El llamativo gesto de una figura del Real Madrid con los hinchas de Costa de Marfil que se volvió viral
Yan Diomandé, delantero de 19 años del conjunto español, sorprendió a los simpatizantes de su selección al repartirles dinero durante un entrenamiento. El episodio generó numerosas reacciones en las redes sociales.
Resumen para apurados
- En noviembre, el delantero del Real Madrid Yan Diomandé regaló dinero a hinchas marfileños en el predio de entrenamiento de Costa de Marfil para agradecerles por su apoyo constante.
- El jugador se acercó a la valla para repartir billetes en un video viral. Diomandé llegó al club blanco desde Leipzig en 2026 y suma cuatro goles en la temporada europea actual.
- Tras el partido ante Gambia por las Eliminatorias de la Copa Africana, Diomandé regresará a España para enfrentar al Celta, consolidando su imagen de cercanía con sus raíces.
Un gesto inesperado de Yan Diomandé, joven delantero marfileño del Real Madrid, se convirtió en uno de los episodios más comentados de la fecha FIFA de noviembre. El futbolista de 19 años sorprendió a un grupo de hinchas de Costa de Marfil al acercarse a una de las vallas del predio de entrenamiento y entregarles dinero en efectivo como agradecimiento por el apoyo recibido.
La escena fue registrada en video y rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. En las imágenes se observa al atacante repartiendo billetes de francos de África Occidental entre los simpatizantes que se habían acercado para acompañar al seleccionado.
Su actitud despertó numerosas reacciones positivas, especialmente entre quienes destacaron la cercanía del futbolista con los aficionados y el vínculo que mantiene con sus raíces pese a su creciente protagonismo en el fútbol europeo.
â ï¸ð¨ð® Yan DiomandÃ© saliÃ³ de la concentraciÃ³n de Costa de Marfil para REGALARLES PLATA a los hinchas que esperaban afuera. https://t.co/Nh0kX5piCe— Sudanalytics (@sudanalytics_) November 12, 2026
El presente de Yan Diomandé en Real Madrid
Diomandé llegó al Real Madrid en agosto de 2026, procedente del Leipzig, y comenzó a ganar protagonismo en el equipo dirigido por José Mourinho.
En lo que va de la temporada, el delantero acumula tres goles y dos asistencias en 12 partidos de La Liga. A esos registros se suma su participación en la Champions League, donde convirtió un tanto y aportó otras dos asistencias en cuatro encuentros.
En total, lleva cuatro goles con la camiseta del conjunto madrileño.
Actualmente, el atacante se encuentra concentrado con Costa de Marfil para afrontar los compromisos internacionales de noviembre, entre ellos el encuentro frente a Gambia por las Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027.
Una vez finalizada su participación con el seleccionado, regresará a España para reincorporarse al plantel del Real Madrid, que tiene previsto enfrentar al Celta el sábado 21 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu.
Mientras continúa consolidándose en el fútbol europeo, Diomandé también logró captar la atención fuera de las canchas. Esta vez, no fue por un gol ni por una asistencia, sino por un gesto de agradecimiento hacia los hinchas de su país.