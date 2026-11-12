Crece la tensión entre los docentes universitarios de Tucumán: “Hay que ir a una huelga de fondo”
Resumen para apurados
- Docentes universitarios de Tucumán realizan un paro hasta el 18 y reclaman una huelga general por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento y deudas salariales del 33,4%.
- Adiunt acumula 60 días de huelga en el año y denuncia que el Gobierno nacional desobedece a la Justicia y al Congreso al congelar salarios y partidas de funcionamiento.
- El gremio propondrá a Conadu Histórica no iniciar las clases en 2027 si se aprueba el nuevo Presupuesto nacional con recortes, mientras evalúa medidas en mesas de examen.
El conflicto en las universidades públicas suma un nuevo capítulo. En Tucumán, los docentes profundizan sus reclamos salariales y presupuestarios en medio de un nuevo paro nacional que se extenderá hasta el miércoles 18. Desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt), su secretaria general, Anahí Rodríguez, explicó a LA GACETA que las medidas de fuerza desarrolladas durante este año no alcanzaron la contundencia necesaria para responder al ajuste del Gobierno nacional.
“Hay que ir a una huelga de fondo, de esas características”, sostuvo la dirigente, al plantear la necesidad de avanzar hacia una protesta generalizada de la docencia universitaria. Según explicó, durante 2026 se acumularon aproximadamente 60 días de paro, aunque cuestionó que las jornadas hayan sido aisladas y se hayan convertido en una rutina semanal.
El reclamo central pasa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2025 y cuyo veto presidencial fue rechazado por el Congreso. Rodríguez sostuvo que, pese a los distintos pronunciamientos judiciales, el Poder Ejecutivo todavía no cumple con la normativa.
“Este Gobierno entró en desacato con la Justicia y con el Poder Legislativo. No está aplicando la ley de financiamiento universitario”, cuestionó.
La dirigente señaló que siguen pendientes deudas salariales con docentes y no docentes, fondos correspondientes a las becas estudiantiles y recursos destinados a los gastos de funcionamiento de las universidades. A ese escenario sumó la preocupación por el proyecto de Presupuesto 2027, que, según indicó, no contempla la aplicación de la ley.
El reclamo salarial y la posibilidad de no iniciar las clases en 2027
Uno de los puntos centrales del planteo de Adiunt es la deuda salarial que, de acuerdo con Rodríguez, alcanza el 33,4%. Para la secretaria general, se trata de una recomposición que corresponde a los trabajadores universitarios y que el Gobierno nacional debe garantizar.
“Las condiciones mínimas son que el Gobierno pague las deudas salariales, pague algo que nos corresponde, porque la Ley de Financiamiento ya es ley”, remarcó.
La preocupación también está puesta en el próximo año. Rodríguez advirtió que, si se aprueba el Presupuesto 2027 en los términos que plantea el oficialismo, las universidades podrían enfrentar un escenario de mayores restricciones, con un congelamiento salarial y dificultades para sostener su funcionamiento habitual.
En ese contexto, confirmó que Adiunt resolvió llevar como mandato al congreso de Conadu Histórica la propuesta de preparar un no inicio del ciclo lectivo 2027. La decisión, sin embargo, todavía no fue definida por la federación nacional.
“Si el Gobierno aprueba un presupuesto como el que está por aprobar, vamos a asistir a una situación de más ajuste dentro de las universidades para 2027. Eso va a profundizar nuestro plan de lucha”, anticipó.
Paros, protestas y la discusión por las mesas de examen
En cuanto a las acciones previstas para las próximas semanas, Rodríguez detalló que el paro comenzó este jueves y se extenderá hasta el miércoles 18. Durante ese período, el gremio realizará distintas actividades de protesta: el lunes habrá una intervención frente a las puertas de la obra social y el miércoles se organizará una mesa panel.
Además, adelantó que los docentes podrían movilizarse cuando se trate el Presupuesto nacional, cuya discusión está prevista para el 24 o 25 de noviembre.
Otro de los temas que genera debate dentro del sector es la posibilidad de suspender las mesas de exámenes. Sobre este punto, Rodríguez reconoció que la propuesta está en discusión en el ámbito nacional, aunque consideró que se trata de una medida compleja por las consecuencias que podría tener para los estudiantes.
“Mi posición personal es que es un tema complejo, porque no todas las mesas son en la misma fecha y esto indudablemente afectaría a un estudiante que quizás necesita aprobar un examen para cobrar una beca o sostener la regularidad”, explicó.
De todos modos, insistió en que la respuesta gremial debe ser colectiva y tener un alcance mayor que la suspensión de exámenes en una facultad o escuela.
“No puede ser la toma de una mesa en una facultad o en una escuela de manera aislada, sino una huelga de características generales que prepare un proceso más profundo en la lucha universitaria”, concluyó.