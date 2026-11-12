Doce pruebas prometen una tarde de grandes emociones en el hipódromo

Resumen para apurados
- El Hipódromo de Tucumán albergará este domingo una jornada de turf con 12 carreras, destacando los especiales Día de la Soberanía Nacional y Día de la Tradición.
- La fecha irá de 13:30 a 20:30 y reunirá a destacados ejemplares locales y santiagueños como Liberio, que busca recuperarse tras su reciente cuarto puesto.
- La reunión busca convocar a una multitud de aficionados y consolidar el nivel competitivo del turf en el NOA con exigentes pruebas de velocidad y mediofondo.
La velocidad tendrá su gran desafío en los 1.200 metros, mientras que los mediofondistas buscarán imponer resistencia y categoría sobre 1.600 metros. Con dos especiales de primer nivel, el Hipódromo de Tucumán se prepara para vivir el domingo una nueva jornada de turf, con 12 competencias y participación de destacados ejemplares de la región. La actividad comenzará a las 13.30 y se extenderá hasta las 20.30, horario previsto para la última competencia. En el medio habrá carreras para todos los gustos, con ejemplares de diferentes características y una prueba de velocidad pura sobre 500 metros que también promete captar la atención de los aficionados.
El especial “Día de la Soberanía Nacional” se disputará en el noveno turno, desde las 18.30, y reunirá a varios de los mejores velocistas de la región. Uno de los nombres que sobresale es el de Liberio, que buscará recuperar el protagonismo en la distancia que mejor se adapta a sus características. El descendiente de Il Campione viene de ganar el clásico de velocidad disputado el pasado 24 de septiembre. En su última presentación, el 31 de octubre, terminó cuarto en una prueba sobre 1.400 metros que quedó en poder del santiagueño Nottambulo. Ahora volverá a los 1.200 metros con la intención de demostrar nuevamente sus condiciones.
La oposición será exigente. Il Felino, Jolly Boy, Veloso y Rey Vida Buena aparecen como rivales de cuidado, mientras que los santiagueños El Queencito y Malo de Película intentarán llevarse la victoria hacia su provincia. La carrera promete un desarrollo intenso desde la apertura de los partidores.
El otro gran atractivo llegará en el décimo turno, previsto para las 19.10. El especial “Día de La Tradición”, sobre 1.600 metros, reunirá a ocho ejemplares que buscarán imponer sus condiciones en una exigente prueba de mediofondo. Golden Warrior, Paladín Oriental, Zinzan Brooke, Sweet Elementary, Contursi, Seeking Money y Puro Poder Real serán los representantes locales, mientras que el santiagueño Rumor de Fuego intentará convertirse en protagonista. La variedad de participantes anticipa una competencia abierta, en la que la estrategia y la resistencia tendrán un papel fundamental.
Además, los amantes de las carreras cortas tendrán una cita especial a las 16.30, cuando se dispute una prueba sobre 500 metros. Valiente Spring, Evitando El Ablande, Simply Mine, Landslide Risk, Dixie Cup, Full Dream y Gritalo Key serán los protagonistas de un cotejo que promete mucha emoción.
Con 12 carreras y dos especiales de jerarquía, el circo hípico se prepara para ofrecer otra tarde de turf con atractivos suficientes para convocar a los aficionados.