Un toro escapó de un camión jaula y corrió por las calles de Santa Fe durante dos horas

Resumen para apurados
- Un toro escapó este jueves de un camión en Santa Fe al ceder una compuerta, hirió a tres personas y fue capturado tras dos horas de pánico.
- El bovino recorrió avenidas céntricas hasta el Parque Garay, donde la policía cercó la zona y un baqueano a caballo logró enlazarlo al primer intento.
- Los tres heridos quedaron fuera de peligro con lesiones leves, mientras se aguardaba a los dueños para coordinar el traslado seguro del animal.
Un toro que escapó de un camión jaula desató momentos de tensión este jueves al mediodía en pleno centro de Santa Fe. El animal recorrió varias arterias de la ciudad durante más de dos horas, embistió a tres personas que circulaban en bicicleta y obligó a desplegar un amplio operativo policial. Finalmente, un baqueano llamado Walter llegó a caballo y consiguió enlazarlo en el Parque Garay.
El episodio comenzó en la intersección de avenida Alem y Belgrano, cuando el camión que transportaba a los bovinos frenó ante un semáforo. En ese movimiento, una de las puertas del acoplado cedió y el toro cayó sobre el asfalto antes de salir corriendo. El conductor advirtió lo ocurrido y logró cerrar el compartimiento para evitar que escaparan otros animales, pero uno ya estaba suelto.
A partir de entonces, el bovino inició un recorrido de varios kilómetros por distintas calles. Tomó Rivadavia, llegó al bulevar Pellegrini, pasó por las inmediaciones de la cancha del club Unión y continuó hasta el Parque Garay, donde se concentró el operativo para contenerlo.
Durante su paso por el bulevar Pellegrini, las cámaras de seguridad registraron cómo al menos una persona debió apartarse bruscamente para evitar ser alcanzada por el animal, que pasó a centímetros.
La situación se volvió más peligrosa cuando el toro embistió a tres personas que circulaban en bicicleta en la intersección de Naciones Unidas y el bulevar. Los lesionados fueron trasladados al Hospital José María Cullen para recibir atención médica.
Según el informe médico difundido a las 15.30 por Aire de Santa Fe, una joven de 19 años sufrió un traumatismo cerrado de tórax en la región esternal y un traumatismo en un muslo. Los estudios radiográficos dieron resultados normales y no presentaba dificultades respiratorias. Después de recibir indicaciones para un tratamiento analgésico, fue dada de alta y se retiró por sus propios medios.
El segundo caso correspondió a un hombre con politraumatismos leves y escoriaciones. Al cierre del último informe médico, permanecía bajo seguimiento clínico mientras le realizaban estudios de imágenes. Desde el ámbito policial informaron que todos los involucrados estaban estables y fuera de peligro.
El operativo para atrapar al toro en el Parque Garay
Cuando el animal llegó al Parque Garay, la Policía interrumpió la circulación vehicular en los alrededores e intentó limitar sus movimientos con camionetas y vallas. Sin embargo, cada vez que alguien se acercaba para intentar enlazarlo, el toro reaccionaba y volvía a correr.
La situación se prolongó durante horas sin que los efectivos consiguieran sujetarlo. Mientras tanto, aguardaban la llegada de personal de la Policía Ecológica, que se trasladaba desde Santo Tomé para intervenir.
Cerca de las 16, Walter llegó al parque montado a caballo. Había sido contactado a través de Los Pumas para intentar resolver el problema. “Me contactaron de Los Pumas, así que bueno, vinimos a ver si podíamos solucionar el problema”, contó a Aire de Santa Fe.
Con experiencia en el trabajo cotidiano con animales, el baqueano explicó que su intención era asegurarlo en el primer intento. “La idea era asegurarlo en el primer tiro. Como le digo, hace un rato, esto es una tarea diaria para mí”, relató.
Sin embargo, reconoció que el escenario urbano presentaba dificultades particulares para la maniobra. “Uno que está en el campo y que trabaja, estas son materias medias fáciles, pero el piso de cemento para el caballo no es fácil”, admitió.
Sobre el comportamiento del toro, consideró que no actuaba por agresividad, sino por miedo. “Es un animal de campo al que nadie lo molesta. El intento de él es correr, atropellar y estrellar todo lo que le pasa por delante”, describió. Por eso, consideró importante evitar los ruidos y los movimientos bruscos que pudieran alterarlo todavía más. También destacó el trabajo de los policías, que mantuvieron la situación bajo control hasta su llegada.
Walter contó que nunca antes había tenido que intervenir en un episodio de estas características en un entorno urbano. En el campo, explicó, este tipo de situaciones son frecuentes. “En el campo suele pasar esto muy seguido, esto pasa muy seguido con los animales”, señaló.
No obstante, advirtió sobre los riesgos de enfrentar a un animal de esas dimensiones en un espacio público, rodeado de vecinos y transeúntes. “Personas grandes y chicos que andan dando vueltas por ahí, es un peligro. Te puede quebrar, te puede asustar, puede pasar cualquier cosa si te estrella un animal de estos”, expresó.
Finalmente, Walter consiguió enlazar al toro al primer intento. Los efectivos policiales colaboraron para sujetarlo y atarle las cuatro patas, una maniobra que impidió que volviera a escapar.
El operativo continuó con la espera de los responsables del animal, quienes debían aportar los elementos necesarios para levantarlo y concretar su traslado.