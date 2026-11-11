La reacción de Patricia Bullrich luego de que Irán declarara “terroristas” a dos fuerzas argentinas: “Marca de qué lado estamos”
La senadora y ex ministra de Seguirdad recordó los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA; cuestionó al régimen iraní por sus violaciones a los derechos humanos.
Resumen para apurados
- Patricia Bullrich respaldó al Gobierno argentino luego de que Irán declarara terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea en represalia por sanciones previas de Buenos Aires.
- La medida iraní responde a la decisión de Javier Milei de incluir a los Guardianes de la Revolución en la lista terrorista y expulsar a diplomáticos iraníes este año.
- La escalada consolida el alineamiento de Argentina con EE. UU. e Israel, mientras Teherán advirtió que el país asumirá las consecuencias de sus determinaciones diplomáticas.
La senadora Patricia Bullrich salió a respaldar la posición del Gobierno argentino frente a Irán, luego de que el régimen de Teherán declarara organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas. A través de sus redes sociales, la ex ministra de Seguridad defendió la decisión de la administración de Javier Milei y lanzó una contundente frase: “Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos”.
La reacción de Bullrich se produjo después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní anunciara la medida en aplicación del principio de reciprocidad. La decisión responde a la determinación adoptada por el Gobierno argentino en marzo pasado, cuando declaró a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, como organización terrorista. Esa designación habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas.
En su publicación, la senadora también cuestionó duramente al régimen iraní por su historial de violaciones a los derechos humanos y recordó los atentados perpetrados en la Argentina durante la década de 1990.
“Un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo, que cometió dos atentados en nuestro país, asesinó a más de 35.000 personas por manifestarse a principios de este año y ejecutó en la horca a 1.700 mujeres por ‘exceder sus derechos’, además de homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos”, escribió.
Bullrich hizo especial hincapié en los ataques contra la Embajada de Israel, en 1992, y la sede de la AMIA, en 1994, que dejaron 29 y 85 muertos, respectivamente. La Justicia argentina atribuye ambos atentados a estructuras vinculadas con Irán y Hezbollah.
Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos. Un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo, que cometió dos atentados en nuestro país, asesinó a más de 35.000 personas por manifestarse a principios de este año y ejecutó en la horca a 1.700 mujeres por "exceder sus derechos", además de homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 11, 2026
La escalada diplomática entre Argentina e Irán
La decisión de Teherán se fundamentó en una ley aprobada por el régimen iraní en 2019, que establece la posibilidad de tomar represalias contra los Estados que designen a sus fuerzas militares como organizaciones terroristas.
“De acuerdo con el principio de reciprocidad y en virtud de la ley de 2019”, señaló la Cancillería iraní en su comunicado, la Armada y la Fuerza Aérea argentinas quedan alcanzadas por las disposiciones de esa normativa y son consideradas organizaciones terroristas.
El texto también incluyó una advertencia al Gobierno de Milei: “El Gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción”, sostuvo, aunque no precisó qué medidas podría adoptar.
Desde su llegada a la Casa Rosada, en diciembre de 2023, Milei profundizó el alineamiento de la política exterior argentina con Estados Unidos e Israel, a los que considera sus principales aliados. Esa posición se hizo todavía más evidente durante la escalada militar en Medio Oriente, cuando el mandatario respaldó las acciones conjuntas de ambos países contra Irán.
En enero de este año, la administración libertaria había designado como organización terrorista a la Fuerza Quds, una unidad de operaciones exteriores de los Guardianes de la Revolución. Posteriormente, en abril, el Gobierno argentino expulsó al máximo representante diplomático iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.
La reacción de Bullrich se produjo, además, en un contexto de tensión política con los hermanos Milei, luego de varios cruces y diferencias en las últimas semanas. Sin embargo, frente al conflicto diplomático con Teherán, la senadora expresó un respaldo explícito a la postura internacional adoptada por la administración libertaria.
Irán también aplicó recientemente el principio de reciprocidad contra el Reino Unido. A comienzos de noviembre, declaró al servicio de inteligencia exterior británico MI6 como grupo hostil y calificó como organizaciones terroristas a la Armada Real y a la Fuerza Aérea Real.