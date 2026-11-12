Entre las góndolas y la cancha: la historia del goleador que ilusiona a Concepción FC

A Pablo Sánchez el día se le termina mucho después de cuando abandona la cancha. Después de entrenarse con Concepción FC, el monterizo debe cumplir con otra rutina: trabajar como repositor para una empresa, recorrer supermercados y organizar sus horarios para responder a las exigencias del fútbol y de su vida familiar. A los 33 años, su historia es la de un jugador que encontró en el esfuerzo cotidiano una manera de sostener una pasión que todavía tiene objetivos por cumplir.