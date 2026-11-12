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T-CONNECT 2026: Tucumán reunirá a seis speakers de lujo en un congreso de innovación y tecnología para 2.000 personas

Referentes de Google, nuevas finanzas, comunicación, deporte de alto rendimiento y creatividad tecnológica llegarán a Tucumán para compartir experiencias, tendencias e ideas que están transformando el mundo.

T-CONNECT 2026: Tucumán reunirá a seis speakers de lujo en un congreso de innovación y tecnología para 2.000 personas
Por Redacción LA GACETA 12 Noviembre 2026

El próximo miércoles 25 de noviembre, el Palacio de los Deportes será escenario de T-Connect 2026, Congreso de Innovación y Tecnología, un encuentro organizado por el Clúster Tecnológico de Tucumán que espera reunir a más de 2.000 personas en una jornada de inspiración, conocimiento y conexiones estratégicas.

Con una propuesta que combina innovación, negocios, tecnología y experiencias de alto impacto, T-Connect busca posicionarse como uno de los encuentros de referencia del ecosistema emprendedor, empresarial y tecnológico del Norte argentino.

Seis speakers de lujo en un mismo escenario 

Uno de los grandes atractivos del congreso será la participación de seis destacados referentes de trayectoria nacional e internacional, provenientes de diferentes industrias y disciplinas:

Mai Pistiner: especialista en comunicación, oratoria y marca personal, reconocida por acercar herramientas para comunicar con impacto.

T-CONNECT 2026: Tucumán reunirá a seis speakers de lujo en un congreso de innovación y tecnología para 2.000 personas

Gabriel Sleiman: Infrastructure Professional Cloud Engineer en Google, especializado en infraestructura tecnológica y soluciones en la nube.

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Manuel Beaudroit: fundador y CEO de belo, plataforma fintech que impulsa nuevas formas de utilizar y transferir dinero mediante tecnología.

T-CONNECT 2026: Tucumán reunirá a seis speakers de lujo en un congreso de innovación y tecnología para 2.000 personas

Victoria Sauze: destacada jugadora de Las Leonas, la Selección Argentina de hockey femenino, referente del deporte de alto rendimiento, el trabajo en equipo y la superación personal.

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● Santiago Siri: emprendedor y divulgador tecnológico, reconocido por sus iniciativas vinculadas a blockchain, innovación y nuevas tecnologías.

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Martín Duarte: fundador de Support Studio Music, referente de la producción musical y la integración de tecnología y creatividad.

T-CONNECT 2026: Tucumán reunirá a seis speakers de lujo en un congreso de innovación y tecnología para 2.000 personas

Seis miradas diferentes, un mismo escenario y una oportunidad única para conocer de primera mano cómo piensan quienes innovan, lideran y desafían los límites de sus industrias.

Mucho más que un congreso de tecnología

T-Connect no está pensado exclusivamente para especialistas. Su propuesta busca acercar la innovación a empresarios, emprendedores, profesionales, estudiantes y a todas aquellas personas interesadas en comprender cómo la tecnología está cambiando la manera de trabajar, producir y hacer negocios.

El encuentro abordará temas vinculados con inteligencia artificial, transformación digital, nuevas finanzas, comunicación, creatividad, liderazgo y alto rendimiento.

Además de las conferencias, el evento ofrecerá un espacio de encuentro entre empresarios, emprendedores, instituciones y referentes del ecosistema regional, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de colaboración y negocios.

Una experiencia que continúa después de las conferencias

La jornada comenzará a las 17:00 horas con la recepción y acreditación de asistentes

De 18:00 a 21:00 se desarrollará el programa principal de conferencias, mientras que de 21:00 a 23:00 tendrá lugar el After Party de Networking Empresarial, con DJ en vivo, pensado para continuar las conversaciones y generar conexiones en un ambiente distendido.

T-CONNECT 2026: Tucumán reunirá a seis speakers de lujo en un congreso de innovación y tecnología para 2.000 personas

Tucumán, protagonista de la innovación

Organizado por el Clúster Tecnológico de Tucumán, T-Connect busca fortalecer el ecosistema de innovación regional, promover la adopción de nuevas tecnologías y acercar experiencias inspiradoras a quienes impulsan el desarrollo productivo del NOA.

Una jornada para inspirarse, descubrir nuevas oportunidades y conectar con las personas que están construyendo el futuro.

Información del evento

Evento: T-Connect – Congreso de Innovación y Tecnología 2026.

Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026.

Lugar: Palacio de los Deportes, San Miguel de Tucumán.

Inicio: 17:00 horas.

Conferencias: 18:00 a 21:00 horas.

After Party de Networking Empresarial: 21:00 a 23:00 horas.

● Organiza: Clúster Tecnológico de Tucumán.

Convocatoria estimada: 2.000 asistentes.

Información sobre el evento e inscripciones: clic acá.

Instagram: @clustertucuman

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