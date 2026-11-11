Colapinto, en el centro de la polémica: qué dijo Audi sobre su duelo con Hülkenberg

La postura de Audi sobre el vértice de la curva y el criterio de la FIA

Desde la cúpula de Audi manifestaron su disconformidad con el juzgamiento de las autoridades y justificaron la decisión de no pedirle a su piloto que devolviera la traza en pista. "Colapinto estaba al final de su tanda, con neumáticos viejos, intentando aguantar y yéndose largo en la curva 1. Volvió a hacerlo porque Nico estaba por el exterior: simplemente lo empujó hacia fuera", argumentó McNish. El directivo remarcó la dificultad para definir la prioridad de paso en ese tramo: "Debido a cómo desciende la curva 1 hacia las 'S', es muy subjetivo determinar dónde está exactamente el vértice. Y Colapinto nunca llegó al vértice. No estuvo ni cerca".