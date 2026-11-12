Quién es Marcelo Rubino, el entrenador tucumano que ascendió a la Primera Nacional con San Martín de Formosa

Resumen para apurados
- El DT tucumano Marcelo Rubino ascendió a San Martín de Formosa a la Primera Nacional tras una campaña récord en el Federal A y fue nominado a los Premios Alumni 2026.
- El equipo lideró la tabla general, terminó invicto de local y superó la frustración de la final perdida el año anterior. Rubino forjó su carrera en el ascenso del norte del país.
- El logro devuelve al fútbol formoseño a los primeros planos tras más de 50 años. Ahora, Rubino planifica refuerzos para buscar ser protagonista en la segunda división de AFA.
Marcelo Rubino atraviesa el momento más importante de su carrera como DT. Después de dos temporadas al frente de San Martín de Formosa consiguió el ascenso a la Primera Nacional. Su trabajo también recibió reconocimiento a nivel nacional: fue ternado a los Premios Alumni 2026 como “DT destacado del Federal A”.
Detrás de la conquista hay una trayectoria marcada por el esfuerzo, la preparación y una convicción que mantuvo incluso en los momentos difíciles. “Soy un hombre que vive la vida y el fútbol con muchísima pasión y amor. Estoy todo el tiempo pensando, estudiando, analizando, trabajando y luchando por mis sueños. Jamás bajé los brazos, jamás me rendí. Sabía y sentía que podía lograrlo”, le dijo a LA GACETA.
La campaña de San Martín tuvo números sobresalientes. Terminó primero en su grupo, en la zona campeonato y en la tabla general. Fue el equipo que más partidos ganó, más goles convirtió y el único que permaneció invicto de local durante toda la temporada, con una efectividad superior al 80%. “Siento una emoción enorme y un orgullo inmenso por haber sido parte y protagonista de una campaña histórica, respaldada por resultados extraordinarios”, afirmó. “Es un logro que no solamente pertenece a San Martín, sino a toda la provincia de Formosa. Hace más de 50 años que no tenía una presencia de estas características en la esfera nacional”.
El camino tuvo una frustración que terminó convirtiéndose en impulso. La derrota ante Atlético de Rafaela en la final de la temporada anterior fortaleció al grupo y alimentó el deseo de revancha. “Perder esa final nos marcó y nos dio la fuerza para este año. En menos de 10 meses logramos transformar aquella frustración en el sueño que tanto deseábamos: ser campeones nacionales”, aseguró.
Rubino comenzó su recorrido como futbolista en Atlético, donde se desempeñaba como volante central. Después pasó por Cruz Alta, Bella Vista, Lastenia, Almirante Brown, San Antonio, Progreso de Rosario de la Frontera, Atlético Concepción y El Galpón de Salta, entre otros clubes. Como entrenador también dirigió a Cruz Alta y compartió experiencias futbolísticas con Sergio Décima y Jorge Salas.
Ahora, su presente tendrá un reconocimiento especial. Comparte la terna de los Premios Alumni 2026 con Diego Funes, de Ciudad de Bolívar, e Iván Juárez, de Atlético de Rafaela. La ceremonia organizada por el Círculo de Directivos y Ex Directivos del Fútbol Argentino (CIDEDFA) se realizará el 3 de diciembre, a las 18, en el predio de la AFA en Ezeiza.
En este recorrido, la familia ocupa un lugar central. Rubino agradece a Dios, a su mamá María Emma, a sus hijos Martina, Julián y Juan Cruz, a su mujer Emilia, a sus hermanos Pablo y Fabián, y a sus amigos. También recuerda especialmente a su padre Jorge, su hincha número uno. “Mi papá ya no está y ese dolor es tremendo. Cuánto me hubiese gustado tenerlo conmigo, abrazarlo y compartir este momento. Sé cuánto lo habría disfrutado”, dijo. “Viejo, este triunfo también es tuyo. Te llevo siempre conmigo, en mi corazón, lanzó.
El desafío de la Primera Nacional
La próxima etapa exigirá otro nivel de preparación. Rubino sabe que San Martín deberá reforzarse para competir en una categoría con equipos de mayor jerarquía y experiencia. “Debemos dar un salto de calidad en todos los aspectos para tratar de ser protagonistas de un torneo muy difícil y largo. Tenemos una base muy importante, pero debemos reforzarnos”, sostuvo. “Los rivales de esta categoría son de mucha jerarquía, pero nosotros estaremos a la altura. No queremos solamente participar, queremos ser protagonistas”.
Después de tantos años de trabajo, el DT tucumano disfruta de una conquista que alguna vez pareció lejana, pero ya piensa en lo que viene. Su convicción sigue intacta. “Voy a seguir con mucha perseverancia y humildad, pero con mucha convicción y consistencia, creyendo en mí y en Dios”, concluyó. (Producción periodística: Carlos Oardi)