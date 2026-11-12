Entre las góndolas y la cancha: la historia del goleador que ilusiona a Concepción FC

Resumen para apurados
- Pablo Sánchez, repositor de supermercado y goleador de Concepción FC en Tucumán, lidera hoy al equipo en el Regional Amateur con la meta de ascender al Federal A.
- A sus 33 años, combina su rutina laboral con los entrenamientos. Con pasado campeón juvenil en Suecia y pasos por Atlético, aporta 8 goles jugando como lateral o volante.
- El club tucumano enfrentará a Villa San Antonio de Salta en semifinales de la Región Norte, ilusionado con revertir la serie y dar un paso crucial hacia la tercera división.
A Pablo Sánchez el día se le termina mucho después de cuando abandona la cancha. Después de entrenarse con Concepción FC, el monterizo debe cumplir con otra rutina: trabajar como repositor para una empresa, recorrer supermercados y organizar sus horarios para responder a las exigencias del fútbol y de su vida familiar. A los 33 años, su historia es la de un jugador que encontró en el esfuerzo cotidiano una manera de sostener una pasión que todavía tiene objetivos por cumplir.
Dentro del campo, Sánchez es uno de los protagonistas de la campaña del “Cuervo” en el Regional Federal Amateur. Lleva ocho goles, se convirtió en una alternativa ofensiva importante y aporta un despliegue que le permite ocupar diferentes posiciones sobre el sector derecho. Fuera de la cancha, su realidad es distinta a la de tantos futbolistas que pueden dedicarse exclusivamente al deporte. "Llegué al club de la mano de Nazareno Godoy, pero también recorro supermercados por mi otro trabajo", cuenta.
La exigencia de combinar ambas actividades requiere organización y sacrificio. Los entrenamientos, los partidos y la recuperación física deben convivir con las obligaciones laborales. En ese equilibrio también aparece su familia: su esposa, Rita Aldonate, y Renata, su hija de tres años, que lo esperan en Monteros y representan uno de sus principales apoyos.
Un jugador para distintas funciones
La versatilidad es una de las características que definen a Sánchez. Puede desempeñarse como lateral o volante por derecha, tiene recorrido para proyectarse y mantiene una importante responsabilidad defensiva. Esta temporada, además, consiguió transformar parte de ese despliegue en goles. "A veces hago sentir mi marca, pero mi misión es jugar. Trato de ser una alternativa en la ofensiva aunque sin descuidar lo defensivo. Yo me siento cómodo en las dos posiciones, lateral o volante. Lo fundamental es dejar la vida en cada pelota", explica.
Su relación con el fútbol comenzó mucho antes de su llegada a Concepción. A los 13 años consiguió uno de los logros más importantes de su formación: se consagró campeón en la Copa del Mundo de Gotemburgo, Suecia, en 2006. También festejó títulos con Ñuñorco y Atlético, dos instituciones que forman parte de su recorrido deportivo.
Ahora, en el “Cuervo”, atraviesa una etapa de madurez y protagonismo. Su aporte fue importante para que el equipo conducido por Mario Suárez alcanzara las semifinales de la Región Norte, después de superar a Estación Experimental y Ateneo Vecinal de Alderetes.
El Federal A, la cuenta pendiente
El próximo desafío será Villa San Antonio de Salta, un rival que cuenta con jugadores de experiencia en la categoría y que representa una exigencia importante para las aspiraciones del conjunto tucumano. La serie comenzará en territorio salteño y se definirá en Concepción.
Sánchez confía en mantener la identidad que permitió al equipo llegar hasta esta instancia. "Estamos viviendo momentos increíbles. San Antonio tiene jugadores de experiencia que jugaron Federal A, pero nosotros no vamos a cambiar nuestro juego", sostiene, consciente de que el "Cuervo" puede torcer el 0-1 encajado en la ida.
Su presente individual también alimenta la ilusión. Los ocho goles que lleva en el torneo son una cifra significativa para un futbolista cuya función no es la de delantero. Frente a Ateneo estuvo cerca de ampliar su registro, pero el arquero rival evitó su conquista. "En lo personal estoy pasando un buen presente, con llegada y gol. El otro día me hizo una tapada increíble el arquero de ellos. Ojalá se me pueda dar este sábado", comenta.
Sin embargo, hay un objetivo que está por encima de cualquier estadística personal. Después de haber celebrado campeonatos y acumulado experiencias en diferentes clubes, Sánchez todavía tiene una meta por alcanzar. "Me falta ascender al Federal A con Concepción FC", remata.
El deseo no es individual. El futbolista destaca el trabajo de un plantel que encontró respuestas dentro y fuera de la cancha y que cuenta con el acompañamiento de la gente. "Tenemos un buen plantel, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas que están ilusionados con este momento. Pero paso a paso", agrega.
El 10 de noviembre cumplió 33 años y atraviesa una temporada que puede convertirse en una de las más importantes de su carrera. En Monteros lo esperan su esposa y su hija; en Concepción, una ciudad que sueña con el ascenso. Mientras tanto, Sánchez continúa repartiendo sus días entre el trabajo y el fútbol.