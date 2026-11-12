Emanuel Noir reapareció en las redes sociales después de recuperar la libertad

Emanuel Noir volvió a aparecer en las redes sociales después de recuperar la libertad, tras permanecer más de 72 horas detenido por agredir a un policía en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El cantante de Ke Personajes reapareció con un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la banda, en el que se refirió a la nominación a los Latin Grammy.