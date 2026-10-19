¿Por qué nadie se fue de Masterchef este domingo? cómo fue el inusual programa y qué pasará con la gala de eliminación

Cambio de grilla: por qué la eliminación pasa al lunes

Al mismo tiempo, el jurado definió quiénes irían a la gala de eliminación que de manera extraordinaria no se celebró este domingo. La noche de despedida se pasó para este lunes 19 de octubre de 2026 luego de una determinación de Telefe de posponer la emisión debido al ajuste de grilla del pasado jueves 15 de octubre, cuando la señal priorizó en su prime time la transmisión del partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo por la Copa Libertadores. Así, la jornada decisiva quedó estipulada para el inicio de esta semana.