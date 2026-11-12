Doce pruebas prometen una tarde de grandes emociones en el hipódromo

El especial “Día de la Soberanía Nacional” se disputará en el noveno turno, desde las 18.30, y reunirá a varios de los mejores velocistas de la región. Uno de los nombres que sobresale es el de Liberio, que buscará recuperar el protagonismo en la distancia que mejor se adapta a sus características. El descendiente de Il Campione viene de ganar el clásico de velocidad disputado el pasado 24 de septiembre. En su última presentación, el 31 de octubre, terminó cuarto en una prueba sobre 1.400 metros que quedó en poder del santiagueño Nottambulo. Ahora volverá a los 1.200 metros con la intención de demostrar nuevamente sus condiciones.