Mercedes Paz anticipó las claves del Business Summit NOA 2026: liderazgo, gestión y trabajo en equipo
Resumen para apurados
- Mercedes Paz disertará el jueves 19 en Tucumán durante el Business Summit NOA 2026 de LA GACETA para compartir claves de liderazgo y gestión empresarial.
- La extenista y empresaria de McDonald's abordará cómo trasladó la disciplina deportiva al mundo corporativo, destacando el valor de los procesos y el aprendizaje ante errores.
- El encuentro busca brindar herramientas estratégicas a ejecutivos y emprendedores de la región para potenciar sus proyectos en un escenario económico desafiante.
El liderazgo, la organización y la capacidad de aprender de los errores serán algunos de los ejes del Business Summit NOA 2026, el encuentro empresarial organizado por LA GACETA y por López Cruz & Co., que reunirá el próximo jueves 19 a referentes del mundo de los negocios en Tucumán. Entre las invitadas especiales estará Mercedes Paz, ex tenista y empresaria, quien llevará al escenario su experiencia en dos ámbitos muy diferentes: el deporte de alto rendimiento y la conducción de una empresa.
En una entrevista con LA GACETA, adelantó algunos de los conceptos que buscará transmitir durante su participación. Su exposición estará atravesada por una idea central: para alcanzar resultados sostenibles no alcanza con tener objetivos, también es necesario construir equipos comprometidos, respetar procesos y entender que los errores forman parte del aprendizaje.
"Hay que tener pasión por lo que uno hace, no temer a los errores y respetar desde el lugar que a uno le toca liderar", resumió la ex tenista en LG Play al referirse a los principios que guiaron su recorrido profesional.
Paz comenzó su etapa empresarial a los 32 años, después de una trayectoria vinculada al tenis. Desde entonces, junto con su hermana Julia, se encuentra al frente de la franquicia de McDonald's, experiencia que le permitió incorporar nuevas herramientas de gestión y trasladar aprendizajes del deporte al mundo corporativo.
"Mi transformación del mundo deportivo al empresarial me ha servido para incorporar nuevos conceptos, hacer del lugar de trabajo un espacio seguro, trabajar en equipo, ejercer el liderazgo y saber afrontar crisis", explicó.
Las claves de Mercedes Paz para gestionar una empresa
Uno de los principales puntos que desarrollará en el Business Summit NOA 2026 será la importancia de los procesos internos. Para Paz, una organización necesita objetivos claros, preparación y una estructura capacitada para que los resultados no dependan exclusivamente de quien conduce.
"Cuando tenés las herramientas, los entrenamientos y sabés hacia dónde vas, todo funciona mejor", sostuvo. En ese sentido, destacó que detrás de su gestión existe un equipo de colaboradores comprometidos y preparados para responder a las exigencias de la actividad.
La empresaria también hizo hincapié en la necesidad de respetar los procedimientos y sostenerlos en el tiempo. "En McDonald's nada está librado al azar. Todo tiene procesos y hay que saber respetarlos", señaló.
Ese orden, según explicó, comienza mucho antes de ejecutar una tarea. Implica saber hacia dónde se quiere ir, compartir esa dirección con los equipos de trabajo y establecer cómo, cuándo y por qué se tomarán determinadas decisiones.
Otro de los aspectos que considera fundamentales es la capacidad de revisar el propio recorrido. En sus encuentros con emprendedores, Paz suele compartir tanto sus aciertos como sus equivocaciones.
"Yo también me equivoqué y también fracasé, pero lo importante es seguir, aprender y reflexionar sobre aquello en lo que uno se equivocó. También hay que detenerse a pensar en qué acertó y qué hizo bien para estar donde está", expresó.
Del deporte al mundo empresarial
La experiencia deportiva ocupa un lugar importante en su manera de entender el liderazgo. La disciplina, la preparación y la constancia son herramientas que Paz considera aplicables a cualquier ámbito profesional.
En ese sentido, remarcó que conducir una organización requiere dar dirección, pero también generar condiciones para que cada integrante pueda desarrollar su tarea. El trabajo en equipo, la capacitación y el compromiso cotidiano son parte de esa construcción.
"Tratar de dar tu mejor versión cada día. Yo creo que esa es la clave y los resultados se ven", concluyó.
Así, cuna mirada que combina su recorrido en el deporte y los últimos 27 años en el ámbito empresarial, Paz llegará al Business Summit NOA 2026 con una propuesta centrada en compartir experiencias concretas de gestión. El objetivo será aportar herramientas y aprendizajes a empresarios, emprendedores y profesionales que buscan fortalecer sus proyectos en un contexto de constantes desafíos.
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