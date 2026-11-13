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El avance del narcotráfico no admite más demoras
Por Redacción LA GACETA Hace 2 Hs

La confirmación de que una organización integrada por tucumanos, con ramificaciones transnacionales, había montado toda una estructura para recibir cargamentos de cocaína a través de vuelos narcos debería marcar un punto de inflexión. Es una realidad que grafica el avance del narcotráfico en el NOA y demuestra también la incapacidad de la Nación para controlar los cielos.

Nunca antes se había descubierto en Tucumán un grupo que tuviera la capacidad de comprar, presumiblemente en Bolivia, grandes cantidades de esta droga; transportarlas por vía aérea y dejarlas en un campo tucumano; disponer de la logística necesaria para acopiarlas y distribuirlas. Hasta hace no mucho tiempo, los investigadores y funcionarios judiciales advertían que todo el sur salteño se había transformado en una zona de aterrizaje o de bombardeo de cocaína. Este caso demuestra que los narcos están avanzando hacia el sur y que Tucumán es uno de los puntos elegidos para sus operaciones.

Los detalles de este expediente se conocieron en un contexto especial. La cantidad de cocaína secuestrada en la región ha disminuido un 33% con respecto al mismo período del año pasado. Tucumán, al haber superado la tonelada de este estupefaciente decomisado, es la única provincia que prácticamente mantuvo los niveles de incautación. En Salta y en Jujuy, las dos jurisdicciones del NOA que limitan con Bolivia -uno de los principales productores de cocaína del mundo-, el volumen de droga decomisada registró una caída de aproximadamente el 50%.

La disminución de los decomisos no necesariamente debe interpretarse como una reducción del tráfico de cocaína. También podría ser una consecuencia de la modificación de las rutas utilizadas por las organizaciones criminales o del perfeccionamiento de sus mecanismos para eludir los controles. El descubrimiento de esta estructura narco en Tucumán obliga, al menos, a plantearse ese interrogante.

En mayo pasado, los gobernadores del NOA le pidieron a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, que tomara todas las medidas necesarias para mejorar el control de los cielos de la región. La funcionaria prometió analizar la situación y brindarles una respuesta. A casi seis meses de aquel planteo, los vuelos narcos que trascendieron públicamente en el país fueron descubiertos porque las aeronaves fueron abandonadas después de descargar la droga, porque se precipitaron a tierra debido a desperfectos mecánicos o porque fuerzas extranjeras alertaron sobre los envíos.

Las autoridades de la provincia, ante la falta de una respuesta por parte de la Nación, decidieron reforzar el Operativo Lapacho, plan que tiene como objetivo blindar los límites provinciales. Es un buen comienzo, pero se necesita una mayor inversión en tecnología, el fortalecimiento de los equipos de inteligencia criminal, la identificación y geolocalización de pistas de aterrizaje, una mayor coordinación interjurisdiccional y una participación más activa de las fuerzas federales.

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