Colapinto, en el centro de la polémica: qué dijo Audi sobre su duelo con Hülkenberg

Resumen para apurados
- Audi criticó a Franco Colapinto tras el GP de Brasil de F1 por empujar a Nico Hülkenberg, cuestionando el castigo de 10 segundos que la FIA le aplicó al piloto alemán.
- Hülkenberg superó al argentino por la vía de escape tras una intensa defensa en las 'S' de Senna. Audi alegó que Colapinto se fue largo y ni siquiera se acercó al vértice.
- Pese a la queja, la FIA sostuvo la sanción. El duelo ratificó la solidez de Colapinto en F1 rumbo al Gran Premio de Las Vegas, que se disputará del 20 al 22 de noviembre.
La polémica por el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 sumó un capítulo de alto voltaje técnico tras la difusión del video a bordo de la encarnizada batalla entre Franco Colapinto y Nico Hülkenberg. Allan McNish, director de competición de la escudería Audi, cuestionó públicamente la maniobra defensiva del piloto argentino al asegurar que "empujó hacia fuera" al auto alemán y que "ni siquiera se acercó" al vértice de la curva.
Pese al reclamo público de la estructura germana sobre los criterios arbitrales aplicados en el circuito de Interlagos, los comisarios deportivos de la FIA mantuvieron firme la sanción de 10 segundos impuesta a Hülkenberg por obtener una ventaja duradera fuera de los límites del trazado.
Un duelo al límite de los neumáticos y del reglamento
La secuencia decisiva ocurrió cuando Hülkenberg regresó a la pista tras su segunda parada en boxes equipado con neumáticos nuevos. Delante suyo, Colapinto buscaba sostener el andar de su Alpine con un compuesto intermedio visiblemente desgastado y de larga data en pista. A lo largo de varios giros y durante unos cinco minutos de intensa resistencia, el joven oriundo de Pilar cerró los huecos y estiró las frenadas para neutralizar los embates del coche rival, en una persecución que también favorecía el posicionamiento de su compañero de equipo, Pierre Gasly.
El desenlace de la maniobra se produjo en el ingreso al sector compuesto de las "S" de Senna. Hülkenberg intentó concretar el sobrepaso por el carril exterior de la primera curva y terminó transitando por la vía de escape asfaltada para retomar la traza por delante de Colapinto.
Tras analizar la acción, las autoridades de la carrera consideraron que el corredor de Audi cortó camino de forma indebida para tomar la posición, obligándolo a cumplir la penalización de 10 segundos durante su posterior detención en boxes.
La postura de Audi sobre el vértice de la curva y el criterio de la FIA
Desde la cúpula de Audi manifestaron su disconformidad con el juzgamiento de las autoridades y justificaron la decisión de no pedirle a su piloto que devolviera la traza en pista. "Colapinto estaba al final de su tanda, con neumáticos viejos, intentando aguantar y yéndose largo en la curva 1. Volvió a hacerlo porque Nico estaba por el exterior: simplemente lo empujó hacia fuera", argumentó McNish. El directivo remarcó la dificultad para definir la prioridad de paso en ese tramo: "Debido a cómo desciende la curva 1 hacia las 'S', es muy subjetivo determinar dónde está exactamente el vértice. Y Colapinto nunca llegó al vértice. No estuvo ni cerca".
En el automovilismo internacional, el derecho a recibir espacio al intentar un sobrepaso por el exterior suele exigir que el eje delantero del auto atacante supere al del defensor en el punto de contacto o vértice (apex). Sin embargo, McNish sostuvo que la FIA fijó de manera discutible la línea límite y que, para cuando se delimitó ese punto, el argentino ya transitaba fuera de la línea ideal. "Si hubiéramos devuelto la posición, nos habríamos quedado atrapados en la misma situación. Además, cuando pudimos revisar lo sucedido, Nico ya le había sacado dos segundos", agregó para explicar el accionar de su garaje.
Balance del fin de semana y lo que viene en Las Vegas
Pese a las dificultades de tracción y el desgaste que depositaron a Colapinto en el puesto 13 al cierre de la competencia principal, el cruce ante Hülkenberg y su previo sobrepaso bajo la lluvia a Gasly dejaron una muestra de su capacidad de manejo defensivo ante rivales de mayor experiencia. Sin modificaciones en el clasificador definitivo de la FIA tras las protestas cruzadas, el historial del fin de semana en Interlagos quedó ratificado de forma oficial.
Tras el cierre del triplete de competencias en el continente americano, la Fórmula 1 ingresará en una pausa hasta el fin de semana del 20 al 22 de noviembre. La actividad oficial se reanudará en el circuito urbano del Gran Premio de Las Vegas, donde Colapinto encarará las primeras prácticas libres el jueves 19 por la noche de Argentina, antes de afrontar la clasificación y la carrera nocturna del domingo.