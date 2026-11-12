Tragedia en Nueva York: al menos ocho muertos y 19 heridos por el derrumbe de un edificio en Brooklyn

Al menos ocho personas murieron y otras 17 resultaron heridas por el derrumbe de un edificio en la ciudad de Nueva York, noreste de #EEUU. Cuatro personas se encuentran en estado crítico mientras continúan las operaciones de rescate, señalaron las autoridades. El edificio de tres pisos se derrumbó en el límite de una obra en construcción en el vecindario de Flatbush, en Brooklyn, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York. El inmueble estaba ocupado por residentes cuando colapsó por completo, indicaron funcionarios. Los investigadores no saben cuántas personas podrían seguir en la zona del derrumbe ni cuántas personas están desaparecidas