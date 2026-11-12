Marta Fort contó cómo fue crecer sin una mamá y recordó el pedido de Gustavo Martínez que marcó su infancia
La hija de Ricardo Fort habló sobre su nacimiento por subrogación de vientre, la particular manera en que conoció las distintas formas de formar una familia y los consejos que recibió de su padre y de quien fue su padrino para enfrentar los prejuicios sociales.
Resumen para apurados
- Marta Fort reveló en una entrevista de streaming cómo fue crecer sin una madre y recordó que Gustavo Martínez le pidió no llamarlo papá para protegerla del bullying escolar.
- Nacida por subrogación de vientre en EE. UU. junto a su hermano Felipe, creció naturalizando la diversidad familiar frente a los prejuicios sociales vigentes en su infancia.
- El testimonio visibiliza la evolución de los debates sobre familias diversas en la sociedad y abre el diálogo sobre el impacto del entorno en la crianza contemporánea.
Marta Fort habló con sinceridad sobre su infancia y explicó cómo fue crecer sin una figura materna. En una entrevista con Grego Rossello para Fernet con Grego, el ciclo que se emite por Streams Telefe, la hija de Ricardo Fort contó que nunca vivió esa circunstancia como una ausencia y recordó un pedido de Gustavo Martínez que marcó sus primeros años.
El testimonio fue uno de los momentos destacados de una emisión de Biri biri, el programa de Net TV que tuvo a Susy Gianonne al frente de la conducción en reemplazo de Pablo Muney. Durante el ciclo, el equipo repasó distintos acontecimientos de la televisión y el streaming, entre ellos la conversación con la joven.
Marta nació en Estados Unidos junto a su hermano mellizo, Felipe, mediante un proceso de subrogación de vientre. Según explicó, esa fue siempre su realidad familiar y condicionó la manera en que comprendió los vínculos desde pequeña. Antes incluso de conocer cómo funcionaban un embarazo o un parto tradicional, ya sabía qué era una pareja gay y en qué consistía la fecundación in vitro.
Por eso, durante su niñez nunca se preguntó por qué no tenía una mamá. Simplemente, no conocía otra forma de familia.
Uno de los pasajes más significativos de la entrevista llegó cuando recordó las diferencias entre Ricardo Fort y Gustavo Martínez sobre cómo debían explicar su historia familiar en el colegio.
Según contó, su padre le aconsejaba que, si alguien le preguntaba, respondiera que tenía dos papás. Gustavo, quien era su padrino, tenía otra postura: prefería que no lo llamara papá para evitar que ella y Felipe fueran víctimas de situaciones de bullying.
La preocupación, explicó Marta, estaba relacionada con los prejuicios sociales que existían en aquella época hacia las familias diversas.
Sus declaraciones generaron una reacción positiva entre las integrantes de Biri biri, que destacaron tanto la madurez de su reflexión como el contexto en el que transcurrió su infancia.
“Qué genia, eran otras épocas”, expresó Susy Gianonne. Fiorella Camji, por su parte, resumió su impresión con una frase: “Hermoso lo que cuenta”.
La conductora también destacó una de las ideas centrales del relato: “No se puede extrañar lo que no tuviste”. Camji valoró, además, el acompañamiento que Marta recibió de sus compañeros y de las personas que formaron parte de su entorno cercano, al que definió con un concepto que hoy gana cada vez más espacio: “Qué lindo, lo que hoy llamamos una tribu”.