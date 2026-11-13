El avance del narcotráfico no admite más demoras

Nunca antes se había descubierto en Tucumán un grupo que tuviera la capacidad de comprar, presumiblemente en Bolivia, grandes cantidades de esta droga; transportarlas por vía aérea y dejarlas en un campo tucumano; disponer de la logística necesaria para acopiarlas y distribuirlas. Hasta hace no mucho tiempo, los investigadores y funcionarios judiciales advertían que todo el sur salteño se había transformado en una zona de aterrizaje o de bombardeo de cocaína. Este caso demuestra que los narcos están avanzando hacia el sur y que Tucumán es uno de los puntos elegidos para sus operaciones.