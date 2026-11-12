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Playoffs del torneo Clausura: la Liga confirmó los días y horarios de los octavos de final

La ronda arrancará el viernes 20 con Vélez-Belgrano. Boca cerrará el miércoles 25, tras definir la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

EN NÚÑEZ. River será local ante Lanús el domingo 22 a las 19.
EN NÚÑEZ. River será local ante Lanús el domingo 22 a las 19.
Por Redacción Deportes 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • La Liga Profesional programó los octavos de final del Torneo Clausura del 20 al 25 de noviembre en distintas sedes del país para dar inicio a los playoffs.
  • Las llaves serán a partido único con tiempo extra y penales tras la fecha FIFA. Boca cerrará la serie el día 25 debido a su final en la Copa Sudamericana.
  • El campeón clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones ante Belgrano el 19 de diciembre en Córdoba.
Resumen generado con IA

La Liga Profesional confirmó los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura 2026, la instancia que pondrá en marcha los playoffs. La ronda comenzará el viernes 20 de noviembre con Vélez-Belgrano y terminará el miércoles 25 con el cruce entre Boca e Independiente Rivadavia en La Bombonera.

El partido del “Xeneize” quedó para el final por su participación en la final de la Copa Sudamericana, que jugará el sábado 21 frente a Atlético Mineiro en Barranquilla. Los playoffs arrancarán después de la fecha FIFA, en la que la selección argentina jugará amistosos ante Uruguay, en La Bombonera, y ante Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El fin de semana tendrá varios platos fuertes. El sábado, Argentinos Juniors recibirá a Independiente, y el domingo River será local ante Lanús. El lunes, Gimnasia y Newell’s se medirán en La Plata.

El formato del torneo

Las llaves se jugarán a un solo partido, en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. En caso de empate habrá tiempo suplementario, en dos tiempos de 15 minutos, y si la igualdad persiste, la definición será por penales. El mismo sistema regirá en cuartos de final y semifinales.

Los cuartos se jugarán el fin de semana del 29 de noviembre, y las semifinales, el del 6 de diciembre. La final será el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata, también con alargue y penales en caso de empate.

El campeón del Clausura se clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Además, jugará el Trofeo de Campeones ante Belgrano, ganador del Apertura, el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Así se jugarán los octavos de final

Viernes 20, a las 20: Vélez vs. Belgrano

Sábado 21, a las 15: Defensa y Justicia vs. Barracas Central

Sábado 21, a las 17: Argentinos Juniors vs. Independiente

Domingo 22, a las 16: Rosario Central vs. Gimnasia (Mendoza)

Domingo 22, a las 19: River vs. Lanús

Domingo 22, a las 22: Instituto vs. Huracán

Lunes 23, a las 17: Gimnasia (La Plata) vs. Newell’s

Miércoles 25, a las 21: Boca vs. Independiente Rivadavia

Temas Diego Armando MaradonaLeonardo PonzioClub Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsClub Atlético LanúsRodolfo ArruabarrenaClub Atlético Rosario CentralClub Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza
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