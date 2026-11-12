Mercedes Paz anticipó las claves del Business Summit NOA 2026: liderazgo, gestión y trabajo en equipo

El liderazgo, la organización y la capacidad de aprender de los errores serán algunos de los ejes del Business Summit NOA 2026, el encuentro empresarial organizado por LA GACETA y por López Cruz & Co., que reunirá el próximo jueves 19 a referentes del mundo de los negocios en Tucumán. Entre las invitadas especiales estará Mercedes Paz, ex tenista y empresaria, quien llevará al escenario su experiencia en dos ámbitos muy diferentes: el deporte de alto rendimiento y la conducción de una empresa.