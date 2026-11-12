T-CONNECT 2026: Tucumán reunirá a seis speakers de lujo en un congreso de innovación y tecnología para 2.000 personas
Referentes de Google, nuevas finanzas, comunicación, deporte de alto rendimiento y creatividad tecnológica llegarán a Tucumán para compartir experiencias, tendencias e ideas que están transformando el mundo.
El próximo miércoles 25 de noviembre, el Palacio de los Deportes será escenario de T-Connect 2026, Congreso de Innovación y Tecnología, un encuentro organizado por el Clúster Tecnológico de Tucumán que espera reunir a más de 2.000 personas en una jornada de inspiración, conocimiento y conexiones estratégicas.
Con una propuesta que combina innovación, negocios, tecnología y experiencias de alto impacto, T-Connect busca posicionarse como uno de los encuentros de referencia del ecosistema emprendedor, empresarial y tecnológico del Norte argentino.
Seis speakers de lujo en un mismo escenario
Uno de los grandes atractivos del congreso será la participación de seis destacados referentes de trayectoria nacional e internacional, provenientes de diferentes industrias y disciplinas:
● Mai Pistiner: especialista en comunicación, oratoria y marca personal, reconocida por acercar herramientas para comunicar con impacto.
● Gabriel Sleiman: Infrastructure Professional Cloud Engineer en Google, especializado en infraestructura tecnológica y soluciones en la nube.
● Manuel Beaudroit: fundador y CEO de belo, plataforma fintech que impulsa nuevas formas de utilizar y transferir dinero mediante tecnología.
● Victoria Sauze: destacada jugadora de Las Leonas, la Selección Argentina de hockey femenino, referente del deporte de alto rendimiento, el trabajo en equipo y la superación personal.
● Santiago Siri: emprendedor y divulgador tecnológico, reconocido por sus iniciativas vinculadas a blockchain, innovación y nuevas tecnologías.
● Martín Duarte: fundador de Support Studio Music, referente de la producción musical y la integración de tecnología y creatividad.
Seis miradas diferentes, un mismo escenario y una oportunidad única para conocer de primera mano cómo piensan quienes innovan, lideran y desafían los límites de sus industrias.
Mucho más que un congreso de tecnología
T-Connect no está pensado exclusivamente para especialistas. Su propuesta busca acercar la innovación a empresarios, emprendedores, profesionales, estudiantes y a todas aquellas personas interesadas en comprender cómo la tecnología está cambiando la manera de trabajar, producir y hacer negocios.
El encuentro abordará temas vinculados con inteligencia artificial, transformación digital, nuevas finanzas, comunicación, creatividad, liderazgo y alto rendimiento.
Además de las conferencias, el evento ofrecerá un espacio de encuentro entre empresarios, emprendedores, instituciones y referentes del ecosistema regional, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de colaboración y negocios.
Una experiencia que continúa después de las conferencias
La jornada comenzará a las 17:00 horas con la recepción y acreditación de asistentes.
De 18:00 a 21:00 se desarrollará el programa principal de conferencias, mientras que de 21:00 a 23:00 tendrá lugar el After Party de Networking Empresarial, con DJ en vivo, pensado para continuar las conversaciones y generar conexiones en un ambiente distendido.
Tucumán, protagonista de la innovación
Organizado por el Clúster Tecnológico de Tucumán, T-Connect busca fortalecer el ecosistema de innovación regional, promover la adopción de nuevas tecnologías y acercar experiencias inspiradoras a quienes impulsan el desarrollo productivo del NOA.
Una jornada para inspirarse, descubrir nuevas oportunidades y conectar con las personas que están construyendo el futuro.
Información del evento
● Evento: T-Connect – Congreso de Innovación y Tecnología 2026.
● Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026.
● Lugar: Palacio de los Deportes, San Miguel de Tucumán.
● Inicio: 17:00 horas.
● Conferencias: 18:00 a 21:00 horas.
● After Party de Networking Empresarial: 21:00 a 23:00 horas.
● Organiza: Clúster Tecnológico de Tucumán.
● Convocatoria estimada: 2.000 asistentes.
Información sobre el evento e inscripciones: clic acá.
Instagram: @clustertucuman