El Gobierno consideró un desafío la foto de Patricia Bullrich con sus legisladores y advirtió: "Cruzó un límite"

La tensión entre Patricia Bullrich y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo. En la Casa Rosada interpretaron como un desafío a la autoridad de Javier Milei la fotografía que la senadora difundió de una reunión con una docena de dirigentes de su entorno político. “Cruzó un límite”, advirtieron desde el oficialismo, donde crecen las sospechas sobre la construcción de un proyecto propio de la exministra de Seguridad.