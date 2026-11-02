Antonela Roccuzzo impone una tendencia que promete dominar la moda en 2027: las zapatillas clásicas
Antonela Roccuzzo volvió a marcar tendencia con un look deportivo y zapatillas de inspiración retro. Un estilo cómodo y versátil que gana terreno entre las famosas y promete ser protagonista de la moda en 2027.
Resumen para apurados
- Antonela Roccuzzo impulsó recientemente una tendencia de moda al lucir zapatillas clásicas retro con un conjunto deportivo para priorizar el confort urbano sin perder elegancia.
- La moda retro y funcional reemplaza a las plataformas voluminosas, estilo que también adoptaron figuras como Juliana Awada, Zaira Nara y referentes del circuito internacional.
- Diseñadores y pasarelas globales consolidan el regreso de siluetas vintage, anticipando que las zapatillas tradicionales dominarán el guardarropa cotidiano de cara a 2027.
La comodidad se convirtió en una de las grandes protagonistas de la moda y las zapatillas clásicas ganaron terreno en los vestidores de las celebridades. Antonela Roccuzzo volvió a mostrar cómo incorporar este calzado a los looks cotidianos con una combinación deportiva, sencilla y versátil que anticipa una de las tendencias que seguirá vigente durante 2027.
La esposa de Lionel Messi eligió un conjunto azul marino compuesto por una campera deportiva con cierre y calzas negras. Para completar el estilismo, apostó por unas zapatillas de base blanca y detalles oscuros, un diseño de inspiración retro que combina fácilmente con distintas prendas.
La elección no pasó inadvertida entre los seguidores de la moda. Lejos de los modelos extravagantes o de las plataformas voluminosas, las sneakers de líneas tradicionales recuperaron protagonismo y se posicionaron como una alternativa para quienes buscan un calzado funcional sin resignar estilo.
Antonela Roccuzzo y las famosas que eligen zapatillas clásicas
La tendencia también se refleja en los looks de otras figuras argentinas, que encontraron en las zapatillas un complemento para diferentes ocasiones.
Juliana Awada, por ejemplo, combinó jeans rectos y una remera oscura con un blazer de gamuza marrón y zapatillas al tono. Una propuesta que mezcla prendas clásicas con un calzado cómodo y urbano.
Zaira Nara, por su parte, eligió una musculosa blanca, un short negro, medias visibles y zapatillas de estética retro para una salida por la ciudad. Eva Bargiela llevó el concepto a otro terreno al combinar un vestido midi negro translúcido con zapatillas oscuras.
También Juana Viale apostó por este tipo de calzado. Para el cumpleaños de su madre, Marcela Tinayre, eligió zapatillas blancas junto con un top negro y un pantalón amplio estampado. Anita Espasandin, en tanto, incorporó un modelo marrón de suela robusta a un conjunto rosa de dos piezas con rayas y volados.
Las distintas elecciones muestran que las zapatillas dejaron de ser exclusivas de los equipos deportivos y pueden acompañar desde un paseo informal hasta combinaciones más elaboradas.
Cómo combinar zapatillas clásicas y sumarse a la tendencia de 2027
Una de las principales ventajas de las sneakers tradicionales es su versatilidad. Los modelos blancos, marrones, negros o con detalles en tonos neutros permiten crear diferentes combinaciones sin necesidad de renovar todo el guardarropa.
Entre las opciones que ganan protagonismo aparecen los pantalones de jean rectos, las calzas, los shorts y las prendas de sastrería. También funcionan con vestidos y faldas midi, una mezcla que aporta un contraste entre lo formal y lo deportivo.
Otra alternativa es incorporar medias blancas visibles, especialmente cuando se utilizan shorts o calzas. Este detalle refuerza la estética retro y suma personalidad a los conjuntos más sencillos.
Los modelos de suela gruesa también conservan su lugar, aunque las siluetas más estilizadas y de inspiración vintage vuelven a captar la atención de las marcas y las consumidoras.
Las zapatillas retro también conquistan la moda internacional
La preferencia por el calzado deportivo clásico no se limita a las celebridades argentinas. Hailey Bieber, Kendall Jenner, Bella Hadid y Emily Ratajkowski son algunas de las figuras internacionales que incorporaron este estilo a sus looks urbanos.
Las principales pasarelas de Nueva York, París y Milán también reflejaron el regreso de las siluetas deportivas de inspiración vintage. Firmas como Miu Miu, Gucci, Wales Bonner y Loewe apostaron por diseños que recuperan referencias de décadas anteriores y las adaptan a las tendencias actuales.
En ese escenario, Antonela Roccuzzo volvió a mostrar que no hace falta elegir entre comodidad y elegancia. Con un conjunto deportivo y unas zapatillas clásicas, reafirmó una fórmula sencilla que seguirá teniendo protagonismo en la moda de 2027.