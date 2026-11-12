Crece la tensión entre los docentes universitarios de Tucumán: “Hay que ir a una huelga de fondo”

El conflicto en las universidades públicas suma un nuevo capítulo. En Tucumán, los docentes profundizan sus reclamos salariales y presupuestarios en medio de un nuevo paro nacional que se extenderá hasta el miércoles 18. Desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt), su secretaria general, Anahí Rodríguez, explicó a LA GACETA que las medidas de fuerza desarrolladas durante este año no alcanzaron la contundencia necesaria para responder al ajuste del Gobierno nacional.