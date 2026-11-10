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El video de Colapinto que emocionó a los hinchas argentinos después del GP de Brasil

Una vez finalizada la carrera, el argentino tuvo un gesto con el público que lo acompañó en San Pablo.

SONRIENTE. Colapinto posó un mini fan, en la previa del GP de Brasil.
SONRIENTE. Colapinto posó un "mini fan", en la previa del GP de Brasil.
Por Redacción Deportes 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Tras el GP de Brasil de F1, Franco Colapinto se acercó a las tribunas de Interlagos para agradecer con firmas y fotos el masivo apoyo de los hinchas argentinos.
  • Pese a un resultado adverso en pista, la escudería Alpine difundió el video destacando la fidelidad del público sudamericano durante la gira americana de la Fórmula 1.
  • La cita en San Pablo cerró la gira por América. Tras un breve receso, la actividad de la Fórmula 1 y del piloto argentino se reanudará en el Gran Premio de Las Vegas.
Resumen generado con IA

El resultado en la pista no fue el esperado, pero Franco Colapinto se llevó de Interlagos una muestra de afecto que volvió a demostrar el respaldo de los fanáticos argentinos. Una vez finalizado el GP de San Pablo, el piloto de Alpine se acercó a las tribunas para compartir un momento con quienes lo acompañaron durante todo el fin de semana.

Entre cánticos y muestras de cariño, Colapinto se detuvo junto al alambrado para firmar autógrafos en remeras, gorras y banderas. También accedió a sacarse fotos con los hinchas, en una escena que reflejó la cercanía que suele mantener con el público.

Alpine compartió las imágenes a través de sus redes sociales y acompañó el video con una frase: “Apoyar sin importar nada”. La publicación recibió numerosos mensajes de aliento y orgullo por parte de los seguidores argentinos.

Alpine también valoró el respaldo argentino en San Pablo

El equipo francés hizo referencia al acompañamiento de los fanáticos en el balance habitual que publica después de cada competencia. Aunque reconoció que la última carrera de la triple cita americana no se desarrolló como esperaba, destacó la presencia del público durante todo el fin de semana. “Fue genial ver a tantos aficionados apoyándonos durante todo el fin de semana del GP de San Pablo”, expresó Alpine en su repaso de la actividad.

El Gran Premio de Brasil también marcó el cierre de la seguidilla de carreras de la Fórmula 1 en América. Después de un receso, la actividad se reanudará durante el tercer fin de semana de noviembre, con el Gran Premio de Las Vegas.

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