Emanuel Noir reapareció en las redes sociales después de recuperar la libertad

Resumen para apurados
- Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, reapareció en redes este martes tras estar 72 horas detenido en Entre Ríos por agredir a un policía al intentar entrar a un casino cerrado.
- El cantante fue arrestado el fin de semana tras un altercado en Concepción del Uruguay y declaró en tribunales antes de ser excarcelado y celebrar su nominación a los Latin Grammy.
- Aunque recuperó la libertad, Noir permanecerá supeditado a la causa judicial durante 90 días mientras avanza la recolección de pruebas sobre el incidente.
Emanuel Noir volvió a aparecer en las redes sociales después de recuperar la libertad, tras permanecer más de 72 horas detenido por agredir a un policía en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El cantante de Ke Personajes reapareció con un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la banda, en el que se refirió a la nominación a los Latin Grammy.
“Gracias por considerar nuestro trabajo a lo largo de estos años”, expresó el músico, quien también dedicó unas palabras a sus seguidores de distintos lugares del mundo. “Gracias a los fanáticos de cada parte del mundo que nos vienen acompañando, que nos apoyan y nos hacen parte de sus hogares cada día”, agregó.
Junto a la grabación, el grupo de cumbia publicó un mensaje en el que manifestó su expectativa por la ceremonia y el orgullo de representar a la música popular argentina.
“Hoy estamos con mucha expectativa y el corazón puesto en esta noche tan especial de los Latin Grammy. Es un honor enorme ser parte de esto y representar a la música popular argentina”, señalaron. Además, les desearon lo mejor a los artistas participantes, especialmente a los argentinos nominados en las distintas categorías.
Por qué estuvo detenido Emanuel Noir
La reaparición del cantante se produjo después de un episodio que tuvo lugar durante el fin de semana en Concepción del Uruguay. Noir fue detenido tras agredir a un policía que intentaba impedir que ingresara a un casino que ya se encontraba cerrado.
El músico recuperó la libertad este martes, luego de permanecer más de tres días alojado en una dependencia policial. La medida se concretó después de una audiencia en los tribunales, donde prestó declaración en el marco de la investigación.
Sin embargo, su situación judicial todavía no está resuelta. Según trascendió, la causa continuará durante un plazo de 90 días, período en el que la Justicia buscará reunir pruebas y reconstruir las circunstancias del enfrentamiento. Hasta el momento, no se conocieron detalles sobre lo que Noir declaró ante las autoridades.
Desde la Jefatura Departamental de Concepción del Uruguay confirmaron que el artista quedó “supeditado a la causa”, por lo que deberá continuar a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.