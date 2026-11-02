Antonela Roccuzzo impone una tendencia que promete dominar la moda en 2027: las zapatillas clásicas

La comodidad se convirtió en una de las grandes protagonistas de la moda y las zapatillas clásicas ganaron terreno en los vestidores de las celebridades. Antonela Roccuzzo volvió a mostrar cómo incorporar este calzado a los looks cotidianos con una combinación deportiva, sencilla y versátil que anticipa una de las tendencias que seguirá vigente durante 2027.