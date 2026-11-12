Boca en alerta: dos piezas importantes podrían perderse la semifinal ante Banfield

Resumen para apurados
- Boca Juniors evalúa si Ascacíbar y Blanco jugarán este sábado la semifinal de Copa Argentina ante Banfield en Mendoza, debido a sendas lesiones.
- Ascacíbar padece un esguince leve de rodilla y Blanco un fuerte golpe en el empeine; ambos se entrenaron de forma diferenciada y el cuerpo técnico no planea arriesgarlos.
- De no recuperarse a tiempo, Belmonte y Braida asoman como titulares en el equipo que buscará el pase a una nueva final para el club de la Ribera.
Boca transita las horas previas a una semifinal decisiva de la Copa Argentina con dos interrogantes en su formación. Santiago Ascacíbar y Lautaro Blanco encendieron las alarmas durante los últimos entrenamientos y sus presencias frente a Banfield todavía están en duda.
El encuentro se disputará este sábado, desde las 19, en Mendoza. Para el cuerpo técnico, la prioridad es contar con futbolistas que estén en plenitud física, por lo que no habrá lugar para asumir riesgos innecesarios en un partido que puede acercar al "Xeneize" a una nueva final.
Ascacíbar arrastra un esguince de rodilla
La situación del volante genera preocupación desde el último compromiso frente a Defensa y Justicia. Durante ese encuentro recibió una fuerte patada que le provocó molestias en la rodilla y desde entonces no consiguió entrenarse con normalidad.
Según trascendió, los estudios médicos determinaron que sufrió un esguince leve de rodilla grado 1. Aunque el futbolista continuó con dolor durante los primeros días de la semana, este jueves realizó trabajos diferenciados.
Su participación ante Banfield dependerá de cómo evolucione en la última práctica. Si responde favorablemente podría jugar; si no, Tomás Belmonte aparece como una alternativa.
Lautaro Blanco, otra incógnita para el entrenador
Blanco también está en duda. Sufrió un golpe en el empeine y debió trabajar apartado del resto del plantel, una situación que complica su presencia en la semifinal.
Su panorama sería más complicado y actualmente tendría más posibilidades de quedar afuera que de jugar. Así, Malcom Braida aparece como la principal alternativa para ocupar el sector izquierdo de la defensa.
Pero no todas son preocupaciones. Leandro Paredes se entrenó con normalidad y estaría disponible.
La probable formación de Boca ante Banfield
Con las dos dudas todavía abiertas, Boca podría formar con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco o Braida; Ascacíbar o Belmonte, Paredes y Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.