Cómo es el estilo athleisure que volvió a ponerse de moda y tiene a Antonela Roccuzzo como referente
La moda de los años 90 vuelve a imponerse con una propuesta que combina comodidad y elegancia. Antonela Roccuzzo recupera el estilo que Lady Di convirtió en un sello personal: cuáles son sus claves y cómo llevarlo.
La moda de los años 90 vuelve a ganar protagonismo y tiene dos referentes que pertenecen a generaciones diferentes: Antonela Roccuzzo y Lady Di. Se trata del estilo athleisure, una propuesta que combina prendas deportivas con elementos clásicos y urbanos para conseguir conjuntos cómodos, pero sin perder elegancia.
Aunque el término se popularizó en las últimas décadas, la idea de incorporar ropa deportiva a los looks de todos los días tiene antecedentes claros. A fines de los años 80 y durante los 90, la princesa Diana de Gales convirtió esa combinación en una de sus marcas personales. Hoy, Antonela Roccuzzo retoma ese espíritu con conjuntos que mezclan calzas, buzos amplios y zapatillas con prendas y accesorios de estética urbana.
Qué significa athleisure y por qué volvió a estar de moda
La palabra athleisure surge de la unión de dos términos en inglés: athletic (atlético) y leisure (ocio). En la moda, describe una forma de vestir que traslada las prendas propias del entrenamiento y la actividad física a situaciones cotidianas.
La clave está en no reproducir un conjunto pensado exclusivamente para ir al gimnasio. El objetivo es combinar piezas deportivas con otras más clásicas o sofisticadas, de manera que el resultado funcione tanto para una salida informal como para distintas actividades del día.
En esta tendencia aparecen calzas, leggings, shorts deportivos, buzos con cierre, remeras básicas y zapatillas. La diferencia la marcan los complementos y el contraste con prendas de cortes más estructurados.
De Lady Di a Antonella Roccuzzo: dos referentes del mismo estilo
Mucho antes de que el athleisure tuviera un nombre, Lady Di ya había incorporado esa estética a su vestuario. Entre fines de los años 80 y principios de los 90, la princesa de Gales popularizó combinaciones que hoy vuelven a aparecer en las calles y en las redes sociales.
Uno de sus conjuntos más recordados incluía shorts tipo biker, buzos oversize, medias blancas altas y zapatillas deportivas. También solía sumar anteojos de sol y accesorios clásicos, una mezcla que le daba un carácter urbano a prendas originalmente destinadas al ejercicio.
Antonella Roccuzzo recupera varios de esos elementos en sus elecciones de vestuario. La esposa de Lionel Messi suele apostar por calzas de tiro alto, conjuntos deportivos, buzos amplios y zapatillas de inspiración retro-running. Son looks que priorizan la comodidad y que, con algunos detalles, se adaptan a distintos momentos del día.
Cómo combinar prendas para conseguir un look athleisure
El secreto de esta tendencia está en el equilibrio. Para evitar que el conjunto parezca ropa de entrenamiento, conviene sumar una prenda clásica o un accesorio que contraste con la estética deportiva.
Algunas combinaciones permiten incorporar el estilo sin necesidad de renovar todo el guardarropa:
Calzas y camisa blanca: una prenda deportiva junto a una pieza clásica genera un contraste sencillo y fácil de adaptar. También se puede sumar un blazer amplio y zapatillas blancas.
Zapatillas con pantalón sastrero: el calzado deportivo le aporta un aire informal a un conjunto tradicional, mientras que el pantalón de vestir mantiene una apariencia más elegante.
Buzo oversize y shorts biker: es una de las combinaciones más asociadas con Lady Di. Las medias blancas altas y las zapatillas completan el guiño a los años 90.
Conjuntos monocromáticos: elegir prendas en tonos como negro, gris o azul marino ayuda a conseguir una imagen uniforme y versátil.
Ropa deportiva y cartera estructurada: sumar un accesorio de líneas clásicas permite transformar un conjunto informal y darle un acabado más sofisticado.