una carrera universitaria, otros con trabajar, con emprender; con irse afuera, con ser artista, con formar una familia, con cambiar el mundo desde un barrio en Tucumán. Todas esas ideas valen, aunque a veces suenen locas o muy grandes para los adultos. Esta etapa está llena de miedo y de ilusión a la vez. Miedo a equivocarse, a no perder, a defraudar. Pero también ilusión por lo que viene. Y ahí es donde nosotros, los grandes, tenemos que hacer algo clave. Creer. Creer no es decirles “vos podés”, por compromiso. Es escucharlos sin burlarse, sin decir “eso no te va a dar de comer”. Es acompañar, preguntar, darles herramientas. Cuando un chico del último año siente que su idea es tomada en serio gana confianza; aunque se equivoque de carrera o de camino, encuentra la forma de volver a empezar. Apostemos por ellos. Les abramos espacios para contar sus proyectos en la escuela, hagamos ferias de ideas, invitemos a ex alumnos que la pelearon. Que el último año no sea sólo despedida, sino lanzamiento. Porque cuando les creemos a los chicos ellos empiezan a creer en sí mismos.

Rodolfo Ruarte                                                                        

Las Heras 516 - S.M. de Tucumán

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