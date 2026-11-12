El llamativo gesto de una figura del Real Madrid con los hinchas de Costa de Marfil que se volvió viral

Un gesto inesperado de Yan Diomandé, joven delantero marfileño del Real Madrid, se convirtió en uno de los episodios más comentados de la fecha FIFA de noviembre. El futbolista de 19 años sorprendió a un grupo de hinchas de Costa de Marfil al acercarse a una de las vallas del predio de entrenamiento y entregarles dinero en efectivo como agradecimiento por el apoyo recibido.