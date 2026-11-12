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La historia de los González en Huirapuca: de una camioneta roja a compartir la Primera como padre e hijo

Federico llegó al club de Concepción cuando tenía siete años y hoy es entrenador de su hijo, que también heredó su nombre y el apodo de “Gela”. Una historia de rugby, familia y pertenencia que atraviesa más de cuatro décadas.

EN CASA. Federico González y su hijo comparten mucho más que el apellido: los une una historia de vida en Huirapuca, donde hoy comparten el plantel superior como entrenador y jugador.
EN CASA. Federico González y su hijo comparten mucho más que el apellido: los une una historia de vida en Huirapuca, donde hoy comparten el plantel superior como entrenador y jugador. LA GACETA / Osvaldo Ripoll
Por Benjamín Papaterra 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Federico González asumió como DT de la Primera de Huirapuca en Concepción, donde dirige a su propio hijo, consolidando un legado familiar de más de cuatro décadas en el rugby.
  • El padre llegó al club en su infancia tras ser invitado en una camioneta, fue campeón regional como jugador y hoy transmite su experiencia a su hijo, pilar del plantel superior.
  • Ambos buscan clasificar a Huirapuca a la definición del Torneo Regional, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la historia formativa de la institución de Concepción.
Resumen generado con IA

Una camioneta roja cambió la historia de los González. Federico tenía siete años, vivía en el barrio San Andrés de Concepción y en su familia el rugby era prácticamente desconocido. Un sábado, Hugo Álvarez pasó por la zona, reunió a un grupo de chicos y los llevó hasta Huirapuca. “Gelatina”, como sería conocido años después, ni siquiera conocía el club. “Nos subió a 10 chicos. Nos llevó un sábado, al otro sábado nos volvió a llevar y después ya era como por cuenta de uno”, recordó. 

Aquel viaje terminó siendo el comienzo de una historia familiar. Más de cuatro décadas después, Federico sigue ligado a Huirapuca. Ahora como entrenador de la Primera y con otro Federico González dentro del plantel: su hijo.

El padre fue el primero de la familia. El hijo, en cambio, prácticamente nació dentro del club. “Desde que nací iba con mi mamá a verlo jugar. Empecé a los cinco años en infantiles por él”, contó. “Lo admiraba porque jugaba en la Primera y uno de chico siempre quiere eso”, agregó.

Federico padre creció junto con un Huirapuca que todavía debía hacerse un lugar en el rugby tucumano. Recuerda derrotas amplias y el esfuerzo permanente que significaba competir desde Concepción. “La historia de mi club es de mucho laburo, sufrimiento. Todo nos cuesta el doble”, explicó.

De a poco, aquella realidad empezó a cambiar. El trabajo en infantiles produjo generaciones capaces de competir con los clubes de la capital y González atravesó ese crecimiento hasta llegar al plantel superior como tercera línea. “Jugábamos con muchas ganas y poco orden”, recordó entre risas.

También atravesó momentos difíciles. En 1997, Huirapuca descendió con un plantel cargado de jóvenes. La respuesta fue inmediata: al año siguiente ganó invicto el torneo de ascenso y en 1999 alcanzó uno de los grandes logros de aquella generación al consagrarse en el Regional.

Una gelatina roja y un apodo heredado

Mucho antes de aquellas conquistas nació una marca familiar que todavía sobrevive. Fue en 1990. Federico tenía 10 años y estaba con las infantiles de Huirapuca en Universitario. Ese mismo día Argentina enfrentaba a Brasil por el Mundial de Italia.

Mientras jugaba al básquet golpeó una enorme fuente de vidrio llena de gelatina roja. Cayó al piso y se rompió. “De ahí me quedó Gelatina. No me olvido más porque al rato Argentina hizo el gol del ‘Cani’”, recordó.

El episodio fue suficiente para que Federico dejara de ser simplemente González. Primero apareció “Gelatina” y después quedó reducido a “Gela”. Décadas más tarde, el apodo alcanzó también a su hijo. “En el club me dicen 'Gela' a mí también”, explicó Federico hijo. 

De padre e hijo a entrenador y jugador

Los dos eligieron jugar entre los forwards, aunque en posiciones diferentes. Federico padre se desempeñaba como ocho o siete. Su hijo terminó convertido en pilar.

La posición generó otro punto de encuentro. Con los años, el padre comenzó a estudiar y especializarse en el scrum, realizó cursos y encontró allí una de sus principales pasiones como entrenador.

Para su hijo, el aprendizaje tuvo una dificultad adicional. La pandemia interrumpió una etapa importante de su formación como primera línea. “Ser pilar es medio difícil al comienzo. Ahora que estoy en el plantel superior te encontrás con gente más grande y tienen mucho que ver la experiencia y los años para llegar a ser un buen pilar”, explicó. “Físicamente también es muy duro, pero todos los días voy aprendiendo un poco más”.

Ahora quien puede corregirlo desde afuera es su propio padre. Federico asumió este año como entrenador del plantel superior y volvió a dirigir a su hijo, algo que ya había experimentado en 2022.

“Trato de que sea uno más”, explicó "Fede" padre; “es más exigente conmigo. Después de los partidos me dice las cosas que tengo que mejorar”, reconoció "Fede" hijo.

Cuando deja por un instante su lugar de técnico, aparece el padre. “Es un excelente changuito, dedicado y muy buena persona. Mejor que yo, me parece”, expresó.

Hoy ambos comparten otro objetivo. Después de disputar una final durante el año, Huirapuca pretende volver a meterse en la definición del Regional. Padre e hijo persiguen esa meta desde lugares diferentes, pero con la misma camiseta.

Más de cuatro décadas pasaron desde aquella camioneta roja. Uno llegó a Huirapuca sin conocer siquiera el club; el otro creció mirándolo jugar. Cambiaron las posiciones y los roles. Ahora son entrenador y dirigido. Pero permanecieron el mismo nombre, el apodo heredado y un club que terminó convirtiéndose en parte de la familia.

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