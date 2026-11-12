Quién es Marcelo Rubino, el entrenador tucumano que ascendió a la Primera Nacional con San Martín de Formosa

La campaña de San Martín tuvo números sobresalientes. Terminó primero en su grupo, en la zona campeonato y en la tabla general. Fue el equipo que más partidos ganó, más goles convirtió y el único que permaneció invicto de local durante toda la temporada, con una efectividad superior al 80%. “Siento una emoción enorme y un orgullo inmenso por haber sido parte y protagonista de una campaña histórica, respaldada por resultados extraordinarios”, afirmó. “Es un logro que no solamente pertenece a San Martín, sino a toda la provincia de Formosa. Hace más de 50 años que no tenía una presencia de estas características en la esfera nacional”.