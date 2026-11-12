Así es la finca de Brad Pitt en Francia: un castillo histórico, vinos y 500 hectáreas de lujo
El actor transformó una histórica propiedad de la Provenza en un emprendimiento vitivinícola de alcance internacional. La finca, que compró junto a Angelina Jolie, combina arquitectura tradicional, bosques, olivares y una producción millonaria de vinos.
Resumen para apurados
- Brad Pitt consolidó su finca Château Miraval en Francia como un exitoso negocio vitivinícola global, tras adquirirla en 2008 para combinar lujo, historia y producción orgánica.
- Con la familia Perrin elevó la producción a 10 millones de botellas, pero la finca quedó bajo litigio luego de que Angelina Jolie vendiera su parte a un grupo ruso sin su aval.
- Pese a las disputas judiciales abiertas, la marca se posiciona sólidamente en el mercado global del vino de alta gama y redefine el perfil comercial y patrimonial del actor.
Lejos de los reflectores de Hollywood, Brad Pitt encontró en el sur de Francia uno de sus proyectos personales y empresariales más importantes. Se trata de Château Miraval, una extensa finca de aproximadamente 500 hectáreas ubicada en la región de Provenza, donde conviven un castillo histórico, viñedos, olivares y grandes espacios naturales.
La propiedad fue adquirida en 2008 por el actor y Angelina Jolie, en una operación que habría rondado los 60 millones de dólares. Lo que inicialmente funcionó como un refugio familiar terminó convirtiéndose en un negocio vitivinícola con presencia en distintos mercados internacionales.
El atractivo de Château Miraval no está solamente en sus dimensiones o en su arquitectura. La finca también se distingue por la integración de sus construcciones con el paisaje mediterráneo y por un proyecto agrícola que busca combinar producción y cuidado ambiental.
Château Miraval: cómo es la finca de Brad Pitt en la Provenza francesa
La propiedad se encuentra cerca de Correns, en el departamento de Var, una zona del sur francés reconocida por sus paisajes rurales, sus viñedos y sus tradicionales construcciones de piedra.
El terreno abarca alrededor de 500 hectáreas y reúne bosques autóctonos, campos de cultivo, olivares y extensas plantaciones de vid. En el centro del predio se levanta un castillo histórico que constituye uno de los principales símbolos de la finca.
A diferencia de las mansiones modernas asociadas con las grandes estrellas internacionales, Château Miraval conserva una identidad arquitectónica ligada a la tradición provenzal. Sus construcciones antiguas, los caminos rurales y los espacios verdes conforman un entorno en el que la naturaleza tiene un papel central.
Los viñedos y los olivares completan el paisaje y forman parte de las actividades productivas que se desarrollan en el establecimiento.
El negocio millonario de Brad Pitt: vinos y producción sustentable
Uno de los grandes cambios que impulsó el actor fue convertir la propiedad en un proyecto vitivinícola de proyección internacional.
Para desarrollar esa actividad, Brad Pitt se asoció con la familia Perrin, reconocida por su experiencia en la industria del vino francés. La alianza permitió potenciar la producción y posicionar la marca Château Miraval en distintos mercados.
El emprendimiento incorporó prácticas de cultivo orgánico y técnicas orientadas a reducir el impacto ambiental. También amplió sus actividades con la elaboración de aceite de oliva.
Según los datos difundidos sobre el proyecto, la producción pasó de unas 150.000 botellas anuales a una escala cercana a los 10 millones de unidades distribuidas por año.
Pitt también intervino en decisiones vinculadas con la identidad visual de los productos, desde el diseño de las etiquetas hasta la presentación de los envases.
La historia de Brad Pitt y Angelina Jolie detrás del castillo
Château Miraval también está relacionado con uno de los capítulos más conocidos de la vida sentimental del actor.
La propiedad fue el escenario elegido por Brad Pitt y Angelina Jolie para celebrar su casamiento, el 23 de agosto de 2014, en una ceremonia privada junto a sus hijos.
Sin embargo, después de la separación de la pareja, la finca quedó involucrada en una disputa empresarial y judicial. El conflicto comenzó cuando Jolie vendió su participación del 50% a Tenute del Mondo, una compañía vinculada al empresario ruso Yuri Shefler.
Pitt cuestionó esa operación y sostuvo que existía un acuerdo entre ambos que impedía vender las acciones sin el consentimiento de la otra parte. La controversia dio lugar a distintos procedimientos judiciales que se extendieron durante los años siguientes.
De esta manera, la propiedad que alguna vez funcionó como refugio familiar terminó convertida también en el centro de una batalla legal y comercial.
Una propiedad que combina historia, naturaleza y lujo
Con sus 500 hectáreas, Château Miraval representa mucho más que una residencia de celebridades. El castillo, los viñedos, los olivares y los bosques conforman un emprendimiento que combina patrimonio histórico y actividad productiva.
La transformación impulsada por Brad Pitt convirtió a la finca en una marca reconocida dentro del mercado internacional del vino. Un proyecto que mantiene su vínculo con la historia personal del actor, pero que también adquirió una dimensión empresarial propia.