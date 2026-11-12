Un toro escapó de un camión jaula y corrió por las calles de Santa Fe durante dos horas

Sobre el comportamiento del toro, consideró que no actuaba por agresividad, sino por miedo. “Es un animal de campo al que nadie lo molesta. El intento de él es correr, atropellar y estrellar todo lo que le pasa por delante”, describió. Por eso, consideró importante evitar los ruidos y los movimientos bruscos que pudieran alterarlo todavía más. También destacó el trabajo de los policías, que mantuvieron la situación bajo control hasta su llegada.