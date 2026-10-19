¿Por qué nadie se fue de Masterchef este domingo? cómo fue el inusual programa y qué pasará con la gala de eliminación
En una gala especial de "última chance" con una insólita consigna, hubo una ganadora que se lució y evitó la instancia fatal. Por qué Telefe cambió su grilla y qué pasará este lunes con la expulsión.
Resumen para apurados
- Telefe postergó este domingo la eliminación de Masterchef en Argentina debido al ajuste de grilla generado por la Copa Libertadores, reemplazándola por una gala especial.
- Con la consigna 'Del altar al cajón', Marta Fort ganó el beneficio y evitó el riesgo, mientras que cinco famosos recibieron delantales negros para la definición.
- La gala de expulsión se emitirá este lunes, momento en que un participante abandonará el certamen, regularizando la grilla habitual tras el reacomodamiento del ciclo.
En una jornada inusual, Masterchef definió a la ganadora de la instancia de "última chance" este domingo entre velos de encaje color negro y blancos, piñatas con forma de ataúdes, tortas de boda y propuestas bajo el concepto “Del altar al cajón”. La gala de eliminación del show de cocina fue reemplazada por esta programación especial en la que los participantes con delantal gris aspiran al mandil blanco y buscan evitar el negro. Así, atendiendo a órdenes de platos principales para casamientos y “últimas voluntades” dulces, los participantes lograron definirse entre ganadores y perdedores.
La noche de última chance de Masterchef dividió las aguas entre celebraciones y lamentos bajo la consigna de una preparación salada para la mesa principal de una boda o un postre dulce para despedir a un ser querido. Los cocineros hicieron todo lo posible por obtener la mejor elaboración, subir al balcón y salvarse de la próxima gala de eliminación que ya tiene fecha definida. Luego de analizar todas las propuestas, el jurado eligió a una ganadora que no había conseguido el primer lugar antes.
El bautismo de gol de Marta Fort en las cocinas
Marta Fort ganó por primera vez el desafío de la noche de Masterchef en el que, diferenciada con un velo blanco, presentó su menú salado para la mesa principal de la boda. “Espero que mi salsa no tenga olor a cu…, nada más”, confessed sin rodeos antes de que el jurado se sirviera el primer bocado de Lomo peruano con papas fritas y alioli de barbacoa que la joven preparó con algo de intuición y en su estilo relajado.
Luego de probar todas las entregas, el jurado debatió y debió tomar una medida. Mientras ellos conversaban, algunos participantes iniciaron una campaña para que suban dos personas al balcón, una por el mejor plato de boda y otra por el mejor plato de velorio. “Para mí hay que hacer un piquete para que suban dos”, comentó Marta Fort y el jurado la desafió: “Bueno, hacelo”.
Negociación en el frente y festejo en el balcón
Maru Botana llamó al frente a Julieta Nair Calvo, Marta Fort, Morena Beltrán y Lizy Tagliani. “Chicas, son las mejores cuatro de la noche, las quiero felicitar. Yo por mí, en desacuerdo, elegiría a las dos”, dijo Maru y les dio el delantal negro a Lizy y Morena. Rápidamente, las dos participantes que siguen camino a la posibilidad de subir al balcón se pusieron a festejar, y Marta confesó: “Yo igual llegué muy lejos. Ya hoy brindo, no importa cómo, yo ya gané”.
Entonces, la chef reveló: “La cocinera que hoy sube al balcón es Marta”. La participante comenzó a festejar y fue a abrazar a todos, desde Wanda hasta el jurado. Al ver la situación, Germán intentó negarse al abrazo pero terminó dándoselo igual.
Cambio de grilla: por qué la eliminación pasa al lunes
Al mismo tiempo, el jurado definió quiénes irían a la gala de eliminación que de manera extraordinaria no se celebró este domingo. La noche de despedida se pasó para este lunes 19 de octubre de 2026 luego de una determinación de Telefe de posponer la emisión debido al ajuste de grilla del pasado jueves 15 de octubre, cuando la señal priorizó en su prime time la transmisión del partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo por la Copa Libertadores. Así, la jornada decisiva quedó estipulada para el inicio de esta semana.
Debido a que el pasado jueves el programa no salió al aire por modificaciones en la grilla del canal, la producción reestructuró las etapas de la semana.
Delantales negros y la hora de la verdad
Por este motivo, este domingo no hubo expulsado: los famosos que quedaron en la cuerda floja volvieron a calzarse los delantales, esta vez grises, y compitieron con sus platos dulces y salados en este desafío de salvación y beneficio. Ahora, en la verdadera definición, se enfrentan a los primeros convocados por Damián Betular en la noche del domingo tras probar los platos de los participantes.
Nazareno Casero, Mike Amigorena y Sebastián Presta pasaron al frente y pronto el pastelero les entregó los delantales negros: “Yo no me voy a cansar de repetirlo, cuanta más presencia tiene uno en la gala de eliminación, más conocimientos adquiere. Acá hay tres hombres y un camino, negro. Vamos con todo, aprendamos de los errores”, afirmó a modo de aliento el cocinero. Por otro lado, Lizy Tagliani y Morena Beltrán fueron elegidas para llevarse la prenda de riesgo.