La historia de los González en Huirapuca: de una camioneta roja a compartir la Primera como padre e hijo

Una camioneta roja cambió la historia de los González. Federico tenía siete años, vivía en el barrio San Andrés de Concepción y en su familia el rugby era prácticamente desconocido. Un sábado, Hugo Álvarez pasó por la zona, reunió a un grupo de chicos y los llevó hasta Huirapuca. “Gelatina”, como sería conocido años después, ni siquiera conocía el club. “Nos subió a 10 chicos. Nos llevó un sábado, al otro sábado nos volvió a llevar y después ya era como por cuenta de uno”, recordó.