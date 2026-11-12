¿Avena o huevos? Cuál conviene desayunar para bajar rápido de peso

El grupo que desayunaba la avena cocida en agua tuvo algunos ajustes para alcanzar un contenido calórico similar al del grupo de los dos huevos (en torno a las 340 calorías). Así, los macronutrientes inclinan la balanza a favor de los carbohidratos, con una menor proporción de proteínas y grasas en este caso. De esta manera, los dos desayunos se diseñaron para ser isocalóricos, de manera que las diferencias en los resultados “no se debieran a un desequilibrio energético, sino a la variación en la composición de macronutrientes entre los huevos y la avena”.