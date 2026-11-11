La reacción de Patricia Bullrich luego de que Irán declarara “terroristas” a dos fuerzas argentinas: “Marca de qué lado estamos”

Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos. Un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo, que cometió dos atentados en nuestro país, asesinó a más de 35.000 personas por manifestarse a principios de este año y ejecutó en la horca a 1.700 mujeres por "exceder sus derechos", además de homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos.