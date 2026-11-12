Playoffs del torneo Clausura: la Liga confirmó los días y horarios de los octavos de final

El partido del “Xeneize” quedó para el final por su participación en la final de la Copa Sudamericana, que jugará el sábado 21 frente a Atlético Mineiro en Barranquilla. Los playoffs arrancarán después de la fecha FIFA, en la que la selección argentina jugará amistosos ante Uruguay, en La Bombonera, y ante Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.