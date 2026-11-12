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Tragedia en Nueva York: al menos ocho muertos y 19 heridos por el derrumbe de un edificio en Brooklyn

Unos 250 bomberos y rescatistas trabajan en la zona de Flatbush para buscar posibles sobrevivientes. El inmueble residencial de tres pisos colapsó sobre una excavación lindera.

Más de 250 bomberos y rescatitstas acudieron al sector afectado (Foto: BBC)
Más de 250 bomberos y rescatitstas acudieron al sector afectado (Foto: BBC)
Por Redacción Mundo 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Al menos ocho personas murieron y 19 resultaron heridas tras el derrumbe de un edificio residencial sobre una excavación lindera en Brooklyn, Nueva York, durante la noche.
  • El inmueble de 1930 colapsó mientras se realizaban obras vecinas que ya habían recibido una orden de paralización en abril por riesgo en las demoliciones.
  • Unos 250 rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros mientras la Ciudad investiga la responsabilidad de la constructora en la tragedia.
Resumen generado con IA

Al menos ocho personas murieron y otras 19 resultaron heridas por el derrumbe de un edificio residencial en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York. El colapso ocurrió anoche y este jueves continuaban las tareas de búsqueda y rescate, con un amplio operativo integrado por unos 250 bomberos y especialistas.

El edificio, una construcción de 1930 que contaba con cuatro departamentos y un local comercial en la planta baja, se desplomó sobre una obra de excavación ubicada en el terreno lindero. La estructura de otro inmueble cercano también resultó afectada por el impacto, que dejó al descubierto una escalera y varias habitaciones.

De acuerdo con el informe de los bomberos de Nueva York, 19 personas resultaron heridas y cuatro de ellas permanecían en estado crítico. Para avanzar con las tareas de búsqueda, los equipos desplegaron perros especializados, drones y helicópteros.

Investigan las obras que se realizaban junto al edificio

Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con los trabajos de construcción que se desarrollaban en el terreno vecino. Según Ahmed Tigani, responsable del Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York, al momento del derrumbe había obreros realizando excavaciones en el lugar.

Los promotores de esa obra contaban con autorización para levantar un edificio de tres plantas, aunque buscaban conseguir un permiso para ampliar el proyecto a nueve pisos.

Además, documentos del departamento municipal de obras, consultados por la agencia AFP, revelaron que en abril se había dictado una orden de paralización de los trabajos debido a que existían condiciones de demolición consideradas potencialmente peligrosas.

Ese antecedente podría resultar relevante para determinar si las tareas realizadas en el terreno lindero tuvieron relación con el colapso del inmueble residencial.

El dramático relato de los testigos

El derrumbe generó escenas de desesperación entre los vecinos de Flatbush. Annemarie, una auxiliar de enfermería de 60 años que vive en una calle cercana, expresó su conmoción ante la tragedia.

"Me duele el estómago. No puedo imaginarme que alguien pueda estar tranquilamente en su cocina haciendo algo y que, al instante siguiente, simplemente ya no esté allí. Podría haber sido yo", relató a la agencia AFP.

Kenneilia Reid, de 14 años, también contó cómo presenció el momento en que se desplomó la estructura. "Mientras pasaba por allí, de repente vi polvo por todas partes y pensé: '¿Pero qué está pasando?'. Cuando me di la vuelta, vi cómo se derrumbaba todo el edificio", recordó.

Otra testigo, Melissa Orna, relató al diario The New York Times que primero sintió cómo temblaba toda la construcción y luego observó cómo se venía abajo.

El mensaje del alcalde de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y manifestó su acompañamiento a quienes resultaron afectados por el derrumbe.

"No hay palabras para expresar una pérdida de tal magnitud. Mis pensamientos están con las familias y los seres queridos de las víctimas, con los heridos y con todas aquellas personas que hoy están de luto", manifestó durante la mañana de este jueves.

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