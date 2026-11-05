Cómo es el estilo athleisure que volvió a ponerse de moda y tiene a Antonela Roccuzzo como referente

Aunque el término se popularizó en las últimas décadas, la idea de incorporar ropa deportiva a los looks de todos los días tiene antecedentes claros. A fines de los años 80 y durante los 90, la princesa Diana de Gales convirtió esa combinación en una de sus marcas personales. Hoy, Antonela Roccuzzo retoma ese espíritu con conjuntos que mezclan calzas, buzos amplios y zapatillas con prendas y accesorios de estética urbana.