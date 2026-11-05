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Julieta Prandi puso en duda el sufrimiento de Emanuel Ortega tras la ruptura: "¿Te consta?"

A un mes de la ruptura, Julieta Prandi habló con Puro Show y cuestionó las versiones sobre el estado emocional de Emanuel Ortega. Además, el cantante compartió una sugestiva foto en sus redes sociales.

La contundente respuesta de Julieta Prandi cuando le preguntaron por el estado emocional de Emanuel Ortega.
La contundente respuesta de Julieta Prandi cuando le preguntaron por el estado emocional de Emanuel Ortega. Mdz On line
Por Mercedes Mosca Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • A un mes de su separación, Julieta Prandi cuestionó en una entrevista que Emanuel Ortega esté sufriendo por la ruptura, luego de versiones difundidas por el entorno del cantante.
  • La pareja se separó repentinamente poco después de casarse; en los últimos días surgieron trascendidos sobre discusiones privadas y mensajes de ruptura entre ambos.
  • El cruce de declaraciones y los movimientos de ambos en redes sociales mantienen la separación en el centro de la agenda del espectáculo, a la espera de un descargo del músico.
Resumen generado con IA

A un mes de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, la ruptura sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Esta vez, la modelo se refirió al tema durante una entrevista con Puro Show, donde respondió con firmeza cuando le mencionaron que el cantante estaría atravesando un momento de profundo dolor por el final de la relación.

"Acá no entrás más": filtraron el mensaje con el que Julieta Prandi echó a Emanuel Ortega

Acá no entrás más: filtraron el mensaje con el que Julieta Prandi echó a Emanuel Ortega

Consultada sobre si mantenía contacto con su expareja, Prandi prefirió preservar su intimidad. Sin embargo, cuando el cronista le comentó que personas cercanas a Ortega aseguraban que estaba "destrozado", la conductora puso en duda esa versión y cuestionó las declaraciones que circulan sobre su vida privada.

La contundente respuesta de Julieta Prandi sobre Emanuel Ortega

Durante la entrevista con Puro Show, el notero le preguntó a Prandi si todavía hablaba con el músico. La modelo evitó dar detalles sobre la comunicación entre ambos y respondió: "No lo voy a contar. Es un tema privado".

Pero el momento de mayor tensión llegó cuando el periodista le transmitió que, según el entorno de Emanuel Ortega, el cantante estaría muy afectado por la separación. "¿Te consta?", retrucó Prandi, con una respuesta que dejó en claro su incomodidad frente a las versiones sobre el estado emocional de su expareja.

Luego, cuestionó que se difundieran testimonios de personas cercanas a ambos sin tener certezas sobre su veracidad. "También dichos de personas cercanas dijeron un montón de cosas de mí que no tienen ni pie ni cabeza"», señaló.

La modelo también manifestó su enojo por la manera en que se abordó públicamente la ruptura: "Todo lo que pasó me conmueve. Pero lo que me pasó es que ponen el foco en mi reacción en vez de ponerla en la falta de respeto y me parece que ese es el mundo del revés".

La foto que compartió Emanuel Ortega en medio de la separación

Mientras Julieta Prandi habló ante las cámaras, Emanuel Ortega también llamó la atención en las redes sociales con una publicación que despertó comentarios entre sus seguidores.

El cantante compartió una fotografía en sus historias de Instagram en la que se veía un paisaje soleado, rodeado de palmeras, árboles y flores. La imagen estaba acompañada por una melodía tranquila, aunque no incluyó ningún mensaje ni hizo referencia directa a la ruptura.

El posteo fue interpretado por algunos usuarios como una señal de cómo podría estar atravesando este momento personal, aunque el músico no explicó el significado de la publicación.

El viaje de Julieta Prandi a Brasil después de la ruptura

En paralelo, la modelo compartió imágenes de una escapada a Brasil junto a Sebastián Waizer, uno de sus mejores amigos. En las fotografías se la pudo ver sonriente y relajada, disfrutando del paisaje y de unos días de descanso lejos de su rutina habitual. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención: Prandi decidió desactivar los comentarios de sus publicaciones para evitar especulaciones y opiniones sobre su situación sentimental.

La separación de la pareja continúa generando interés, especialmente porque se produjo cuando había pasado menos de un mes desde su casamiento. A un mes de la ruptura, las declaraciones de ambos y sus movimientos en redes sociales mantienen la historia en el centro de la agenda del espectáculo.

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