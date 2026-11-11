Video: la reacción de la comitiva de León XIV cuando le tiraron una camiseta de Boca
Un colaborador que viajaba junto al Pontífice atajó la casaca suplente de la temporada 2025/26 lanzada desde la multitud, días después de que el Santo Padre destacara al deporte y la música como expresiones de alabanza.
Resumen para apurados
- Durante la visita oficial a la Argentina, un colaborador del papa León XIV atajó una camiseta de Boca Juniors que un simpatizante arrojó hacia el papamóvil.
- El hecho ocurrió tras un acto en Palermo donde el Pontífice elogió al fútbol como expresión de alabanza. El colaborador agradeció el gesto al recibir la prenda en el aire.
- El episodio refleja la inserción del folclore deportivo argentino en la agenda religiosa, consolidando una imagen de cercanía popular durante el recorrido papal por el país.
La visita del Papa León XIV a la Argentina sumó un episodio cargado de folclore futbolero cuando una persona arrojó una camiseta de Boca Juniors hacia la comitiva que acompañaba al Sumo Pontífice a bordo del papamóvil. Uno de los colaboradores de la comitiva recibió la prenda en el aire, la observó con atención y agradeció el gesto al público, en una escena que evidenció la presencia de la cultura deportiva local durante la recorrida oficial.
El antecedente en Palermo y el guiño del papa León XIV al fútbol
El hecho registrado en el vehículo papal no representó una manifestación aislada del deporte durante la agenda del Pontífice en el país. Previamente, en el marco de un encuentro masivo con jóvenes realizado en el barrio porteño de Palermo, León XIV había dejado una definición que llamó de inmediato la atención de los presentes.
Durante su discurso ante la juventud, el líder de la Iglesia Católica (Robert Prevost) integró dos pasiones populares para transmitir su mensaje pastoral. "Qué hermoso sería que todo lo que hacemos pudiera convertirse en una alabanza. Música y fútbol, bendecid al Señor", expresó el Pontífice en aquella jornada.
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La entrega de la camiseta suplente de la temporada 2025/26 del club de la Ribera y la recepción descontracturada por parte del entorno papal terminaron de configurar dos postales distintivas de la visita, donde el folclore argentino y la actividad religiosa se entrelazaron en la vía pública.