Video: la reacción de la comitiva de León XIV cuando le tiraron una camiseta de Boca

La visita del Papa León XIV a la Argentina sumó un episodio cargado de folclore futbolero cuando una persona arrojó una camiseta de Boca Juniors hacia la comitiva que acompañaba al Sumo Pontífice a bordo del papamóvil. Uno de los colaboradores de la comitiva recibió la prenda en el aire, la observó con atención y agradeció el gesto al público, en una escena que evidenció la presencia de la cultura deportiva local durante la recorrida oficial.