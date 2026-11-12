DeportesFútbol

Quién es Marcelo Rubino, el entrenador tucumano que ascendió a la Primera Nacional con San Martín de Formosa

Surgido futbolísticamente en Atlético, consiguió una campaña histórica en el Federal A y ahora integra la terna de los Premios Alumni 2026 como DT destacado del ascenso.

GRAN LOGRO. Rubino condujo a equipo que consiguió algo histórico para el fútbol formoseño, con una campaña que tuvo números notables.
GRAN LOGRO. Rubino condujo a equipo que consiguió algo histórico para el fútbol formoseño, con una campaña que tuvo números notables.
Por Redacción Deportes 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El DT tucumano Marcelo Rubino ascendió a San Martín de Formosa a la Primera Nacional tras una campaña récord en el Federal A y fue nominado a los Premios Alumni 2026.
  • El equipo lideró la tabla general, terminó invicto de local y superó la frustración de la final perdida el año anterior. Rubino forjó su carrera en el ascenso del norte del país.
  • El logro devuelve al fútbol formoseño a los primeros planos tras más de 50 años. Ahora, Rubino planifica refuerzos para buscar ser protagonista en la segunda división de AFA.
Resumen generado con IA

Marcelo Rubino atraviesa el momento más importante de su carrera como DT. Después de dos temporadas al frente de San Martín de Formosa consiguió el ascenso a la Primera Nacional. Su trabajo también recibió reconocimiento a nivel nacional: fue ternado a los Premios Alumni 2026 como “DT destacado del Federal A”.

Detrás de la conquista hay una trayectoria marcada por el esfuerzo, la preparación y una convicción que mantuvo incluso en los momentos difíciles. “Soy un hombre que vive la vida y el fútbol con muchísima pasión y amor. Estoy todo el tiempo pensando, estudiando, analizando, trabajando y luchando por mis sueños. Jamás bajé los brazos, jamás me rendí. Sabía y sentía que podía lograrlo”, le dijo a LA GACETA.

La campaña de San Martín tuvo números sobresalientes. Terminó primero en su grupo, en la zona campeonato y en la tabla general. Fue el equipo que más partidos ganó, más goles convirtió y el único que permaneció invicto de local durante toda la temporada, con una efectividad superior al 80%. “Siento una emoción enorme y un orgullo inmenso por haber sido parte y protagonista de una campaña histórica, respaldada por resultados extraordinarios”, afirmó. “Es un logro que no solamente pertenece a San Martín, sino a toda la provincia de Formosa. Hace más de 50 años que no tenía una presencia de estas características en la esfera nacional”.

El camino tuvo una frustración que terminó convirtiéndose en impulso. La derrota ante Atlético de Rafaela en la final de la temporada anterior fortaleció al grupo y alimentó el deseo de revancha. “Perder esa final nos marcó y nos dio la fuerza para este año. En menos de 10 meses logramos transformar aquella frustración en el sueño que tanto deseábamos: ser campeones nacionales”, aseguró.

Rubino comenzó su recorrido como futbolista en Atlético, donde se desempeñaba como volante central. Después pasó por Cruz Alta, Bella Vista, Lastenia, Almirante Brown, San Antonio, Progreso de Rosario de la Frontera, Atlético Concepción y El Galpón de Salta, entre otros clubes. Como entrenador también dirigió a Cruz Alta y compartió experiencias futbolísticas con Sergio Décima y Jorge Salas.

Ahora, su presente tendrá un reconocimiento especial. Comparte la terna de los Premios Alumni 2026 con Diego Funes, de Ciudad de Bolívar, e Iván Juárez, de Atlético de Rafaela. La ceremonia organizada por el Círculo de Directivos y Ex Directivos del Fútbol Argentino (CIDEDFA) se realizará el 3 de diciembre, a las 18, en el predio de la AFA en Ezeiza.

REGALO AL CIELO. Rubino le dedicó el ascenso a su papá, que falleció tiempo atrás. REGALO AL CIELO. Rubino le dedicó el ascenso a su papá, que falleció tiempo atrás.

En este recorrido, la familia ocupa un lugar central. Rubino agradece a Dios, a su mamá María Emma, a sus hijos Martina, Julián y Juan Cruz, a su mujer Emilia, a sus hermanos Pablo y Fabián, y a sus amigos. También recuerda especialmente a su padre Jorge, su hincha número uno. “Mi papá ya no está y ese dolor es tremendo. Cuánto me hubiese gustado tenerlo conmigo, abrazarlo y compartir este momento. Sé cuánto lo habría disfrutado”, dijo. “Viejo, este triunfo también es tuyo. Te llevo siempre conmigo, en mi corazón, lanzó.

El desafío de la Primera Nacional

La próxima etapa exigirá otro nivel de preparación. Rubino sabe que San Martín deberá reforzarse para competir en una categoría con equipos de mayor jerarquía y experiencia. “Debemos dar un salto de calidad en todos los aspectos para tratar de ser protagonistas de un torneo muy difícil y largo. Tenemos una base muy importante, pero debemos reforzarnos”, sostuvo. “Los rivales de esta categoría son de mucha jerarquía, pero nosotros estaremos a la altura. No queremos solamente participar, queremos ser protagonistas”.

Después de tantos años de trabajo, el DT tucumano disfruta de una conquista que alguna vez pareció lejana, pero ya piensa en lo que viene. Su convicción sigue intacta. “Voy a seguir con mucha perseverancia y humildad, pero con mucha convicción y consistencia, creyendo en mí y en Dios”, concluyó. (Producción periodística: Carlos Oardi)

Temas Primera NacionalFormosaTorneo Federal A
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“¡Argentina, levántate y camina!”: ¿seremos capaces de hacerlo?
1

“¡Argentina, levántate y camina!”: ¿seremos capaces de hacerlo?

¿Cobrás Progresar?: el trámite que tenés que completar antes del 15 de noviembre para no perder las cuotas estímulo
2

¿Cobrás Progresar?: el trámite que tenés que completar antes del 15 de noviembre para no perder las cuotas estímulo

¿Te cuesta hablar en público?: lanzan un curso presencial de oratoria con docentes de la UNT
3

¿Te cuesta hablar en público?: lanzan un curso presencial de oratoria con docentes de la UNT

Cinco estudiantes de Medicina de la UNT lograron un primer puesto en una competencia nacional
4

Cinco estudiantes de Medicina de la UNT lograron un primer puesto en una competencia nacional

Cine: “Indómita luz” invita a volver a conectar con la infancia
5

Cine: “Indómita luz” invita a volver a conectar con la infancia

Ranking notas premium
Giro judicial en la AMT: la Justicia consideró que los socios adherentes pueden votar y levantó la suspensión de las elecciones
1

Giro judicial en la AMT: la Justicia consideró que los socios adherentes pueden votar y levantó la suspensión de las elecciones

LA GACETA en Perú: León XIV salvó vidas en la pandemia cuando era obispo en Chiclayo
2

LA GACETA en Perú: León XIV salvó vidas en la pandemia cuando era obispo en Chiclayo

León XIV antes de ser Papa: así era el obispo que conocieron en Perú
3

León XIV antes de ser Papa: así era el obispo que conocieron en Perú

Emprender en la secundaria: alumnos de la Normal abrieron 28 negocios por un día en la peatonal
4

Emprender en la secundaria: alumnos de la Normal abrieron 28 negocios por un día en la peatonal

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos
5

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Más Noticias
Cinco estudiantes de Medicina de la UNT lograron un primer puesto en una competencia nacional

Cinco estudiantes de Medicina de la UNT lograron un primer puesto en una competencia nacional

Enseñame Tucumán: una final que se vive en los pasillos del Colegio Nacional

Enseñame Tucumán: una final que se vive en los pasillos del Colegio Nacional

“¡Argentina, levántate y camina!”: ¿seremos capaces de hacerlo?

“¡Argentina, levántate y camina!”: ¿seremos capaces de hacerlo?

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: El Militar” estuvo tranquilo y su defensor dijo que declarará en las próximas audiencias

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: "El Militar” estuvo tranquilo y su defensor dijo que declarará en las próximas audiencias

Sesiona la Legislatura por cuatro nuevos jueces y la reglamentación de una ley de hace una década

Sesiona la Legislatura por cuatro nuevos jueces y la reglamentación de una ley de hace una década

Estrenos de cine: un tutorial virtual sobre “Cómo robar un banco”

Estrenos de cine: un tutorial virtual sobre “Cómo robar un banco”

Cine: “Indómita luz” invita a volver a conectar con la infancia

Cine: “Indómita luz” invita a volver a conectar con la infancia

Comentarios