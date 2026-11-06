Patricia Bullrich profundiza sus diferencias con Milei y prepara nuevos gestos para tomar distancia del Gobierno

También siguen de cerca los movimientos de los gobernadores Ignacio “Nacho” Torres, de Chubut; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; y Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires. A ellos se suman las expectativas por alguna definición de Diego Santilli, actual jefe de Gabinete, y Cristian Ritondo, titular del bloque del PRO. Uno de los mandatarios provinciales, incluso, se mostró entusiasmado con la posibilidad de que Bullrich impulse un proyecto propio.